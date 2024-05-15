Удары по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

В сети опубликовали видео ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео обнародовали в сети.

На видео виден момент ударов по аэродрому, а на фото - пораженная машина РЛС 92Н6Е из состава ЗРК С-400. Также видно ПУ 5П85.







Напомним, оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

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