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Аеродром Бельбек у Криму знову атакували ракети. ВIДЕО

Цієї ночі знову на аеродромі Бельбек в окупованому Криму виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що ввечері 15 травня сталася пожежа на військовому аеродромі Бельбек. За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", внаслідок ракетної атаки на аеродромі загорівся склад з паливом.

Окупаційна влада півострова заявила, що цієї ночі сили ППО збили кілька цілей над Севастополем і Сімферополем. 

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по аеродрому Бельбек. За передніми даними на аеродрому уражена техніка та системи ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14125) ракети (4000) аеродром (299)


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Топ коментарі
+71
Пошкоджено https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек . Агенти "Атеш" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (військова частина 80189). На складі окупанти зберігали більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.
А ще було зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
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16.05.2024 07:00
+42
травневе бельбекю)...
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16.05.2024 06:50
+24
буду робити як проклятий і донатити,
шо б тільки на вас, падлюк, більше сипалося...
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16.05.2024 08:08
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травневе бельбекю)...
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16.05.2024 06:50 Відповісти
Ми любім Кримское Пе Ве Оооо!
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16.05.2024 07:18 Відповісти
Пошкоджено https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек . Агенти "Атеш" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (військова частина 80189). На складі окупанти зберігали більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.
А ще було зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
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16.05.2024 07:00 Відповісти
Землі добряче нагорнули, на бетоні можливо і ********...а як захистили зелені вилупки наші склади????
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16.05.2024 07:37 Відповісти
українці в туда і перший раз не били...
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16.05.2024 07:03 Відповісти
кацапню щє вчити і вчити,
що не треба на чуже зазіхати,
і будуть ніженькі із сраки, а не поряд....
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16.05.2024 07:08 Відповісти
Привіт дружині з Волині.
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16.05.2024 07:45 Відповісти
навзаєм - разом поруч!
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16.05.2024 07:48 Відповісти
Щось стріляють туди постійно. Невже не влучно.
Хіба його не рознесли ще
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16.05.2024 07:12 Відповісти
постійність!
буба он нічого не робить для захисту країни,
але постійно краде і з усіх все постійно вимагає.
от i oтут так - довби в одну точку і воно проломиться...
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16.05.2024 07:31 Відповісти
Якщо пригадати Чорнобаївку...
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16.05.2024 08:46 Відповісти
!!
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16.05.2024 11:24 Відповісти
Гарят радимые.
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16.05.2024 07:37 Відповісти
Бельбек! -- здаваися!
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16.05.2024 07:42 Відповісти
кацапня чекайте взавра в бельбеку знов, а може і не там...
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16.05.2024 07:43 Відповісти
а де там арестовичз Чернобаївкою??
у кремлі біля каси стоїть??
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16.05.2024 07:48 Відповісти
кримлядці?
хотіли камні з неба?
вже по троху сипляться...
далі буде....

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16.05.2024 08:05 Відповісти
буду робити як проклятий і донатити,
шо б тільки на вас, падлюк, більше сипалося...
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16.05.2024 08:08 Відповісти
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16.05.2024 08:21 Відповісти
Ех, шкода, що рєзіновой не нахромився...
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16.05.2024 10:28 Відповісти
Що то в його за третя нога вилізла з дупи?
Мабуть з переляку розпочались роди ше одного двійника
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16.05.2024 12:43 Відповісти
А де русня в коментарях7 Як по нашій цивільній інфрастурктурі б'ють, то їх просто натовпи. І всі верещать "сдавайтєсь пака нє поздна". А тут шось тиша

русня, патєрь нєт?
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16.05.2024 08:22 Відповісти
всім зрадникам прийде
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16.05.2024 08:37 Відповісти
і ні, вас не зелені знайдуть, бо вони теж зрадникі...
вас знайдуть ті, які все памьятають і зелених теж.
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16.05.2024 08:41 Відповісти
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16.05.2024 08:58 Відповісти
Коли вже хор Александрова, разом з солістом Кабздоном дадуть концерт на кримському мосту. Пора вже
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16.05.2024 09:03 Відповісти
казламорді, зніжайте ціни в Криму до нуля,
бо варонежці вас вважають за напів кацапів, а українці за на повноцінних зрадників.
а сізон є сізон - тре рубати бабло!
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16.05.2024 09:03 Відповісти
на самому ділі є пропозиція - ви Україні доплати з кожної хатинкі і без курносих туристів?
бубінє житло дерібаньте - нема питань, і туди прилетить...
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16.05.2024 09:09 Відповісти
Аеродрому настав Бельбець !
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16.05.2024 09:48 Відповісти
Мы о вас помним и любим, с приветом с Украины
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16.05.2024 09:57 Відповісти
Линия обороні / Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=30467 Внеочередной ПХД

Из того, что вчера удалось добыть по воздушной атаке на аэродром Бельбек, в девичестве «Кача», так и не удалось точно установить, был ли туда нанесен один удар или все же их было два с интервалом в час. Обе версии имеют право на жизнь и возможно, там час что-то горело и добралось до чего-то, что вызвало взрыв, принятый за прилет. Но все же мы склоняемся к версии о том, что туда прилетело дважды и вот почему. После того, как прилетело все из первого пакета, на аэродроме стала гореть уж слишком дорогая техника - самолеты и установки ПВО комплекса С-400.

В такой ситуации сложно себе представить, что командование базы не предприняло мер для тушения всего этого добра, поскольку так можно легко попасть под трибунал. Даже если бы аэродром находился в какой-то отдаленной локации, а прилетами были выведены из строя штатные средства пожаротушения, то и в таком случае личный состав принялся бы тушить пожар подручными средствами, а именно - багор, топор и ведро с песком, плюс - огнетушители, коих на авиабазе должно быть огромное количество и самых разных габаритов.

Понятно, что потушить то, что уже горит и может взорваться именно подручными средствами вряд ли кто-то станет, но вот не допустить распространение пожара дальше по территории - вполне возможно и таким способом. Но в данном случае все происходило на северной окраине временно оккупированного Севастополя и при таком раскладе пожарные из гражданских частей и с базы бывшего ЧФ должны были добраться до аэродрома за 10-15 минут и уже своими средствами, пожарные машины точно потушили бы все, что горело, с безопасной дистанции. Так что повторные взрывы, скорее всего были вызваны повторными же прилетами.

А раз так, то скорее всего, наши военные скорректировали данные по первой атаке и нанесли повторный удар туда, куда не долетело в первый раз. Но что тут важно - точно был выведен из строя комплекс ПВО С-400. Уже сколько там всего машин было уничтожено, пока неизвестно, но зато все источники говорят о том, что сгорела штатная РЛС, а значит, ядро всего комплекса приказало долго жить. И если даже целыми остались другие пусковые установки, без локатора они стали простой мишенью.
И вот стало известно о том, что уже этой ночью по Бельбеку снова прилетело. Уже привычно гауляйтер Севастополя сообщил о том, что сбито сто-пятьсот ракет и до земли долетели только обломки. Только вот после того как вчера снесли систему «Триумф», сбивать баллистические ракеты там могут разве что матом и теми самыми подручными средствами, о которых сказано выше: багор, топор и ведро с песком. Ну а местные жители пишут о том, что зарево пожара, который образовался после прилета, оказалось еще более впечатляющим, чем это было вчера. По слухам, ни самолетам, ни чему-то еще теперь там заправляться нечем, поскольку выгорело хранилище топлива. Это не значит, что топливный терминал стал единственной целью, просто его горение было видно далеко и потому именно об этом можно говорить наверняка. А вообще, согласно спутниковым снимкам, горело примерно тут.

Отсюда следует, что наши военные точно знают, до какой степени нужно раскатать эту авиабазу и что именно там должно быть уничтожено полностью. Очевидно, что вчера работы были не закончены и наверное, противник там что-то перемещал с места на место, что и удалось зафиксировать. Именно за этим сегодня прилетела третья ракетная волна. Будем надеяться, что теперь удалось завершить начатые вчера мероприятия. Ну а если они себя успокаивают сказками о том, что все чисто сбили, то это - их дело. Могут рассказывать что угодно. Единственное, что у личного состава аэродрома будет грандиозный парко-хозяйственный день, по сбору «обломков сбитых ракет».
https://dl-news.defence-line.org/?p=30467
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16.05.2024 11:03 Відповісти
В Бельбеке становиться неуютна и трєвожна...
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16.05.2024 11:12 Відповісти
Гарна робота.
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16.05.2024 11:52 Відповісти
Дістали чорти кацапський військовий аеродром Бельбек ракетами ATACMS. Об'єкт розташований неподалік Севастополя, на ньому базується 38-й винищувальний авіаційний полк 4-ї гвардійської армії ППО. ЗСУ змогли вдарити по головному артилерійському складу Бельбека, де зберігалися ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31. Крім того, серйозно постраждала інфраструктура аеродрому. Також могли бути зруйновані автозаправна станція та склад пального.
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16.05.2024 13:54 Відповісти
Парадокс:До нападу ординцiв на Україну в лютому 2022 року ЗСУ не обстрілювали ні русняцьки регіони, ні територію окупованого Криму.
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16.05.2024 14:02 Відповісти
 
 