РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Видео
1 556 8

Ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар: фильм об истории полуострова "Крым. Курорт строгого режима". ВИДЕО

18 мая в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа. 80 лет назад, с утра 18 мая и до вечера 20 мая 1944 года, состоялась спланированная советской властью массовая депортация крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предлагаем вашему вниманию фильм-расследование под названием "Крым. Курорт строгого режима", который вышел в 2015 году. Это документальный четырехсерийный рассказ об истории полуострова с 1783 по 1991 год. Практически весь изобразительный ряд киноленты построен на малоизвестных гравюрах художников XVIII-XIX вв.

По словам автора и режиссера киноленты Игоря Поддубного в ленте анализируется 250-летний период истории полуострова. Внимание сосредоточено на отношениях крымских татар, караимов и других народов, живущих или живших на этой земле в разные периоды истории - Крымского ханства, Российской империи, Крыма в составе СССР.

"То, что зритель видит в фильме о Крыме, - это эксклюзивная хроника. Благодаря личным отношениям нам удалось в двух кино-фото-видеоархивах - Москвы и Киева - взять такие материалы, которые другим, возможно, очень сложно выделить. Слово "Крым" просматривали в разных произведениях, и некоторые результаты нас очень удивили. Мы нашли видео Леся Курбаса, основателя театра в Харькове, которого расстреляли в Сандармохе в 1937 году. Не думаю, что кто-то из харьковчан знает, что в Крыму Курбас проводил уроки непосредственно перед своим арестом. Собственно, и архив Шагин Гирея сейчас находится в Санкт-Петербурге. Это все было вывезено еще при Екатерине", - отмечает автор фильма Игорь Поддубный

Также читайте: В Крыму проблемы со светом после ночной атаки, на восстановление подстанции нужны сутки. Школы и садики сегодня не будут работать

"Отношение России к людям, проживающим на юге, было непростым. И чтобы сегодня провести параллели относительно того, а какое оно у россиян сейчас, неплохо было бы посмотреть, что за 200 лет изменилось. И когда сравниваешь, понимаешь, что уже и диких племен не осталось, а отношение такое же. Так, может, дело не в племенах? А в своеобразном сложном восприятии мира? Когда думаем о танках, ракетах, и совсем не думаем о людях", - рассказывает режиссер Игорь Поддубный.

"На самом деле ответ на вопрос "Чей Крым?" - там, в истории продолжительностью более двухсот лет", - И если посмотреть фильм "Крым. Курорт строгого режима" - все становится понятным", - резюмирует Поддубный.

Также смотрите: В Крыму проблемы со светом после ночной атаки, на восстановление подстанции нужны сутки. Школы и садики сегодня не будут работать

Автор: 

Крым (26380) фильмы (399) крымские татары (2717)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рівно 80 роковини
показать весь комментарий
18.05.2024 12:32 Ответить
Може вже всю Україну туркам віддати?
показать весь комментарий
18.05.2024 13:17 Ответить
Самі винні, влада займалася тільки розкраданням країни і власним збагаченням. А Крим віддати динозаврам, вони там раніше були. А ще викинемо комп'ютери, мобільні телефони, розберемо електростанції, забудемо про хімічну промисловість, одягнемо шкури і підемо збирати коріння.
показать весь комментарий
18.05.2024 13:40 Ответить
Своєю дружиною торгуй, поки вона тебе на×уй не послала.
показать весь комментарий
18.05.2024 14:36 Ответить
Крим - це звичайна територіальна одиниця України, ніяких автономій, парламентів, курултаїв... Бо як автономія він себе зганьбив назавжди завдяки татарам і ватникам!
показать весь комментарий
18.05.2024 16:45 Ответить
 
 