В оккупированном Крыму прогремели взрывы, марионетка Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил о работе ПВО.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.

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По данным телеграм-каналов, в Севастополе работает ПВО, оккупанты подняли в воздух авиацию.

Кроме того, в Евпатории и Саках "также громко".

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

По данным Крымского ветра, произошло 3 прилета в одну точку в один из кораблей в районе Инженерной бухты Севастополя.

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"В Джанкое и Армянске тоже стрельба и взрывы", - добавляет Крымский ветер.