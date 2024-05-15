Удари по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували відео ударів Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео оприлюднили у мережі.

На відео видно момент ударів по аеродрому, а на фото - уражена машина РЛС 92Н6Е зі складу ЗРК С-400. Також видно ПУ 5П85.







Нагадаємо, окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

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