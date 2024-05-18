Зло геноцида изменило идеологическое прикрытие, но не изменило сущности и мишеней, - Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар отметил важность победы Украины "над злом оккупации" и "справедливости наказания" за все российские преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграмме.
"Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советская власть депортировала крымскотатарский народ. И детей, и взрослых - всех. За несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших - по меньшей мере свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только через десятки лет. Но преступник не был наказан. Режим не был осужден", - говорится в заметке Зеленского.
"Пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие, которые царили в прошлом веке, возродились в наше время. Десять лет назад старое зло - зло геноцида - обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма", - отметил президент
"Наш общий исторический долг - ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года. Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности - силу для наших следующих поколений", - заявил Зеленский.
Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар годовщину их массовой депортации.
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Не поганий...
бачиш корінь-
Твої задуми...
Думи...
Корні, видимі...
В душі - елегія...
Просто вимушують...
Щось сказати Олегу!
Щось казати..
візьміть подивіться, який ще гіацинт *****
Коли небуть....
З колективним Китаєм?
Навіть висунутись?
Лібезати можна-
Десь з краю..
А я цю субстанцію...
Непогано знаю...
А я їм загоняю...
Ценю ваше творчество.
С интересом читаю.
Слог мне, как дилетанту, напоминает Иллиаду
Тебе вразити...
Як, би так мовати...
Ну, чорти суціль...
І китаййкі-
В тому числі......
Я формую поетичні форми...
І не важлвий переклад...
Все зрозуміло...
На простій Українськії мові...
Семен Іванович Зеленський (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pamyat-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lemonde-2 [2] - радянський військовик, дід чинного президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира Зеленського та батько професора Криворізького економічного інституту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Зеленського .
Після закінчення Другої світової війни С. І. Зеленський перейшов на службу в Органи Внутрішніх Справ СРСР. Займав посаду заступника начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника.
можете порахувати хоча б самі принципові моменти ?
доя початку це >>
«У 1651 році під час битви під Берестечком татари зрадили Хмельницького і захопили його в полон, внаслідок чого козацьке військо зазнало тяжкої поразки, і Україна була змушена підписати невигідний для неї Білоцерківський договір.»
давати далі тобі приклади ?
йди вчи першоджерела, довбур…
Цікаво, у ці хвилини він згадував Маріуполь, Азовсталь, Журавля...та тисячі інших громадян, і дорослих і діточок, окуповані і розгромлені міста... Погрався у Президента? Вирок України.
бо війна. Де логіка?!