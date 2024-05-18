УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15575 відвідувачів онлайн
Новини
1 584 36

Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней, - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

татары

Президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар наголосив на важливості перемоги України "над злом окупації" і "справедливості покарання" за всі російські злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграмі.

"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих – усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих – щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років. Але злочинець не був покараний. Режим не був засуджений", - ідеться в дописі Зеленського.

"Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло – зло геноциду – оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму", - зауважив президент

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар: фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму". ВIДЕО

"Наш спільний історичний обовʼязок – відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року. Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар  роковини їх масової депортації.

Також читайте: У Криму за час окупації через репресії загинули 60 людей, - Кримськотатарський ресурсний центр

Автор: 

геноцид (307) Зеленський Володимир (23705) кримські татари (2004)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Цікаво. Воно хоч розуміє про що воно з папірця читає?
показати весь коментар
18.05.2024 13:27
+7
«Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней» - зараз це зло називає себе слугою народу, бреше, мародерить, співпрацює з кацапами і порушує всі закони.
показати весь коментар
18.05.2024 13:48
+7
Не меліть дурниць
показати весь коментар
18.05.2024 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво. Воно хоч розуміє про що воно з папірця читає?
показати весь коментар
18.05.2024 13:27 Відповісти
"а він не читає. він букв не знає. він тільки муєм по папірцю водить, а читає його голосом один пранкер" (С) ))
показати весь коментар
18.05.2024 13:30 Відповісти
А Ти...
Не поганий...

бачиш корінь-

Твої задуми...

Думи...

Корні, видимі...

В душі - елегія...

Просто вимушують...

Щось сказати Олегу!

Щось казати..
показати весь коментар
18.05.2024 13:53 Відповісти
Так кримські татари прекрасно прижились в рашці і колабораціонувались

візьміть подивіться, який ще гіацинт *****

показати весь коментар
18.05.2024 17:12 Відповісти
Чего давно не было? Где муза ходила?
показати весь коментар
18.05.2024 18:01 Відповісти
Набиралась муза...
показати весь коментар
18.05.2024 18:14 Відповісти
Ти переписувався...

Коли небуть....

З колективним Китаєм?

Навіть висунутись?

Лібезати можна-

Десь з краю..

А я цю субстанцію...

Непогано знаю...

А я їм загоняю...
показати весь коментар
21.05.2024 12:27 Відповісти
Нет. Не переписывался. Я и Ленина живым не застал.
Ценю ваше творчество.
С интересом читаю.
Слог мне, как дилетанту, напоминает Иллиаду
показати весь коментар
21.05.2024 13:17 Відповісти
Я не маю ціль,

Тебе вразити...

Як, би так мовати...

Ну, чорти суціль...

І китаййкі-

В тому числі......

Я формую поетичні форми...

І не важлвий переклад...

Все зрозуміло...

На простій Українськії мові...
показати весь коментар
21.05.2024 14:17 Відповісти
ще й як розуміє - "сємєйні прєданія":

Семен Іванович Зеленський (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pamyat-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lemonde-2 [2] - радянський військовик, дід чинного президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира Зеленського та батько професора Криворізького економічного інституту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Зеленського .

Після закінчення Другої світової війни С. І. Зеленський перейшов на службу в Органи Внутрішніх Справ СРСР. Займав посаду заступника начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника.

показати весь коментар
18.05.2024 13:32 Відповісти
Дід, мабудь, вельми цікавий - бо про нього Зе! ані чичирк..
показати весь коментар
18.05.2024 14:29 Відповісти
Ну в УГРо работал. Это Советский розыск, даже не ОБХС. денег мало, грязи много
показати весь коментар
18.05.2024 18:05 Відповісти
Натрапила на шорт відео в ютубі параду срасіян і їніх союзників, очевидно збройну опозицію силам заходу- Вірменія, Казахстан, Білорусь, Індія, Китай, Сербія, ще когось забула. Достатньо потужна сила.
показати весь коментар
18.05.2024 13:39 Відповісти
киримли наздогнала карма за геноцид слов'ян після снищення ордою Київської Русі
показати весь коментар
18.05.2024 13:41 Відповісти
Не меліть дурниць
показати весь коментар
18.05.2024 14:17 Відповісти
Скільки разів кримський хан зраджував козаків ?

можете порахувати хоча б самі принципові моменти ?
показати весь коментар
18.05.2024 17:13 Відповісти
Нуль
показати весь коментар
18.05.2024 20:55 Відповісти
Раджу тобі вчити історію гарно, Ахмед мусульманенко,

доя початку це >>

«У 1651 році під час битви під Берестечком татари зрадили Хмельницького і захопили його в полон, внаслідок чого козацьке військо зазнало тяжкої поразки, і Україна була змушена підписати невигідний для неї Білоцерківський договір.»

давати далі тобі приклади ?
показати весь коментар
18.05.2024 21:32 Відповісти
Піди потикай своїми рогами,у собі подібних,свої совдєпівські міфи про татар зрадників та ворогів-викинь на смітник.
показати весь коментар
18.05.2024 21:54 Відповісти
По суті є що сказати, ботяра ?

йди вчи першоджерела, довбур…
показати весь коментар
20.05.2024 07:56 Відповісти
Ти дегенерат які вивчив першоджерела,історію УРСР?
показати весь коментар
22.05.2024 16:59 Відповісти
"...радянська влада депортувала" - рассіяні ні прі чьом...?(радянський, від слова радість).
показати весь коментар
18.05.2024 13:43 Відповісти
«Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней» - зараз це зло називає себе слугою народу, бреше, мародерить, співпрацює з кацапами і порушує всі закони.
показати весь коментар
18.05.2024 13:48 Відповісти
В Московії нічого не змінилося з часів Золотої Орди!
показати весь коментар
18.05.2024 13:59 Відповісти
А те, що ЗЄ за тиждень просрав 20% України норм?
показати весь коментар
18.05.2024 19:24 Відповісти
.....Зневага до людского життя і державне насильство....
Цікаво, у ці хвилини він згадував Маріуполь, Азовсталь, Журавля...та тисячі інших громадян, і дорослих і діточок, окуповані і розгромлені міста... Погрався у Президента? Вирок України.
показати весь коментар
18.05.2024 14:21 Відповісти
Яка цинічна потвора..а через нього скільки покинуло Україну??
показати весь коментар
18.05.2024 14:27 Відповісти
А загинуло? Паніку не хотів сіяти,а свої не панікуя виїхали .
показати весь коментар
18.05.2024 18:16 Відповісти
Конечно, но сомневаюсь, что кто-то ответит, сейчас идет на рашке реабилитация товарища Сталина, из истории удаляют все те преступления, а циничное фуйло кричит, что историю переделывают, в его стиле, обвиняй всех в своих грехах. Я сам ее не из книг знаю, а сам пожил в те времена, отцу 10 лет лагерей просто так дали.
показати весь коментар
18.05.2024 14:33 Відповісти
Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття і на прикладі "зе зрадника України " одягнуло словесну сорочку "зеленого поцріота".справами продаючи Україну куйлу на розп'яття
показати весь коментар
18.05.2024 14:40 Відповісти
Таварищь зеленсКИЙ я не пАняв ? З оцим : https://voxukraine.org/ru/nepravda-zelenskyj-zanymaet-31-mesto-sredy-samyh-bogatyh-polytykov-myra А як же з оцим "Я у вас нічЯво нє украл!"
показати весь коментар
18.05.2024 16:02 Відповісти
Нууу, що таке зло геноциду він таки добре має знати ! А взагалі трішки на іншу тему ( бо наразі з кожної праски верещить щодо оновлння даних ))). Чомусь дані в ТЦК та СП треба обновити з 18.05.2024, бо війна, а головного ухилянта 21.05.2024 при владі- ні,
бо війна. Де логіка?!
показати весь коментар
18.05.2024 16:13 Відповісти
Воно не розуміє... Кримські татари проспали все, бо їх там не один десяток тисяч, але як бунтувати за землю то вони там різались, а як протистояти зеленим чоловічкам - то всрались і немає чого їм співчувати... Стадо...
показати весь коментар
18.05.2024 16:41 Відповісти
"Какая разніца" В.Зєлєнскій 2019
показати весь коментар
18.05.2024 19:22 Відповісти
 
 