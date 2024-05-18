Крым без РФ станет одним из лучших для жизни мест в Европе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.
Об этом заявил Зеленский на церемонии закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ.
"Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида - депортации крымскотатарского народа - и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.
До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет - будет обязательно, - когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации.
Полуостров, которому суждено стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет - безусловно и без России", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар вышел фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима".
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стане найкращою для життя
у Всесвіті
Якщо мутрий нарід не обере очередне дерьмо проросійське во владу
А хто сказав, що ідіоти не можуть бути досконалими у своєму ідіотизмі?
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
Там треба пройтися дустом, а потім заселити італійців.
Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.
Досягненню мрій у внутрішній політиці, на думку Зеленського, має сприяти:
народовладдя через референдум та інші форми прямої демократії із максимальним використанням новітніх технологій
скорочення кількості функцій держави, зосередження на людині та її потребах, а не на державі
запровадження відкритих списків на парламентських та місцевих виборах
позбавлення депутатського мандату за "кнопкодавство" та прогули
запровадження інституту мирових суддів, які будуть обиратись народом, а також створення суду присяжних для кримінальних злочинів
розбудова професійної армії, викорінення корупції з цієї сфери
позбавлення можливості СБУ займатись економічними злочинами
зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів та суддів, унормування процедури імпічменту Президенту України та створення можливості відкликання народного депутата України
повна відкритість діяльності влади та автоматизація публічних процесів онлайн
перемога над корупцією: унеможливлення виходу корупціонера під заставу; конфіскація майна і довічна заборона обіймати державні посади для засудженого за корупцію; захист держави та матеріальне заохочення для викривача корупції; максимальна підтримка з боку держави новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду
Чи може наш Скоровтік Незламний десь таке бачив? Тоді наступне питання: чим він закинувся?