Зло геноцида изменило идеологическое прикрытие, но не изменило сущности и мишеней, - Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар отметил важность победы Украины "над злом оккупации" и "справедливости наказания" за все российские преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграмме.

"Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советская власть депортировала крымскотатарский народ. И детей, и взрослых - всех. За несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших - по меньшей мере свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только через десятки лет. Но преступник не был наказан. Режим не был осужден", - говорится в заметке Зеленского.

"Пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие, которые царили в прошлом веке, возродились в наше время. Десять лет назад старое зло - зло геноцида - обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма", - отметил президент

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"Наш общий исторический долг - ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года. Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности - силу для наших следующих поколений", - заявил Зеленский.

Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар годовщину их массовой депортации.

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