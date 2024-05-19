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Новости Война
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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

Вибух

В оккупированном Крыму прогремели взрывы, марионетка Кремля в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил о работе ПВО.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.

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По данным телеграм-каналов, в Севастополе работает ПВО, оккупанты подняли в воздух авиацию.

Кроме того, в Евпатории и Саках "также громко".

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

По данным Крымского ветра, произошло 3 прилета в одну точку в один из кораблей в районе Инженерной бухты Севастополя.

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"В Джанкое и Армянске тоже стрельба и взрывы", - добавляет Крымский ветер.

Автор: 

взрыв (6727) Крым (26371) город Севастополь (1759)


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Топ комментарии
+20
У тилах кацапських
Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає

Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
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19.05.2024 01:22
+16
Робоча субота.
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19.05.2024 01:18
+10
Походу кацапське ППО знов собою ракети зупиняє. 😁
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19.05.2024 01:23
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Робоча субота.
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19.05.2024 01:18 Ответить
У тилах кацапських
Бавовнятко грає
Де воно гуляє
Там кацап вмирає

Миле Бавовнятко
Ти себе не стримуй
Геть спали Москальщину!
Слава Україні! ...
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19.05.2024 01:22 Ответить
Походу кацапське ППО знов собою ракети зупиняє. 😁
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19.05.2024 01:23 Ответить
навіть не знаю, що в тій https://www.google.com/maps/place/44%C2%B037 Іженерній бухті можно пристойне зашвартувати. Хіба що якійсь сраний катерок.
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19.05.2024 01:36 Ответить
Скоріш за все, щось втопили у Південній бухті.
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19.05.2024 01:43 Ответить
То каміння з неба шумно падає.
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19.05.2024 02:09 Ответить
зхранку буде цікава інфа по влучанням.
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19.05.2024 02:17 Ответить
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19.05.2024 01:50 Ответить
Керч
3 дні в крані нема води.
І шо?
у вас є гавань.
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19.05.2024 02:48 Ответить
Керчани жаліються в Інтернет:
Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда… - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад… (анекдот написаний у 2015-му)

*

НОВОСТИ КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно
поливаемый солёной жёсткой водой в сухих крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020году - просто рекордные. По 40 центнеров с га. Новая уникальная передовая технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно из Москвы и оказалась на редкость эффективной.

Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до
самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством .
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру
также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.

Лучше всего получится «закатывать губу»…

Після того, як Крим став "независимым", а потім "вернулся в радную гавень", на його території, з кожного телевізора, потекли повноводі ріки,що повністю замінили брудну, отруєну стічними водами всієї України, воду Дніпра. Землероби Криму різко збільшили площі поливних земель, і крім гігантських урожаїв ковили, почали вирощувать незвичні для тутешніх земель урожаї верблюжої колючки та саксаулу... В цьому році особливо рясно вродило перекотиполе…

*
Иногда просыпаешься утром, в симферопольской квартире, хочется подумать о чём-то возвышенном и прекрасном… Но с постели поднимает крик жены:

-Вствай!... Вода пошла!!!... Набери все бутыли и кастрюлю сорокалитровую, зелёную!...

Набираешь и думаешь - скоро будет так, что в Крыму мужчины, приглашая женщину к себе домой, будут предлагать ей не бокал вина или чай с тортиком, а душ или ванную…

Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

*

Древні єгиптяни платили за роботу на будівництві пірамід хлібом і пивом... У ацтеків грошовою одиницею служили какао-боби... Китайці робили гроші з брусків солі. Ну а в Криму буде ходить "водяна валюта"... Уявіть: Приходить "кримчанин" на ринок і питає: "Па-ачём картошка?" А йому у відповідь: "Пять литрав килаграмм...". А па-ачему так дорага?..." Не хочешь - не бери...".

*
В 2014-му кримчани думали, що "ухопили бога за бороду"...
В 2024-му зрозуміли, що "тримають бика тряпочного", за Х.."...

*
Моляться "корінні керчани з рязанськими мордами", у храмі:
- Госпади! Дай нам вдоволь чистой воды для питья, дешёвых, качественных продуктов, лекарств, возможности свободно говорить и возможности увидеть мир не под прицелом врагов, а как туристам...
З неба голос:
- Так у вас усе це було, десять років тому... Що ви з цим зробили?

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19.05.2024 03:35 Ответить
До речі, коли я служив строкову у Киргизії, то нам привозили бочку з під квасу, в ній був відвар з вурблюжої колючки. На смак повна гидота, але спрагу вгамовує на раз. Зменшує потовідділення, в результаті менше втрачаєш вологи.
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19.05.2024 05:21 Ответить
А це було по усій Середній Азії Я таке пив у Тузелі (передмістя Ташкенту) Відвар ще й мав антимікробні властивості Нам її у котлі польової кухні заварювали І після сніданку командири вели стрій прямо до неї Він варився звечора і до ранку захолоняв І його у фляжки розливали у наказному порядку Сиру воду пить заборонялося Там же я навчився пить солоний чай (зелений) Теж хороша штука в спеку
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19.05.2024 05:30 Ответить
А як все класно починалось - " с песнями, плясками по-домашнему, да хоть камни с неба"... Але щось пішло не так. Так що привикайте, це тільки початок...
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19.05.2024 05:25 Ответить
Прошу насолодитися іронією долі: минулої ночі хусити, частково фінансовані рашистами, вразили ракетою у Аденській затоці грецький танкер, що під панамським прапором віз кацапську нафту у Китай
Як тобі таке, Ілон Маск
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19.05.2024 06:17 Ответить
Воно не Михайло... Воно міша, міхаіл або просто уйобок!!!
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19.05.2024 06:22 Ответить
 
 