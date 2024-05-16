На аэродроме "Бельбек" уничтожены два МиГ-31, а в Вишневом – С-400. Двое оккупантов ликвидированы, 13 ранены, - росСМИ
В результате удара по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму в ночь на 15 мая уничтожены два истребителя МиГ-31, в оккупированном селе Вишневое - российская ЗРК С-400.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.
Источники в оккупационных экстренных службах сообщили, что в результате ракетного удара по аэродрому были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов.
Пострадали 11 российских оккупантов.
Ближе к утру 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. Двое российских военных были ликвидированы, еще 2 получили ранения.
Удары по аэродрому Бельбек
15 мая 2024 года оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".
В сети было опубликовано видео атаки и ее последствия.
В ночь на 16 мая аэродром снова атаковали.
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Слава Україні і її захисникам
Воно обрізане справа по капот. На оригінальному фото в правому кутку, вдалині , видно ще один розвалений комплекс...
ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31, і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" вражені напередодні внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Крим. 2 російських військовослужбовця загинули, 13 постраждали
ASTRA вдалося з'ясувати наслідки масованої ракетної атаки на анексований Крим у ніч із 14 на 15 травня. Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі. Унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.
Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" уже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. 2 військовослужбовця загинули, 2 дістали поранення.
У Міноборони РФ відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня засоби ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Про втрати і пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. Z-воєнкори повідомляли про загиблих і поранених, але не уточнювали про їхню кількість та інші деталі.
Относительно удара по аэродрому «Бельбек».
Сегодня ночью, 15.05.2024, был нанесен ракетный удар по аэродрому «Бельбек» близ г. Севастополь.
В сторону аэродрома было выпущено 10 баллистических ракет ATACMS. Стоит отметить, что команда об обнаружении целей была подана за две минуты до непосредственного удара.
Потери:
• Склад ГСМ аэродрома;
• Две ПУ ЗРК С-400;
• Радар «92Н6Е»;
• Поврежден МиГ-31;
• Повреждено 3 Су-27.
В сети фигурирует информация о повреждении 3-х Су-27, пока без подтверждения (возможно, перепутали с МиГ).
Погибло 7 военнослужащих из подразделений 27-й смешанной авиационной дивизии (в/ч 46434, Севастополь) и 31-й дивизии ПВО (в/ч 03121, Севастополь). Еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
ну тоді ви нацист і фашиzт....
Багато чого цікавого дізнаєтесь про технології маніпуляції. В тому числі і про те, що за великим рахунком немає різниці між тим, чи правду ви кажете, чи брешете.
самі себе перечитайте,
мені було достатньо 2019го і наслідків...
Нам розказали правду про Свинарчуків.
Але в слушну мить, і не всю.
Зараз що? Кричимо "де ж ті Свинарчуки з їх деталями до бойової техніки, які так потрібні?!"
Правда, брехня - яка різниця?
Головне - правільноє рєшєніє об'єкта маніпуляції.
а в мене пів шістнадцятої ночі і бажання від вас якись оправдання чи там філософію слухати геть нема.
Принцип русні: вкради, але зроби.
Принцип зєлєні: вкради все, розваляй що не можеш вкрасти, збреши на максимум, повторюй.
Але мудрий нарід зробив "правільний вивод" і проголосував.
Але запчастини були.
За зєлєні не стало ані грошей, ані запчастин.
- патєрь нет, всьо сбіта
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шумєлгарєл камьіш
- дєрєвйа гнулісь
Так - відкритий, і адмініструємий росіянами, але тими, що виїхали з неї. І навіть на зарплатню цим декільком людям збирають пожертвами!
Влітку 1941 німці знищували до 90% сов'єтської авіації на аеродромах, а не в повітрі.
Реально втрат може бути як більше так і менше.
русня перш за все збройові кімнати захопила, не кажучи вже про склади б/k. Навіть пістолетів не було.
і це дасть можливість бити по аеродромах на території раші