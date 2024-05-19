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Новости Война
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Россия теряет контроль над небом в Крыму, - британская разведка

Російські окупанти в Криму

Из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает британская разведка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британские аналитики отмечают, что за последние недели украинская армия осуществила несколько успешных атак по объектам в Крыму. В результате оккупанты потеряли в частности элементы зенитно-ракетной батареи С-400 на аэродроме Бельбек - радарную и пусковые установки. Кроме того, было уничтожено по крайней мере два самолета МиГ-31БМ, стоявших на земле.

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До этого россияне также понесли потери во время удара по радиолокационной станции на горе Ай-Петри и по аэродрому Джанкой.

"Кумулятивный эффект этих ударов вызвал общее ухудшение способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма; одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции российской ПВО", - говорят в британской разведке.

По мнению британских военных, в таких условиях россиянам придется "распылить" свои самолеты и вертолеты, чтобы избежать новых потерь, а также перебросить в Крым ПВО из других мест.

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Учитывая предыдущие потери самолетов дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и нынешнюю опасность использования крымских аэродромов, россиянам придется увеличить частоту патрульных вылетов истребителей, чтобы закрыть дыры в контроле неба. По мнению британцев, это в свою очередь приведет к увеличению проблем с обслуживанием боевой авиации.

Ранее, в сети опубликовано фото аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму, который накануне атаковали Силы обороны Украины.

Автор: 

армия РФ (19106) Великобритания (4931) Крым (26371) ПВО (2717) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+9
https://x.com/i/status/1791850733089792303 от як іх порахувать, скільки там кацапів туди набилось??


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19.05.2024 02:15
+5
передчуваю, що якесь корито у Севастополі таки потонуло.
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19.05.2024 02:11
+2
Александр Кушнарь: ВСУ сбили 4-й Су-25 за полмесяца. JDAM разгромили врага в Волчанске -новости вечера 18 мая 2024 года
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-sbili-4-j-su-25-za-polmesyacza-jdam-razgromili-vraga-v-volchanske.html
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19.05.2024 02:23
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Правила форума Совет форумчан
передчуваю, що якесь корито у Севастополі таки потонуло.
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19.05.2024 02:11 Ответить
Как Украина модифицирует истребители советской эпохи для запуска западных
авіабомб

https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb https://building-tech.org/Вооружение/kak-ukrayna-modyfytsyruet-ystrebytely-sovetskoy-epokhy-dlya-zapuska-zapadnikh-avyabomb
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19.05.2024 02:19 Ответить
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19.05.2024 02:20 Ответить
ресурсу ще треба підростати, бо плутають бомби з ракетами. Думаю, через рік вже можно буде читати, якщо витримають конкуренцію з Мілітарним та DE.
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19.05.2024 02:26 Ответить
А може "ресурс" не помиляється? Справа в тому що для більшої ефективності деякі авіабомби комплектуються пороховими двигунами В часи моєї молодості вже з"явилися спеціальні бомби для руйнування бетонних капонірів та ЗПП на аеродромах Вони мали вигляд ракети Ці бомби висипалися над ціллю У вільному падінні у них розкривався стабілізуючий парашут і вона падала вертикально Потім включався двигун Бомба розганялася пробивала бетонну поверхню а потім підривалася всередині капоніру чи в товщі "подушки" "бетонки" А зараз такі прискорювачі можуть ставиться і для корегування траєкторії падіння таких бомб
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19.05.2024 05:48 Ответить
ресурс помиляється з приводу AGM-88 HARM. Це High-speed Anti-Radar Missile, а не бомба. Тому хай підшукують нового експерта, або посилають цього на курси підвищення кваліфікації.
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19.05.2024 06:14 Ответить
Ну - хіба що! Просто я сказав, що у деяких видів озброєння настільки "розмиті" характеристики, що їх можна вважать "і тим, і тим" Крупнокаліберні кулемети від автоматичних дрібнокаліберних гармат (наприклад), відрізняються лише умовно :прийнято вважать "кулеметами" зброю до 14,5 мм а "гарматами" - після 20 мм Так само й ті ж "конвертоплани" Вони можуть буть як "вертольотами з жорстко закріпленими несучими поверхнями (крилами) - так і "літаками з вертикальним зльотом"
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19.05.2024 06:53 Ответить
я не заперечую щодо гибридів. Я вказав на конкретну помилку автора щодо протирадіолокаційної ракети повітря-земля.
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19.05.2024 06:57 Ответить
Дві розумні людини завжди можуть порозуміться одна з одною ...
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19.05.2024 07:06 Ответить
https://x.com/i/status/1791850733089792303 от як іх порахувать, скільки там кацапів туди набилось??


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19.05.2024 02:15 Ответить
А "нєхрєн" було туди "тупо лізти"!!!
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19.05.2024 07:11 Ответить
Проскочила версия в новостях харьковских что туда кадыровцы вскочили, это здание больницы центральной. Но версия.
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19.05.2024 08:41 Ответить
є певні сумніви, що кадирівці взагалі там воюють.
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19.05.2024 08:47 Ответить
Да, замечено это. Но они во втором эшелоне как бы, вроде нац-гвардии, заград-отрядов. И занимают лучшее, удобное. Больница идеальное место. Пищеблок, душ, спать кровати итд. Но главное что перебиты все там. раненых явно не было, сильно шарахнуло. Туда и дорога.
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19.05.2024 21:16 Ответить
А небо те над Керченськм мостом теж нависло?
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19.05.2024 02:15 Ответить
Александр Кушнарь: ВСУ сбили 4-й Су-25 за полмесяца. JDAM разгромили врага в Волчанске -новости вечера 18 мая 2024 года
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-sbili-4-j-su-25-za-polmesyacza-jdam-razgromili-vraga-v-volchanske.html
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19.05.2024 02:23 Ответить
Інтуїція мені підказує, що Крим незабаром буде наш.
Це може статися навіть дуже швидко.
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19.05.2024 09:36 Ответить
Авжеж, коли союзники привозять ''смаколиків'' для ЗСУ то кацапам дістається добряче. Шкода що ''смаколиків'' ніби пипеткою видають.
(Своїх ''смаколиків'' зелені про**бали)
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19.05.2024 09:46 Ответить
 
 