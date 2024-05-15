Удари по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У мережі опублікували відео ударів Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео оприлюднили у мережі.
На відео видно момент ударів по аеродрому, а на фото - уражена машина РЛС 92Н6Е зі складу ЗРК С-400. Також видно ПУ 5П85.
Нагадаємо, окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".
Топ коментарі
+47 Дмитрий #591153
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+31 Kyryll Shliakhtin
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+26 YU ST
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"...Драматичні репортажі зі Словаччини. Прем'єр-міністра Фіцо застрелили
Кореспондент «Денника Н» Даніель Вражда, який першим повідомив про напад, почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці прем'єр-міністра підняли його з землі, посадили в автомобіль і поїхали.
За словами свідків на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Тоді він упав на землю. Зловмисника здолали та затримали поліцейські. Співробітники поліції оточили територію, де стався інцидент.
Точна інформація про поранення Фіцо поки невідома...!
за что арестовали стрелка? Уточните пожалуйста...
Там же ж все населення заражене бацилою ненависті до України,отже замість Х.йла прийде інше, ажніяк не ліпше!
Вони ж всі там мріють про те, як би всі колишні республики, та й не тільки, знову загнати до російської імперії!
Самі подумайте: хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрі решту життя захочуть провести таким чином?
Хоча при цьому я вважаю, що чим скорше ми позбавимось цієї Зелені, тім легше нас буде воювати!
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
2. Мьі всьо сбілі
3. Патерь нєт
4. Гаріт камьіш
5. Мьі гатовьі к пєрєгаворам
медаль за аэродром Бельбек!
Мабуть кацапольоти радіють значенню літаків, шанси відсидітися збільшилися. Мабуть самі і навели.