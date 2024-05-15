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Удары по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

В сети опубликовали видео ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео обнародовали в сети.

На видео виден момент ударов по аэродрому, а на фото - пораженная машина РЛС 92Н6Е из состава ЗРК С-400. Также видно ПУ 5П85.

Удари по аеродрому Бельбек в Криму
Удари по аеродрому Бельбек в Криму
Удари по аеродрому Бельбек в Криму

Напомним, оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

Также читайте: В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

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Крым (26377) аэродром (292)


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Топ комментарии
+47
Надеюсь их экипажи в этот момент были на своих рабочих местах...
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15.05.2024 16:18
+31
Может сдохнет, псина сутулая. Если не враньё.
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15.05.2024 16:21
+26
Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico postrzelony

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15.05.2024 16:19
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Надеюсь их экипажи в этот момент были на своих рабочих местах...
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15.05.2024 16:18 Ответить
Повезуть на Червону площу демонструвати аналогов нєт, чи поставлять в Севастополі?
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15.05.2024 16:26 Ответить
а ціж розбиті аналоговнєти коштують ******** доларів...
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15.05.2024 17:02 Ответить
"задымление с детонацией"
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15.05.2024 17:24 Ответить
100% екіпажі були, бо це ж ППО
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15.05.2024 17:58 Ответить
Там вроде одиннадцать пидоров завалили.
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15.05.2024 18:23 Ответить
Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico postrzelony

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15.05.2024 16:19 Ответить
Может сдохнет, псина сутулая. Если не враньё.
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15.05.2024 16:21 Ответить
Someone was a horrible shot.
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15.05.2024 16:23 Ответить
ОГО! Таки про це волають переважно польські і словацькі видання!

"...Драматичні репортажі зі Словаччини. Прем'єр-міністра Фіцо застрелили

Кореспондент «Денника Н» Даніель Вражда, який першим повідомив про напад, почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці прем'єр-міністра підняли його з землі, посадили в автомобіль і поїхали.

За словами свідків на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Тоді він упав на землю. Зловмисника здолали та затримали поліцейські. Співробітники поліції оточили територію, де стався інцидент.

Точна інформація про поранення Фіцо поки невідома...!
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15.05.2024 16:24 Ответить
https://tvn24.pl/swiat/slowacja-premier-robert-fico-postrzelony-doniesienia-mediow-st7918470 Чоловіка затримали після того, як він застрелив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (Handlova, 15.05.2024)

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15.05.2024 16:26 Ответить
за что ?
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15.05.2024 17:26 Ответить
Как понять ваш вопрос "За что?"-за что стреляли в Фицо или
за что арестовали стрелка? Уточните пожалуйста...
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15.05.2024 18:30 Ответить
Було б за що, то вже й убили б...
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15.05.2024 18:43 Ответить
Коли Х**ла замочать ?!
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15.05.2024 16:49 Ответить
А який нам з цього зиск?

Там же ж все населення заражене бацилою ненависті до України,отже замість Х.йла прийде інше, ажніяк не ліпше!

Вони ж всі там мріють про те, як би всі колишні республики, та й не тільки, знову загнати до російської імперії!
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15.05.2024 16:53 Ответить
Та й що з того, що ***** застрелять? Не пройде й доби, як на місце застреленого ***** призначать / поставлять нового *****.
Самі подумайте: хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрі решту життя захочуть провести таким чином?
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15.05.2024 18:45 Ответить
Як на військовий стан - цілком нормально.

Хоча при цьому я вважаю, що чим скорше ми позбавимось цієї Зелені, тім легше нас буде воювати!
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15.05.2024 16:55 Ответить
Раньше был просто gandon, а теперь будет еще и шторанный!
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15.05.2024 19:07 Ответить
Патєрь нєт. Всьо збіта. На фото абломкі дєсятилєтнєй давності.
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15.05.2024 16:20 Ответить
От скажіть, б.л., що тут, на сторінці, робить відвертий кацапський ботяра
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
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15.05.2024 16:27 Ответить
От скажіть - що тут робить відвертий кацапський ботяра ?

Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
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15.05.2024 16:38 Ответить
він не кацапські брехні поширює, а тімашонки
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15.05.2024 17:58 Ответить
Ті-мошонки
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15.05.2024 18:21 Ответить
Заспокойтесь, гарячі фінські хлопці!
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15.05.2024 18:52 Ответить
Да! - роз"ібашили - як Бог черепаху
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15.05.2024 16:21 Ответить
Пожежники цілком підходять у цій ситуації 🤣
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15.05.2024 16:22 Ответить
Скільки високоточних ракет витрачено?...
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15.05.2024 16:22 Ответить
Ага, зараз хтось з Генштабу прибіжить виконувати твої ідіотські забаганки. Скільки треба було, стільки й запустили.
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15.05.2024 16:30 Ответить
менше, чим потрібно.
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15.05.2024 17:19 Ответить
Eto S-400 otbyli ATACMS raketi nazyvajetsia
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15.05.2024 16:24 Ответить
Что то. Баллон кислородный, что еще. А потом и пропановый.
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15.05.2024 16:50 Ответить
А кацапи саапщают, что всьо сбілі
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15.05.2024 16:26 Ответить
1. Втім всьо врьоте
2. Мьі всьо сбілі
3. Патерь нєт
4. Гаріт камьіш
5. Мьі гатовьі к пєрєгаворам
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15.05.2024 16:52 Ответить
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15.05.2024 16:27 Ответить
Вазгараніє камишєй?
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15.05.2024 16:29 Ответить
Взагалі-то на відео 2021 рік...
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15.05.2024 16:31 Ответить
Якщо це не серказм, то порiвняйте на вiдео останню цифру року та першу цифру дня. Правда ж, однаково виглядають?
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15.05.2024 16:58 Ответить
На секундах добре видно, як виглядає "4".
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15.05.2024 17:07 Ответить
і наші у 2021 по Криму стріляли?
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15.05.2024 17:27 Ответить
Ой, правда?
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15.05.2024 18:47 Ответить
Ну, видно що з фанери. Розходимся, то макет.
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15.05.2024 16:34 Ответить
Ага, макет...з бабахом
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15.05.2024 17:00 Ответить
около 20 самолётов в центре аэропорта скорее всего под ноль, слева 20 под вопросом https://www.google.com/maps/@44.6870003,33.5738167,16z/data=!3m1!1e3
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15.05.2024 16:49 Ответить
Блинкен сыграй кацапам на прощание. Ляляляля. Когда услышу твои атакмсы...
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15.05.2024 16:52 Ответить
дуже прошу, хочаб одну товсту конфету, по константінову запустіть. дуже той зубоскал ображав Україну!
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15.05.2024 17:21 Ответить
і по аксьонову.
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15.05.2024 17:24 Ответить
И на груди его сияла,
медаль за аэродром Бельбек!
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15.05.2024 17:28 Ответить
Ачєрєдних рашистскіх аналагавнєтав уже нєт...
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15.05.2024 17:42 Ответить
добиваємо 12й зрп вс росісісі
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15.05.2024 18:22 Ответить
Навіть анальному бомберу сподобалось. "Здоровья погибшим".
Мабуть кацапольоти радіють значенню літаків, шанси відсидітися збільшилися. Мабуть самі і навели.
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16.05.2024 00:51 Ответить
 
 