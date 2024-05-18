Крим без РФ стане одним із найкращих для життя місць у Європі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі.
Ппро це заявив Зеленський на церемонії закладення пам’ятного каменя майбутнього меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ
"Лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з’явилась можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду – депортації кримськотатарського народу – та відновлювати нормальне життя у Криму.
До 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде – буде обов’язково, – коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від окупації.
Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – безумовно і без Росії", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар вийшов фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму".
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Якщо мутрий нарід не обере очередне дерьмо проросійське во владу
А хто сказав, що ідіоти не можуть бути досконалими у своєму ідіотизмі?
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
Там треба пройтися дустом, а потім заселити італійців.
Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.
Досягненню мрій у внутрішній політиці, на думку Зеленського, має сприяти:
народовладдя через референдум та інші форми прямої демократії із максимальним використанням новітніх технологій
скорочення кількості функцій держави, зосередження на людині та її потребах, а не на державі
запровадження відкритих списків на парламентських та місцевих виборах
позбавлення депутатського мандату за "кнопкодавство" та прогули
запровадження інституту мирових суддів, які будуть обиратись народом, а також створення суду присяжних для кримінальних злочинів
розбудова професійної армії, викорінення корупції з цієї сфери
позбавлення можливості СБУ займатись економічними злочинами
зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів та суддів, унормування процедури імпічменту Президенту України та створення можливості відкликання народного депутата України
повна відкритість діяльності влади та автоматизація публічних процесів онлайн
перемога над корупцією: унеможливлення виходу корупціонера під заставу; конфіскація майна і довічна заборона обіймати державні посади для засудженого за корупцію; захист держави та матеріальне заохочення для викривача корупції; максимальна підтримка з боку держави новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду
Чи може наш Скоровтік Незламний десь таке бачив? Тоді наступне питання: чим він закинувся?