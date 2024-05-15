Удары по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО
В сети опубликовали видео ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео обнародовали в сети.
На видео виден момент ударов по аэродрому, а на фото - пораженная машина РЛС 92Н6Е из состава ЗРК С-400. Также видно ПУ 5П85.
Напомним, оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".
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+47 Дмитрий #591153
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"...Драматичні репортажі зі Словаччини. Прем'єр-міністра Фіцо застрелили
Кореспондент «Денника Н» Даніель Вражда, який першим повідомив про напад, почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці прем'єр-міністра підняли його з землі, посадили в автомобіль і поїхали.
За словами свідків на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Тоді він упав на землю. Зловмисника здолали та затримали поліцейські. Співробітники поліції оточили територію, де стався інцидент.
Точна інформація про поранення Фіцо поки невідома...!
за что арестовали стрелка? Уточните пожалуйста...
Там же ж все населення заражене бацилою ненависті до України,отже замість Х.йла прийде інше, ажніяк не ліпше!
Вони ж всі там мріють про те, як би всі колишні республики, та й не тільки, знову загнати до російської імперії!
Самі подумайте: хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрі решту життя захочуть провести таким чином?
Хоча при цьому я вважаю, що чим скорше ми позбавимось цієї Зелені, тім легше нас буде воювати!
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
2. Мьі всьо сбілі
3. Патерь нєт
4. Гаріт камьіш
5. Мьі гатовьі к пєрєгаворам
медаль за аэродром Бельбек!
Мабуть кацапольоти радіють значенню літаків, шанси відсидітися збільшилися. Мабуть самі і навели.