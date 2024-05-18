Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней, - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар
Президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар наголосив на важливості перемоги України "над злом окупації" і "справедливості покарання" за всі російські злочини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі.
"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих – усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих – щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років. Але злочинець не був покараний. Режим не був засуджений", - ідеться в дописі Зеленського.
"Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло – зло геноциду – оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму", - зауважив президент
"Наш спільний історичний обовʼязок – відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року. Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар роковини їх масової депортації.
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Не поганий...
бачиш корінь-
Твої задуми...
Думи...
Корні, видимі...
В душі - елегія...
Просто вимушують...
Щось сказати Олегу!
Щось казати..
візьміть подивіться, який ще гіацинт *****
Коли небуть....
З колективним Китаєм?
Навіть висунутись?
Лібезати можна-
Десь з краю..
А я цю субстанцію...
Непогано знаю...
А я їм загоняю...
Ценю ваше творчество.
С интересом читаю.
Слог мне, как дилетанту, напоминает Иллиаду
Тебе вразити...
Як, би так мовати...
Ну, чорти суціль...
І китаййкі-
В тому числі......
Я формую поетичні форми...
І не важлвий переклад...
Все зрозуміло...
На простій Українськії мові...
Семен Іванович Зеленський (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pamyat-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lemonde-2 [2] - радянський військовик, дід чинного президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира Зеленського та батько професора Криворізького економічного інституту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Зеленського .
Після закінчення Другої світової війни С. І. Зеленський перейшов на службу в Органи Внутрішніх Справ СРСР. Займав посаду заступника начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника.
можете порахувати хоча б самі принципові моменти ?
доя початку це >>
«У 1651 році під час битви під Берестечком татари зрадили Хмельницького і захопили його в полон, внаслідок чого козацьке військо зазнало тяжкої поразки, і Україна була змушена підписати невигідний для неї Білоцерківський договір.»
давати далі тобі приклади ?
йди вчи першоджерела, довбур…
Цікаво, у ці хвилини він згадував Маріуполь, Азовсталь, Журавля...та тисячі інших громадян, і дорослих і діточок, окуповані і розгромлені міста... Погрався у Президента? Вирок України.
бо війна. Де логіка?!