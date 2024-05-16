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Новости Война
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На аэродроме "Бельбек" уничтожены два МиГ-31, а в Вишневом – С-400. Двое оккупантов ликвидированы, 13 ранены, - росСМИ

Удари по аеродрому Бельбек в Криму

В результате удара по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму в ночь на 15 мая уничтожены два истребителя МиГ-31, в оккупированном селе Вишневое - российская ЗРК С-400.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.

Источники в оккупационных экстренных службах сообщили, что в результате ракетного удара по аэродрому были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Пострадали 11 российских оккупантов.

Ближе к утру 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. Двое российских военных были ликвидированы, еще 2 получили ранения.

Удары по аэродрому Бельбек

15 мая 2024 года оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

В сети было опубликовано видео атаки и ее последствия.

В ночь на 16 мая аэродром снова атаковали.

Читайте: В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

Автор: 

Крым (26363) аэродром (292)


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Топ комментарии
+34
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16.05.2024 09:57
+15
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16.05.2024 10:04
+14
Ну і ще (це вже русня пише):

Относительно удара по аэродрому «Бельбек».

Сегодня ночью, 15.05.2024, был нанесен ракетный удар по аэродрому «Бельбек» близ г. Севастополь.

В сторону аэродрома было выпущено 10 баллистических ракет ATACMS. Стоит отметить, что команда об обнаружении целей была подана за две минуты до непосредственного удара.

Потери:
• Склад ГСМ аэродрома;
• Две ПУ ЗРК С-400;
• Радар «92Н6Е»;
• Поврежден МиГ-31;
• Повреждено 3 Су-27.

В сети фигурирует информация о повреждении 3-х Су-27, пока без подтверждения (возможно, перепутали с МиГ).

Погибло 7 военнослужащих из подразделений 27-й смешанной авиационной дивизии (в/ч 46434, Севастополь) и 31-й дивизии ПВО (в/ч 03121, Севастополь). Еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
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16.05.2024 10:02
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Благая весть. Это вам не туфта о каком-то фИЦО.
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16.05.2024 09:53 Ответить
А чому? Якби кожен день по колаборасту типу фіцци кобздонили, світ очищувався.
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16.05.2024 10:13 Ответить
еШКИН КОРЕНЬ, ДА Я БЫ БЫЛ С ВАМИ СОГЛАСЕН ЕСЛИ БЫ НЕ ЕСЛИ... сЕГОДНЯ по новостям УЖЕ ПРОТРЫНДЕЛИ , ШО хвицУ прооперирован и его жизни ничего не угрожает
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16.05.2024 10:26 Ответить
Але здоров'я вже не те.
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16.05.2024 10:41 Ответить
Вашi слова - та до Бога.
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16.05.2024 12:11 Ответить
God Bless America
Слава Україні і її захисникам
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16.05.2024 09:54 Ответить
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16.05.2024 09:57 Ответить
До речі цікаве фото.
Воно обрізане справа по капот. На оригінальному фото в правому кутку, вдалині , видно ще один розвалений комплекс...
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16.05.2024 09:58 Ответить
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16.05.2024 10:04 Ответить
Ага. Оцю фотку я мав на увазі. Чомусь її не розмістили тут.
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16.05.2024 10:09 Ответить
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16.05.2024 10:05 Ответить
Ось повний текст новини з ASTRA:

ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31, і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" вражені напередодні внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Крим. 2 російських військовослужбовця загинули, 13 постраждали

ASTRA вдалося з'ясувати наслідки масованої ракетної атаки на анексований Крим у ніч із 14 на 15 травня. Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі. Унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" уже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. 2 військовослужбовця загинули, 2 дістали поранення.
У Міноборони РФ відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня засоби ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Про втрати і пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. Z-воєнкори повідомляли про загиблих і поранених, але не уточнювали про їхню кількість та інші деталі.
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16.05.2024 09:58 Ответить
Ну і ще (це вже русня пише):

Относительно удара по аэродрому «Бельбек».

Сегодня ночью, 15.05.2024, был нанесен ракетный удар по аэродрому «Бельбек» близ г. Севастополь.

В сторону аэродрома было выпущено 10 баллистических ракет ATACMS. Стоит отметить, что команда об обнаружении целей была подана за две минуты до непосредственного удара.

Потери:
• Склад ГСМ аэродрома;
• Две ПУ ЗРК С-400;
• Радар «92Н6Е»;
• Поврежден МиГ-31;
• Повреждено 3 Су-27.

В сети фигурирует информация о повреждении 3-х Су-27, пока без подтверждения (возможно, перепутали с МиГ).

Погибло 7 военнослужащих из подразделений 27-й смешанной авиационной дивизии (в/ч 46434, Севастополь) и 31-й дивизии ПВО (в/ч 03121, Севастополь). Еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
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16.05.2024 10:02 Ответить
ми можемо чим то допомогти, кацапня?
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16.05.2024 09:58 Ответить
Звісно можемо- влупити ще раз!
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16.05.2024 10:05 Ответить
хлопці тільки наказу і чекають, шо б у них рученькі не боліли...
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16.05.2024 10:09 Ответить
Дуже гарна робота . Слава ЗСУ !
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16.05.2024 10:03 Ответить
кацапня і правда - ви в розумі?
ну тоді ви нацист і фашиzт....
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16.05.2024 10:06 Ответить
не в розумі...
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16.05.2024 10:10 Ответить
Якщо хочете зрозуміти, про що я, і є час, можете почитати русняву книжку "Голая правда о слепой вере".
Багато чого цікавого дізнаєтесь про технології маніпуляції. В тому числі і про те, що за великим рахунком немає різниці між тим, чи правду ви кажете, чи брешете.
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16.05.2024 10:18 Ответить
не хочу, вибачте,
самі себе перечитайте,
мені було достатньо 2019го і наслідків...
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16.05.2024 10:22 Ответить
Ну так.
Нам розказали правду про Свинарчуків.
Але в слушну мить, і не всю.
Зараз що? Кричимо "де ж ті Свинарчуки з їх деталями до бойової техніки, які так потрібні?!"
Правда, брехня - яка різниця?
Головне - правільноє рєшєніє об'єкта маніпуляції.
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16.05.2024 10:26 Ответить
давайте поважати часові пояси, у вас сніданок,
а в мене пів шістнадцятої ночі і бажання від вас якись оправдання чи там філософію слухати геть нема.
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16.05.2024 10:35 Ответить
Ви впевнені що про Свінарчуків була правда?
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16.05.2024 11:42 Ответить
Вони дійсно тягали запчастини, в тому числі ті самі сумнозвісні клістрони.
Принцип русні: вкради, але зроби.
Принцип зєлєні: вкради все, розваляй що не можеш вкрасти, збреши на максимум, повторюй.
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16.05.2024 11:44 Ответить
Це єдина правда, що вони з рашкі нелегально закуповували запчастини для українських С300
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16.05.2024 11:50 Ответить
Не тільки це. Але правда є. Як і правда про їх космічні навари на цьому.
Але мудрий нарід зробив "правільний вивод" і проголосував.
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16.05.2024 11:52 Ответить
Про "навари" піздеж від зелені
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16.05.2024 11:54 Ответить
Не вірю, що вони за ідею, за Батьківщину.
Але запчастини були.
За зєлєні не стало ані грошей, ані запчастин.
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16.05.2024 11:58 Ответить
Серйозно? У них офіційно все збито і все потушено? Про які свої втрати вони "пишуть"?
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16.05.2024 10:07 Ответить
Кацапи пишуть:
- патєрь нет, всьо сбіта
- шумєл гарєл камьіш
- дєрєвйа гнулісь
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16.05.2024 10:13 Ответить
Через Астру кинули трохи правди.
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16.05.2024 10:15 Ответить
"Астра" взагалі не російський канал, якщо що.
Так - відкритий, і адмініструємий росіянами, але тими, що виїхали з неї. І навіть на зарплатню цим декільком людям збирають пожертвами!
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16.05.2024 10:26 Ответить
Та й Тєлєграм ніяких зв'язків з рф не має.
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16.05.2024 10:29 Ответить
Гадя сявчєнко, пєрєлогінься
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16.05.2024 11:14 Ответить
Ой у Вишневому садочку с-400 догоряв.. (інтерпретація відомої пісні, хор Вєрьовки може виконати).
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16.05.2024 10:03 Ответить
Курять і курять на тих аеродромах… необучаємікацапи..
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16.05.2024 10:04 Ответить
Дивно, що ГШ не включає такі літакі у звітність по втратах.
Влітку 1941 німці знищували до 90% сов'єтської авіації на аеродромах, а не в повітрі.
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16.05.2024 10:05 Ответить
Тому що приведені данні це переспів з каналу 'кремльовська табакерка" який м'яко кажучи - трохи пи-здить. То шо аеродром розкатали то є правда, але озвучені "втрати" це їх вільна фантазія, на основі отих фото.
Реально втрат може бути як більше так і менше.
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16.05.2024 10:18 Ответить
Схоже, що ти д.....б.

русня перш за все збройові кімнати захопила, не кажучи вже про склади б/k. Навіть пістолетів не було.
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16.05.2024 11:18 Ответить
Десь чухається Ердоган, який накупив тих комплексів, як дурень махорки
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16.05.2024 10:16 Ответить
Це не зовсім так. Сказав "візьмемо багато", взяли - один. Тепер знають, що воно і як воно (і, доречі, NATO теж). Східна мудрість. "памідорамі нє атдєлалісь" (c)
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16.05.2024 11:22 Ответить
Тільки так ми можемо щось змінити в цій війні ... тому так важливо запустити власне виробництво балістики із керованою траекторією, ... орки не вміють її збивати...

і це дасть можливість бити по аеродромах на території раші
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16.05.2024 10:54 Ответить
Ciornabajevkoj stal Belbek.
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16.05.2024 11:04 Ответить
 
 