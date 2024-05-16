Аеродром Бельбек у Криму знову атакували ракети. ВIДЕО

Цієї ночі знову на аеродромі Бельбек в окупованому Криму виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що ввечері 15 травня сталася пожежа на військовому аеродромі Бельбек. За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", внаслідок ракетної атаки на аеродромі загорівся склад з паливом.

Окупаційна влада півострова заявила, що цієї ночі сили ППО збили кілька цілей над Севастополем і Сімферополем.

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по аеродрому Бельбек. За передніми даними на аеродрому уражена техніка та системи ППО.

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