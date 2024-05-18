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До Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар: фільм про історію півострова "Крим. Курорт суворого режиму". ВIДЕО

18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу. 80 років тому, від ранку 18 травня і до вечора 20 травня 1944 року, відбулася спланована радянською владою масова депортація кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропонуємо вашій увазі  фільм-розслідування під назвою "Крым. Курорт строгого режима", який вийшов у 2015 році. Це документальна чотирисерійна розповідь про історію півострова з 1783 по 1991 рік. Практично весь образотворчий ряд кінострічки побудований на маловідомих гравюрах художників XVIII-XIX ст.

За словами автора та режисера кінострічки Ігоря Піддубного у стрічці аналізується 250-річний період історії півострова. Увага зосереджена на відносинах кримських татар, караїмів та інших народів, що живуть або жили на цій землі в різні періоди історії – Кримського ханства, Російської імперії, Криму у складі СРСР.

"Те, що глядач бачить у фільмі про Крим, — це ексклюзивна хроніка. Завдяки особистим стосункам нам вдалося у двох кіно-фото-відеоархівах — Москви та Києва — взяти такі матеріали, що іншим, можливо, дуже складно виділити. Слово "Крим" переглядали у різних творах, і деякі результати нас дуже здивували. Ми знайшли відео Леся Курбаса, засновника театру у Харкові, якого розстріляли у Сандармосі 1937 року. Не думаю, що хтось із харків'ян знає, що в Криму Курбас проводив уроки безпосередньо перед своїм арештом. Власне, і архів Шагін Гірея зараз перебуває у Санкт-Петербурзі. Це все було вивезено ще за Катерини", - зазначає автор фільму Ігор Піддубний

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"Ставлення Росії до людей, які проживають на півдні, було непростим. І щоб сьогодні провести паралелі щодо того, а яке воно у росіян зараз, непогано було б подивитися, що за 200 років змінилося. І коли порівнюєш, розумієш, що вже й диких племен не залишилося, а ставлення таке саме. То, може, річ не в племенах? А у своєрідному складному сприйнятті світу? Коли думаємо про танки, ракети, і зовсім не думаємо про людей", – розповідає режисер Ігор Піддубний.

"Насправді відповідь на запитання "Чий Крим?" - там, в історії тривалістю понад двісті років", -  І якщо подивитись фільм "Крим. Курорт суворого режиму" - все стає зрозумілим", - резюмує Піддубний.

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Автор: 

Крим (14143) фільми (280) кримські татари (2004)


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рівно 80 роковини
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18.05.2024 12:32 Відповісти
Може вже всю Україну туркам віддати?
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18.05.2024 13:17 Відповісти
Самі винні, влада займалася тільки розкраданням країни і власним збагаченням. А Крим віддати динозаврам, вони там раніше були. А ще викинемо комп'ютери, мобільні телефони, розберемо електростанції, забудемо про хімічну промисловість, одягнемо шкури і підемо збирати коріння.
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18.05.2024 13:40 Відповісти
Своєю дружиною торгуй, поки вона тебе на×уй не послала.
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18.05.2024 14:36 Відповісти
Крим - це звичайна територіальна одиниця України, ніяких автономій, парламентів, курултаїв... Бо як автономія він себе зганьбив назавжди завдяки татарам і ватникам!
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18.05.2024 16:45 Відповісти
 
 