На аэродроме "Бельбек" уничтожены два МиГ-31, а в Вишневом – С-400. Двое оккупантов ликвидированы, 13 ранены, - росСМИ

В результате удара по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму в ночь на 15 мая уничтожены два истребителя МиГ-31, в оккупированном селе Вишневое - российская ЗРК С-400.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.

Источники в оккупационных экстренных службах сообщили, что в результате ракетного удара по аэродрому были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов.

Пострадали 11 российских оккупантов.

Ближе к утру 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. Двое российских военных были ликвидированы, еще 2 получили ранения.

Удары по аэродрому Бельбек

15 мая 2024 года оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

В сети было опубликовано видео атаки и ее последствия.

В ночь на 16 мая аэродром снова атаковали.

Читайте: В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ