Крым без РФ станет одним из лучших для жизни мест в Европе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Об этом заявил Зеленский на церемонии закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.

"Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида - депортации крымскотатарского народа - и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

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До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет - будет обязательно, - когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации.

Полуостров, которому суждено стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет - безусловно и без России", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар вышел фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима".