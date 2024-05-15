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Удари по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували відео ударів Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото та відео оприлюднили у мережі.

На відео видно момент ударів по аеродрому, а на фото - уражена машина РЛС 92Н6Е зі складу ЗРК С-400. Також видно ПУ 5П85.

Удари по аеродрому Бельбек в Криму
Удари по аеродрому Бельбек в Криму
Удари по аеродрому Бельбек в Криму

Нагадаємо, окупаційна влада заявляла, що сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя і в районі аеродрому "Бельбек".

Також читайте: Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

Автор: 

Крим (14139) аеродром (299)


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Топ коментарі
+47
Надеюсь их экипажи в этот момент были на своих рабочих местах...
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15.05.2024 16:18
+31
Может сдохнет, псина сутулая. Если не враньё.
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15.05.2024 16:21
+26
Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico postrzelony

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15.05.2024 16:19
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Надеюсь их экипажи в этот момент были на своих рабочих местах...
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15.05.2024 16:18 Відповісти
Повезуть на Червону площу демонструвати аналогов нєт, чи поставлять в Севастополі?
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15.05.2024 16:26 Відповісти
а ціж розбиті аналоговнєти коштують ******** доларів...
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15.05.2024 17:02 Відповісти
"задымление с детонацией"
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15.05.2024 17:24 Відповісти
100% екіпажі були, бо це ж ППО
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15.05.2024 17:58 Відповісти
Там вроде одиннадцать пидоров завалили.
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15.05.2024 18:23 Відповісти
Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico postrzelony

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15.05.2024 16:19 Відповісти
Может сдохнет, псина сутулая. Если не враньё.
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15.05.2024 16:21 Відповісти
Someone was a horrible shot.
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15.05.2024 16:23 Відповісти
ОГО! Таки про це волають переважно польські і словацькі видання!

"...Драматичні репортажі зі Словаччини. Прем'єр-міністра Фіцо застрелили

Кореспондент «Денника Н» Даніель Вражда, який першим повідомив про напад, почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці прем'єр-міністра підняли його з землі, посадили в автомобіль і поїхали.

За словами свідків на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Тоді він упав на землю. Зловмисника здолали та затримали поліцейські. Співробітники поліції оточили територію, де стався інцидент.

Точна інформація про поранення Фіцо поки невідома...!
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15.05.2024 16:24 Відповісти
https://tvn24.pl/swiat/slowacja-premier-robert-fico-postrzelony-doniesienia-mediow-st7918470 Чоловіка затримали після того, як він застрелив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (Handlova, 15.05.2024)

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15.05.2024 16:26 Відповісти
за что ?
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15.05.2024 17:26 Відповісти
Как понять ваш вопрос "За что?"-за что стреляли в Фицо или
за что арестовали стрелка? Уточните пожалуйста...
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15.05.2024 18:30 Відповісти
Було б за що, то вже й убили б...
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15.05.2024 18:43 Відповісти
Коли Х**ла замочать ?!
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15.05.2024 16:49 Відповісти
А який нам з цього зиск?

Там же ж все населення заражене бацилою ненависті до України,отже замість Х.йла прийде інше, ажніяк не ліпше!

Вони ж всі там мріють про те, як би всі колишні республики, та й не тільки, знову загнати до російської імперії!
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15.05.2024 16:53 Відповісти
Та й що з того, що ***** застрелять? Не пройде й доби, як на місце застреленого ***** призначать / поставлять нового *****.
Самі подумайте: хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрі решту життя захочуть провести таким чином?
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15.05.2024 18:45 Відповісти
Як на військовий стан - цілком нормально.

Хоча при цьому я вважаю, що чим скорше ми позбавимось цієї Зелені, тім легше нас буде воювати!
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15.05.2024 16:55 Відповісти
Раньше был просто gandon, а теперь будет еще и шторанный!
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15.05.2024 19:07 Відповісти
Патєрь нєт. Всьо збіта. На фото абломкі дєсятилєтнєй давності.
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15.05.2024 16:20 Відповісти
От скажіть, б.л., що тут, на сторінці, робить відвертий кацапський ботяра
Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
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15.05.2024 16:27 Відповісти
От скажіть - що тут робить відвертий кацапський ботяра ?

Та я і сам скажу - розповсюджує кацапські брехні по всіх гілках, де він з*являється.
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15.05.2024 16:38 Відповісти
він не кацапські брехні поширює, а тімашонки
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15.05.2024 17:58 Відповісти
Ті-мошонки
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15.05.2024 18:21 Відповісти
Заспокойтесь, гарячі фінські хлопці!
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15.05.2024 18:52 Відповісти
Да! - роз"ібашили - як Бог черепаху
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15.05.2024 16:21 Відповісти
Пожежники цілком підходять у цій ситуації 🤣
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15.05.2024 16:22 Відповісти
Скільки високоточних ракет витрачено?...
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15.05.2024 16:22 Відповісти
Ага, зараз хтось з Генштабу прибіжить виконувати твої ідіотські забаганки. Скільки треба було, стільки й запустили.
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15.05.2024 16:30 Відповісти
менше, чим потрібно.
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15.05.2024 17:19 Відповісти
Eto S-400 otbyli ATACMS raketi nazyvajetsia
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15.05.2024 16:24 Відповісти
Что то. Баллон кислородный, что еще. А потом и пропановый.
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15.05.2024 16:50 Відповісти
А кацапи саапщают, что всьо сбілі
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15.05.2024 16:26 Відповісти
1. Втім всьо врьоте
2. Мьі всьо сбілі
3. Патерь нєт
4. Гаріт камьіш
5. Мьі гатовьі к пєрєгаворам
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15.05.2024 16:52 Відповісти
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15.05.2024 16:27 Відповісти
Вазгараніє камишєй?
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15.05.2024 16:29 Відповісти
Взагалі-то на відео 2021 рік...
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15.05.2024 16:31 Відповісти
Якщо це не серказм, то порiвняйте на вiдео останню цифру року та першу цифру дня. Правда ж, однаково виглядають?
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15.05.2024 16:58 Відповісти
На секундах добре видно, як виглядає "4".
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15.05.2024 17:07 Відповісти
і наші у 2021 по Криму стріляли?
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15.05.2024 17:27 Відповісти
Ой, правда?
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15.05.2024 18:47 Відповісти
Ну, видно що з фанери. Розходимся, то макет.
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15.05.2024 16:34 Відповісти
Ага, макет...з бабахом
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15.05.2024 17:00 Відповісти
около 20 самолётов в центре аэропорта скорее всего под ноль, слева 20 под вопросом https://www.google.com/maps/@44.6870003,33.5738167,16z/data=!3m1!1e3
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15.05.2024 16:49 Відповісти
Блинкен сыграй кацапам на прощание. Ляляляля. Когда услышу твои атакмсы...
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15.05.2024 16:52 Відповісти
дуже прошу, хочаб одну товсту конфету, по константінову запустіть. дуже той зубоскал ображав Україну!
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15.05.2024 17:21 Відповісти
і по аксьонову.
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15.05.2024 17:24 Відповісти
И на груди его сияла,
медаль за аэродром Бельбек!
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15.05.2024 17:28 Відповісти
Ачєрєдних рашистскіх аналагавнєтав уже нєт...
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15.05.2024 17:42 Відповісти
добиваємо 12й зрп вс росісісі
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15.05.2024 18:22 Відповісти
Навіть анальному бомберу сподобалось. "Здоровья погибшим".
Мабуть кацапольоти радіють значенню літаків, шанси відсидітися збільшилися. Мабуть самі і навели.
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16.05.2024 00:51 Відповісти
 
 