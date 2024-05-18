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Крим без РФ стане одним із найкращих для життя місць у Європі, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі.

Ппро це заявив Зеленський на церемонії закладення пам’ятного каменя майбутнього меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ

"Лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з’явилась можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду – депортації кримськотатарського народу – та відновлювати нормальне життя у Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней, - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

До 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде – буде обов’язково, – коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від окупації.

Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – безумовно і без Росії", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар вийшов фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму".

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Крим (14133)


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Топ коментарі
+31
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18.05.2024 19:46
+24
Що ти мелеш....
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
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18.05.2024 19:44
+24
Вмирати за Крим, звісно, мають українські чоловіки з небагатих родин, віком 40+, а потім кримськотатарський народ на чолі з Умєровим героїчно займеться самозахопленням землі та вирощуванням канабісу.
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18.05.2024 19:50
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Планета Земля
без мацкалів
стане найкращою для життя
у Всесвіті
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18.05.2024 19:40 Відповісти
Випередив мене
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18.05.2024 19:41 Відповісти
а де вова буде концерти давати ?
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18.05.2024 20:06 Відповісти
Дуже сподіваюся, що - на шибениці.
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18.05.2024 20:09 Відповісти
Лжец , лжец , лжец ....
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18.05.2024 20:48 Відповісти
А Україна без зеленогнійной фсб-шной шобли- буде просто раєм земним!

Якщо мутрий нарід не обере очередне дерьмо проросійське во владу
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19.05.2024 11:48 Відповісти
Як він вже дістав! Такого ідіота Україна ще не бачила(((
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18.05.2024 20:35 Відповісти
Боюсь, Ви помиляєтесь. Бо ж відомо: досконалість меж не має.
А хто сказав, що ідіоти не можуть бути досконалими у своєму ідіотизмі?
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20.05.2024 15:00 Відповісти
Шашличні можливо і кращі будуть як і в васюках.
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18.05.2024 19:40 Відповісти
Земля без рф стане найкращим місцем Всесвіту!
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18.05.2024 19:40 Відповісти
Два дні, всього два дні, і зіпсований.
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18.05.2024 19:41 Відповісти
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18.05.2024 19:43 Відповісти
Що ти мелеш....
Ти ще і без Харкова державу залишиш. Який тобі Крим..
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18.05.2024 19:44 Відповісти
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18.05.2024 19:46 Відповісти
Ось він кину поламану Україну, як в квартальному номері. Зал ржав. Дужееее смішмо. З багатьох кому це подобалось кацапи вже приготували шашлики.
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18.05.2024 19:46 Відповісти
Не стане. Воно було сракою і до 2014.

Там треба пройтися дустом, а потім заселити італійців.
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18.05.2024 19:47 Відповісти
Пора Віслюку в наркодиспансер.
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18.05.2024 19:48 Відповісти
Вологі мрії...
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18.05.2024 19:49 Відповісти
Вмирати за Крим, звісно, мають українські чоловіки з небагатих родин, віком 40+, а потім кримськотатарський народ на чолі з Умєровим героїчно займеться самозахопленням землі та вирощуванням канабісу.
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18.05.2024 19:50 Відповісти
За Крим не для Умєрова вмирають чи будуть згодом вмирати. Це стратегічна точка. Вона потрібна Україні як територія. З татарами чи без.
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18.05.2024 22:06 Відповісти
Дотационный изначально и по сути. Погода с ноября почти по май мерзкая, в декабре январе шторма в море до 10 баллов часто. Сервиса высокого нет и не было. Пляжи каменистые часто. И жуткая тема с водой. И не к месту чуть--- нужно знать нам. Абсолютное большинство татар никуда не выехало с 14 г. Только верхушка политиков которых знаем. Остались массово. Понять можно.
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19.05.2024 08:58 Відповісти
це наслідки загравання з ними ющем, який масово забезцінь роздавав їм землю на ЮБК...в степу та горах вони не бажали оселятись
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19.05.2024 09:45 Відповісти
залишилось дві доби!
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18.05.2024 19:51 Відповісти
Ну всьо, тепер синки стефанчука ,мосійчук, клименка, шуляк, данілова повернуться в Україну аби звільняти Крим. Така пламєнна рєчь вождя не може бути проігнорована.
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18.05.2024 19:51 Відповісти
"Країна мрій"
Володимира Зеленського

Передвиборна програма Володимира Зеленського має назву "Крана мрій" і побудована як антитеза тим основним проблемам з якими країна стикається сьогодні. Своїм головним завданням він визначає зміну системи заради майбутнього і одразу зазначає, що для цього йому потрібен лише один термін.

Досягненню мрій у внутрішній політиці, на думку Зеленського, має сприяти:

народовладдя через референдум та інші форми прямої демократії із максимальним використанням новітніх технологій

скорочення кількості функцій держави, зосередження на людині та її потребах, а не на державі

запровадження відкритих списків на парламентських та місцевих виборах

позбавлення депутатського мандату за "кнопкодавство" та прогули

запровадження інституту мирових суддів, які будуть обиратись народом, а також створення суду присяжних для кримінальних злочинів

розбудова професійної армії, викорінення корупції з цієї сфери

позбавлення можливості СБУ займатись економічними злочинами

зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів та суддів, унормування процедури імпічменту Президенту України та створення можливості відкликання народного депутата України

повна відкритість діяльності влади та автоматизація публічних процесів онлайн

перемога над корупцією: унеможливлення виходу корупціонера під заставу; конфіскація майна і довічна заборона обіймати державні посади для засудженого за корупцію; захист держави та матеріальне заохочення для викривача корупції; максимальна підтримка з боку держави новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду
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18.05.2024 19:54 Відповісти
А чого Крим,а Дніпро чи Запоріжжя,чи Суми і т.д. не заслуговують на краще. Проти татар нічого не маю,але коли почнеться визволення Криму я більш ніж впевненний,що набагато і набагато більше віддадуть своїх життів не татари,а потім все найкраще ЇМ,чи як? Мені здається,якщо все повернемо,то краще вже хай буде Кримська обл. і ніяка там автономія,щоб ніхто не спокушався на всілякі референдуми
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18.05.2024 19:54 Відповісти
підтримую, жодних автономій і якихось пільг для татар, все узбережжя засруть своїми будками
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18.05.2024 21:32 Відповісти
Факт в том, что оттуда нужно вышвырнуть грязных кацапских чурок.
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18.05.2024 19:54 Відповісти
О, в ОПу свіжого коксу підвезли що його так понесло не по дитячому.
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18.05.2024 19:56 Відповісти
Піду заквасю шашель...Май всьо такі...
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18.05.2024 19:58 Відповісти
Як і Україна без Зеленського...
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18.05.2024 19:58 Відповісти
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18.05.2024 20:08 Відповісти
При Зе Україна стала найнебезпечнішим місцем для проживання
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18.05.2024 20:11 Відповісти
да дайте ***** ему селедки
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18.05.2024 20:14 Відповісти
cкyмбрія же
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18.05.2024 20:21 Відповісти
бутусов, прекращай с зеленским, он такое несет, что за страну стыдно
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18.05.2024 20:15 Відповісти
Це ж бо влада аватарок, влада голограм, влада нікнеймів, влада smm-технологій, влада віртуалу, влада міфічного відео, влада роликів, влада цифри, влада піяр-прийомів, влада симулякрів.
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18.05.2024 20:26 Відповісти
Крим звичайно гарний. Гарна природа там. Але в Європі звикли в Іспанію їздити. Або навіть на Північне море в Німеччині хто більш консервативний.
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18.05.2024 20:37 Відповісти
А в Україні в Крим. Чому б не залишити українські гроші в українській економіці?
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18.05.2024 22:08 Відповісти
Будь яка територія де нема кацапів вже найкраще місце для життя.
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18.05.2024 20:43 Відповісти
Лисі гори Карпат цьому доказ.
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18.05.2024 20:48 Відповісти
Украина без Зе-стане найкращою страною для життя
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18.05.2024 21:00 Відповісти
фантаст
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18.05.2024 21:02 Відповісти
буде знову велике будівництво?
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18.05.2024 21:21 Відповісти
По-моему Зеленский порвал в клочья Марию Захерову. Не?
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18.05.2024 21:28 Відповісти
Коксу йому свіжого підвезли, чи що? Меле вже другий день поспіль якусь ахінею.
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18.05.2024 21:39 Відповісти
А Украіна - без тебе, ублюдок!
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18.05.2024 21:44 Відповісти
ура
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18.05.2024 21:55 Відповісти
буратінка забув, що вже не працює у "кварталі".
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18.05.2024 22:27 Відповісти
не факт, що він там вже не працює.
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19.05.2024 07:04 Відповісти
Не тільки Крим , зникнення кацапа як виду з планети і це стане найліпшим , що може статися на планеті за останні 1 млн років
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18.05.2024 23:05 Відповісти
Вместе с будановым на набережной кафейку отведает с шашлычком...- дебил!!!
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18.05.2024 23:59 Відповісти
Закушуй, болєзнойе, закушуй.
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19.05.2024 05:14 Відповісти
Палишся, ваня. Как в Зажопінскє пагодка?
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19.05.2024 05:40 Відповісти
Щось я не пригадаю, коли кацапи по собі залишали місцевість, найкращу для життя.
Чи може наш Скоровтік Незламний десь таке бачив? Тоді наступне питання: чим він закинувся?
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19.05.2024 05:13 Відповісти
А ще є Україна, де нема росіян. Чому б вже не почати хоч щось робити?! Бла-блі-бл
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19.05.2024 07:19 Відповісти
це для 73% зеідіотів відосик. головне шашлики, май, день перемоги.
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19.05.2024 10:08 Відповісти
 
 