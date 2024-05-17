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Новости Война
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Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В сети опубликовано фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые фото опубликовала российская служба Радио Свобода.

На снимках от 16 мая зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків ударів по аеродрому Бельбек

Степень их повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая, украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов. На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома.

Также спутниковые фото обнародовал расследователь NYT Кристиан Триберт. Он предположил, что два истребителя МиГ-31 и один Су-27 полностью уничтожены, а МиГ-29 поврежден.

Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек
Супутникові фото наслідків удару по аеродрому Бельбек

Читайте также: На аэродроме "Бельбек" уничтожены два МиГ-31, а в Вишневом - С-400. Двое окупантов ликвидированы, а 13 ранены, - росСМИ

Удары по аэродрому Бельбек

15 мая 2024 года оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".

В сети было опубликовано видео атаки и ее последствия.

По данным росСМИ, на аэродроме "Бельбек" были уничтожены два истребителя МиГ-31.

В ночь на 16 мая аэродром снова атаковали.

Также читайте: Россияне заявили о массированной атаке беспилотников: взрывы прогремели в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Белгороде. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26365) аэродром (292)


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Топ комментарии
+22
Просто уявив, якби у 2019 році нарід вибрав не Зеленського і ми продовжили виробництво ракет "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", то що б було з кацапами ще у березні 2022 року? Можливо були ще і інші ракети, бо команда "ЄС", "народного фронту", "свободи" знали ціну збереження держави. Але нарід захотів поржати, халяви і казочку про Голобородька. Ну як, вексело? А якби ще американці, англачати і французи не дали своїх ракет, то що б з нами було?
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17.05.2024 10:29
+20
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17.05.2024 10:14
+19
Гарні наслідки,всім виконавцям респетище-давайте ще...
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17.05.2024 10:13
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я так розумію що все це зробив хенерал будьоний
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17.05.2024 10:10 Ответить
він спав, тому й попали
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17.05.2024 10:14 Ответить
Гарні наслідки,всім виконавцям респетище-давайте ще...
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17.05.2024 10:13 Ответить
Щоб було ще, треба ракет ще. А з цим проблемки: ракети не підвищують добробут громадян, тому на Заході їх особливо і не роблять.
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17.05.2024 10:16 Ответить
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17.05.2024 10:14 Ответить
добре мінуснули
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17.05.2024 10:14 Ответить
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17.05.2024 10:15 Ответить
Файно...
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17.05.2024 10:16 Ответить
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17.05.2024 10:17 Ответить
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17.05.2024 11:16 Ответить
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17.05.2024 10:18 Ответить
Товсті ракети зробили свою справу і зробили її дуже якісно.
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17.05.2024 10:29 Ответить
Просто уявив, якби у 2019 році нарід вибрав не Зеленського і ми продовжили виробництво ракет "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", то що б було з кацапами ще у березні 2022 року? Можливо були ще і інші ракети, бо команда "ЄС", "народного фронту", "свободи" знали ціну збереження держави. Але нарід захотів поржати, халяви і казочку про Голобородька. Ну як, вексело? А якби ще американці, англачати і французи не дали своїх ракет, то що б з нами було?
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17.05.2024 10:29 Ответить
А ви уявіть Януковича
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17.05.2024 10:46 Ответить
При Федоровиче такой херни, как сейчас, не было. Короче во всем виноваты студенты
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17.05.2024 10:57 Ответить
віновата --йолка
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17.05.2024 10:59 Ответить
Вона також...
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17.05.2024 13:45 Ответить
а що його уявляти?! зара не те саме?..
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17.05.2024 15:38 Ответить
Як-би вибрали Порошенка, то ***** не ризикнув-би напасти, тому що Порох разом з "кровавим пастором " Турчиновим дуже серйозно займались обороною і особливо ракетами, а ***** просто сцикун займати таких серйозних дядьків. А тупе бидло вибрало блазня, для поржать, і Україна через цих дебілів вмиваїться кровю своїх захисників.
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17.05.2024 16:48 Ответить
Та більшості все одно,через якихось кілька років як виберуть якесь чудо,то скажете що Зеленський то ще був огого молодець і патріот!!!!
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18.05.2024 05:51 Ответить
Більше лайно, чим пархатий блазень годі і придумувати. Навіть проффессор, який крав шапки у жінок на фоні ідіота ЗЕбанька виглядяє пристойно.
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18.05.2024 07:34 Ответить
Наш премудрий народ міг би і Ківу,і Мураєва вибрати.І взагалі таке що страшно і подумати
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18.05.2024 11:51 Ответить
Ми y6'ємо всіх кaųaniв.
Всіх 💯 млн.
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18.05.2024 07:42 Ответить
если бы у бабушки был х*й, то она было ба дедушкой. если бы не было минска 2, если бы не порох не слушал байдена, когда он требовал не атоковать крым, если бы склады не взрывались и бла бла бла
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18.05.2024 10:34 Ответить
Слава ЗСУ!
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17.05.2024 10:30 Ответить
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! Героям Слава! 💙💛
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17.05.2024 13:47 Ответить
❗️Балістика на Київ

UPD: Чисто, ціль припинила своє існування. Ймовірно робота РЕБ ворога (фальш-ціль).
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17.05.2024 10:37 Ответить
ти вже *** переіменувався?
ігноруйте його, це ботяря якийсь..
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17.05.2024 22:40 Ответить
Я люблю товсті ракети атакамс!
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17.05.2024 10:51 Ответить
+1.
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17.05.2024 11:17 Ответить
 
 