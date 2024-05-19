Россия теряет контроль над небом в Крыму, - британская разведка

Из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает британская разведка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британские аналитики отмечают, что за последние недели украинская армия осуществила несколько успешных атак по объектам в Крыму. В результате оккупанты потеряли в частности элементы зенитно-ракетной батареи С-400 на аэродроме Бельбек - радарную и пусковые установки. Кроме того, было уничтожено по крайней мере два самолета МиГ-31БМ, стоявших на земле.

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До этого россияне также понесли потери во время удара по радиолокационной станции на горе Ай-Петри и по аэродрому Джанкой.

"Кумулятивный эффект этих ударов вызвал общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма; одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО", - говорят в британской разведке.

По мнению британских военных, в таких условиях россиянам придется "распылить" свои самолеты и вертолеты, чтобы избежать новых потерь, а также перебросить в Крым ПВО из других мест.

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Учитывая предыдущие потери самолетов дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и нынешнюю опасность использования крымских аэродромов, россиянам придется увеличить частоту патрульных вылетов истребителей, чтобы закрыть дыры в контроле неба. По мнению британцев, это в свою очередь приведет к увеличению проблем с обслуживанием боевой авиации.

Ранее, в сети опубликовано фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.