Ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар: фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима". ВИДЕО

18 мая в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа. 80 лет назад, с утра 18 мая и до вечера 20 мая 1944 года, состоялась спланированная советской властью массовая депортация крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предлагаем вашему вниманию фильм-расследование под названием "Крым. Курорт строгого режима", который вышел в 2015 году. Это документальный четырехсерийный рассказ об истории полуострова с 1783 по 1991 год. Практически весь изобразительный ряд киноленты построен на малоизвестных гравюрах художников XVIII-XIX вв.

По словам автора и режиссера киноленты Игоря Поддубного в ленте анализируется 250-летний период истории полуострова. Внимание сосредоточено на отношениях крымских татар, караимов и других народов, живущих или живших на этой земле в разные периоды истории - Крымского ханства, Российской империи, Крыма в составе СССР.

"То, что зритель видит в фильме о Крыме, - это эксклюзивная хроника. Благодаря личным отношениям нам удалось в двух кино-фото-видеоархивах - Москвы и Киева - взять такие материалы, которые другим, возможно, очень сложно выделить. Слово "Крым" просматривали в разных произведениях, и некоторые результаты нас очень удивили. Мы нашли видео Леся Курбаса, основателя театра в Харькове, которого расстреляли в Сандармохе в 1937 году. Не думаю, что кто-то из харьковчан знает, что в Крыму Курбас проводил уроки непосредственно перед своим арестом. Собственно, и архив Шагин Гирея сейчас находится в Санкт-Петербурге. Это все было вывезено еще при Екатерине", - отмечает автор фильма Игорь Поддубный

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"Отношение России к людям, проживающим на юге, было непростым. И чтобы сегодня провести параллели относительно того, а какое оно у россиян сейчас, неплохо было бы посмотреть, что за 200 лет изменилось. И когда сравниваешь, понимаешь, что уже и диких племен не осталось, а отношение такое же. Так, может, дело не в племенах? А в своеобразном сложном восприятии мира? Когда думаем о танках, ракетах, и совсем не думаем о людях", - рассказывает режиссер Игорь Поддубный.

"На самом деле ответ на вопрос "Чей Крым?" - там, в истории продолжительностью более двухсот лет", - И если посмотреть фильм "Крым. Курорт строгого режима" - все становится понятным", - резюмирует Поддубный.

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