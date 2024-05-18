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Крым без РФ станет одним из лучших для жизни мест в Европе, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Об этом заявил Зеленский на церемонии закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.

"Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида - депортации крымскотатарского народа - и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

Читайте также: Зло геноцида изменило идеологическое прикрытие, но не изменило сущности и мишеней, - Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар

До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет - будет обязательно, - когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации.

Полуостров, которому суждено стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет - безусловно и без России", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар вышел фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима".

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Крым (26371)


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Топ комментарии
+31
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18.05.2024 19:46
+24
Що ти мелеш....
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
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18.05.2024 19:44
+24
Вмирати за Крим, звісно, мають українські чоловіки з небагатих родин, віком 40+, а потім кримськотатарський народ на чолі з Умєровим героїчно займеться самозахопленням землі та вирощуванням канабісу.
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18.05.2024 19:50
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Планета Земля
без мацкалів
стане найкращою для життя
у Всесвіті
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18.05.2024 19:40 Ответить
Випередив мене
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18.05.2024 19:41 Ответить
а де вова буде концерти давати ?
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18.05.2024 20:06 Ответить
Дуже сподіваюся, що - на шибениці.
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18.05.2024 20:09 Ответить
Лжец , лжец , лжец ....
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18.05.2024 20:48 Ответить
А Україна без зеленогнійной фсб-шной шобли- буде просто раєм земним!

Якщо мутрий нарід не обере очередне дерьмо проросійське во владу
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19.05.2024 11:48 Ответить
Як він вже дістав! Такого ідіота Україна ще не бачила(((
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18.05.2024 20:35 Ответить
Боюсь, Ви помиляєтесь. Бо ж відомо: досконалість меж не має.
А хто сказав, що ідіоти не можуть бути досконалими у своєму ідіотизмі?
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20.05.2024 15:00 Ответить
Шашличні можливо і кращі будуть як і в васюках.
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18.05.2024 19:40 Ответить
Земля без рф стане найкращим місцем Всесвіту!
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18.05.2024 19:40 Ответить
Два дні, всього два дні, і зіпсований.
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18.05.2024 19:41 Ответить
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18.05.2024 19:43 Ответить
Що ти мелеш....
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
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18.05.2024 19:44 Ответить
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18.05.2024 19:46 Ответить
Ось він кину поламану Україну, як в квартальному номері. Зал ржав. Дужееее смішмо. З багатьох кому це подобалось кацапи вже приготували шашлики.
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18.05.2024 19:46 Ответить
Не стане. Воно було сракою і до 2014.

Там треба пройтися дустом, а потім заселити італійців.
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18.05.2024 19:47 Ответить
Пора Віслюку в наркодиспансер.
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18.05.2024 19:48 Ответить
Вологі мрії...
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18.05.2024 19:49 Ответить
Вмирати за Крим, звісно, мають українські чоловіки з небагатих родин, віком 40+, а потім кримськотатарський народ на чолі з Умєровим героїчно займеться самозахопленням землі та вирощуванням канабісу.
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18.05.2024 19:50 Ответить
За Крим не для Умєрова вмирають чи будуть згодом вмирати. Це стратегічна точка. Вона потрібна Україні як територія. З татарами чи без.
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18.05.2024 22:06 Ответить
Дотационный изначально и по сути. Погода с ноября почти по май мерзкая, в декабре январе шторма в море до 10 баллов часто. Сервиса высокого нет и не было. Пляжи каменистые часто. И жуткая тема с водой. И не к месту чуть--- нужно знать нам. Абсолютное большинство татар никуда не выехало с 14 г. Только верхушка политиков которых знаем. Остались массово. Понять можно.
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19.05.2024 08:58 Ответить
це наслідки загравання з ними ющем, який масово забезцінь роздавав їм землю на ЮБК...в степу та горах вони не бажали оселятись
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19.05.2024 09:45 Ответить
залишилось дві доби!
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18.05.2024 19:51 Ответить
Ну всьо, тепер синки стефанчука ,мосійчук, клименка, шуляк, данілова повернуться в Україну аби звільняти Крим. Така пламєнна рєчь вождя не може бути проігнорована.
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18.05.2024 19:51 Ответить
"Країна мрій"
Володимира Зеленського

Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.

Досягненню мрій у внутрішній політиці, на думку Зеленського, має сприяти:

народовладдя через референдум та інші форми прямої демократії із максимальним використанням новітніх технологій

скорочення кількості функцій держави, зосередження на людині та її потребах, а не на державі

запровадження відкритих списків на парламентських та місцевих виборах

позбавлення депутатського мандату за "кнопкодавство" та прогули

запровадження інституту мирових суддів, які будуть обиратись народом, а також створення суду присяжних для кримінальних злочинів

розбудова професійної армії, викорінення корупції з цієї сфери

позбавлення можливості СБУ займатись економічними злочинами

зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів та суддів, унормування процедури імпічменту Президенту України та створення можливості відкликання народного депутата України

повна відкритість діяльності влади та автоматизація публічних процесів онлайн

перемога над корупцією: унеможливлення виходу корупціонера під заставу; конфіскація майна і довічна заборона обіймати державні посади для засудженого за корупцію; захист держави та матеріальне заохочення для викривача корупції; максимальна підтримка з боку держави новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду
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18.05.2024 19:54 Ответить
А чого Крим,а Дніпро чи Запоріжжя,чи Суми і т.д. не заслуговують на краще. Проти татар нічого не маю,але коли почнеться визволення Криму я більш ніж впевненний,що набагато і набагато більше віддадуть своїх життів не татари,а потім все найкраще ЇМ,чи як? Мені здається,якщо все повернемо,то краще вже хай буде Кримська обл. і ніяка там автономія,щоб ніхто не спокушався на всілякі референдуми
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18.05.2024 19:54 Ответить
підтримую, жодних автономій і якихось пільг для татар, все узбережжя засруть своїми будками
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18.05.2024 21:32 Ответить
Факт в том, что оттуда нужно вышвырнуть грязных кацапских чурок.
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18.05.2024 19:54 Ответить
О, в ОПу свіжого коксу підвезли що його так понесло не по дитячому.
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18.05.2024 19:56 Ответить
Піду заквасю шашель...Май всьо такі...
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18.05.2024 19:58 Ответить
Як і Україна без Зеленського...
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18.05.2024 19:58 Ответить
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18.05.2024 20:08 Ответить
При Зе Україна стала найнебезпечнішим місцем для проживання
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18.05.2024 20:11 Ответить
да дайте ***** ему селедки
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18.05.2024 20:14 Ответить
cкyмбрія же
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18.05.2024 20:21 Ответить
бутусов, прекращай с зеленским, он такое несет, что за страну стыдно
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18.05.2024 20:15 Ответить
Це ж бо влада аватарок, влада голограм, влада нікнеймів, влада smm-технологій, влада віртуалу, влада міфічного відео, влада роликів, влада цифри, влада піяр-прийомів, влада симулякрів.
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18.05.2024 20:26 Ответить
Крим звичайно гарний. Гарна природа там. Але в Європі звикли в Іспанію їздити. Або навіть на Північне море в Німеччині хто більш консервативний.
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18.05.2024 20:37 Ответить
А в Україні в Крим. Чому б не залишити українські гроші в українській економіці?
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18.05.2024 22:08 Ответить
Будь яка територія де нема кацапів вже найкраще місце для життя.
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18.05.2024 20:43 Ответить
Лисі гори Карпат цьому доказ.
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18.05.2024 20:48 Ответить
Украина без Зе-стане найкращою страною для життя
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18.05.2024 21:00 Ответить
фантаст
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18.05.2024 21:02 Ответить
буде знову велике будівництво?
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18.05.2024 21:21 Ответить
По-моему Зеленский порвал в клочья Марию Захерову. Не?
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18.05.2024 21:28 Ответить
Коксу йому свіжого підвезли, чи що? Меле вже другий день поспіль якусь ахінею.
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18.05.2024 21:39 Ответить
А Украіна - без тебе, ублюдок!
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18.05.2024 21:44 Ответить
ура
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18.05.2024 21:55 Ответить
буратінка забув, що вже не працює у "кварталі".
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18.05.2024 22:27 Ответить
не факт, що він там вже не працює.
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19.05.2024 07:04 Ответить
Не тільки Крим , зникнення кацапа як виду з планети і це стане найліпшим , що може статися на планеті за останні 1 млн років
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18.05.2024 23:05 Ответить
Вместе с будановым на набережной кафейку отведает с шашлычком...- дебил!!!
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18.05.2024 23:59 Ответить
Закушуй, болєзнойе, закушуй.
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19.05.2024 05:14 Ответить
Палишся, ваня. Как в Зажопінскє пагодка?
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19.05.2024 05:40 Ответить
Щось я не пригадаю, коли кацапи по собі залишали місцевість, найкращу для життя.
Чи може наш Скоровтік Незламний десь таке бачив? Тоді наступне питання: чим він закинувся?
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19.05.2024 05:13 Ответить
А ще є Україна, де нема росіян. Чому б вже не почати хоч щось робити?! Бла-блі-бл
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19.05.2024 07:19 Ответить
це для 73% зеідіотів відосик. головне шашлики, май, день перемоги.
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19.05.2024 10:08 Ответить
 
 