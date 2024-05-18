Крим без РФ стане одним із найкращих для життя місць у Європі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі.

Ппро це заявив Зеленський на церемонії закладення пам’ятного каменя майбутнього меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ

"Лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з’явилась можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду – депортації кримськотатарського народу – та відновлювати нормальне життя у Криму.

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До 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде – буде обов’язково, – коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від окупації.

Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – безумовно і без Росії", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар вийшов фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму".