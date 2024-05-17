Последствия атаки ВСУ на аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В сети опубликовано фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие спутниковые фото опубликовала российская служба Радио Свобода.
На снимках от 16 мая зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.
Степень их повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая, украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов. На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов аэродрома.
Также спутниковые фото обнародовал расследователь NYT Кристиан Триберт. Он предположил, что два истребителя МиГ-31 и один Су-27 полностью уничтожены, а МиГ-29 поврежден.
Удары по аэродрому Бельбек
15 мая 2024 года оккупационные власти заявляли, что силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".
В сети было опубликовано видео атаки и ее последствия.
По данным росСМИ, на аэродроме "Бельбек" были уничтожены два истребителя МиГ-31.
В ночь на 16 мая аэродром снова атаковали.
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UPD: Чисто, ціль припинила своє існування. Ймовірно робота РЕБ ворога (фальш-ціль).
ігноруйте його, це ботяря якийсь..