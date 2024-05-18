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Зло геноцида изменило идеологическое прикрытие, но не изменило сущности и мишеней, - Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар

татары

Президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар отметил важность победы Украины "над злом оккупации" и "справедливости наказания" за все российские преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграмме.

"Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советская власть депортировала крымскотатарский народ. И детей, и взрослых - всех. За несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших - по меньшей мере свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только через десятки лет. Но преступник не был наказан. Режим не был осужден", - говорится в заметке Зеленского.

"Пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие, которые царили в прошлом веке, возродились в наше время. Десять лет назад старое зло - зло геноцида - обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма", - отметил президент

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"Наш общий исторический долг - ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года. Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности - силу для наших следующих поколений", - заявил Зеленский.

Напомним, ежегодно 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв геноцида крымских татар годовщину их массовой депортации.

Также читайте: В Крыму задержали 10 крымских татар по обвинению в якобы терроризме, - Лубинец. ФОТО

Автор: 

геноцид (416) Зеленский Владимир (20246) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+8
Цікаво. Воно хоч розуміє про що воно з папірця читає?
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18.05.2024 13:27
+7
«Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней» - зараз це зло називає себе слугою народу, бреше, мародерить, співпрацює з кацапами і порушує всі закони.
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18.05.2024 13:48
+7
Не меліть дурниць
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18.05.2024 14:17
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Цікаво. Воно хоч розуміє про що воно з папірця читає?
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18.05.2024 13:27 Ответить
"а він не читає. він букв не знає. він тільки муєм по папірцю водить, а читає його голосом один пранкер" (С) ))
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18.05.2024 13:30 Ответить
А Ти...
Не поганий...

бачиш корінь-

Твої задуми...

Думи...

Корні, видимі...

В душі - елегія...

Просто вимушують...

Щось сказати Олегу!

Щось казати..
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18.05.2024 13:53 Ответить
Так кримські татари прекрасно прижились в рашці і колабораціонувались

візьміть подивіться, який ще гіацинт *****

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18.05.2024 17:12 Ответить
Чего давно не было? Где муза ходила?
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18.05.2024 18:01 Ответить
Набиралась муза...
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18.05.2024 18:14 Ответить
Ти переписувався...

Коли небуть....

З колективним Китаєм?

Навіть висунутись?

Лібезати можна-

Десь з краю..

А я цю субстанцію...

Непогано знаю...

А я їм загоняю...
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21.05.2024 12:27 Ответить
Нет. Не переписывался. Я и Ленина живым не застал.
Ценю ваше творчество.
С интересом читаю.
Слог мне, как дилетанту, напоминает Иллиаду
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21.05.2024 13:17 Ответить
Я не маю ціль,

Тебе вразити...

Як, би так мовати...

Ну, чорти суціль...

І китаййкі-

В тому числі......

Я формую поетичні форми...

І не важлвий переклад...

Все зрозуміло...

На простій Українськії мові...
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21.05.2024 14:17 Ответить
ще й як розуміє - "сємєйні прєданія":

Семен Іванович Зеленський (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pamyat-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lemonde-2 [2] - радянський військовик, дід чинного президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира Зеленського та батько професора Криворізького економічного інституту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Зеленського .

Після закінчення Другої світової війни С. І. Зеленський перейшов на службу в Органи Внутрішніх Справ СРСР. Займав посаду заступника начальника відділу карного розшуку УВС міста Кривий Ріг. Звільнився у званні полковника.

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18.05.2024 13:32 Ответить
Дід, мабудь, вельми цікавий - бо про нього Зе! ані чичирк..
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18.05.2024 14:29 Ответить
Ну в УГРо работал. Это Советский розыск, даже не ОБХС. денег мало, грязи много
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18.05.2024 18:05 Ответить
Натрапила на шорт відео в ютубі параду срасіян і їніх союзників, очевидно збройну опозицію силам заходу- Вірменія, Казахстан, Білорусь, Індія, Китай, Сербія, ще когось забула. Достатньо потужна сила.
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18.05.2024 13:39 Ответить
киримли наздогнала карма за геноцид слов'ян після снищення ордою Київської Русі
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18.05.2024 13:41 Ответить
Не меліть дурниць
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18.05.2024 14:17 Ответить
Скільки разів кримський хан зраджував козаків ?

можете порахувати хоча б самі принципові моменти ?
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18.05.2024 17:13 Ответить
Нуль
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18.05.2024 20:55 Ответить
Раджу тобі вчити історію гарно, Ахмед мусульманенко,

доя початку це >>

«У 1651 році під час битви під Берестечком татари зрадили Хмельницького і захопили його в полон, внаслідок чого козацьке військо зазнало тяжкої поразки, і Україна була змушена підписати невигідний для неї Білоцерківський договір.»

давати далі тобі приклади ?
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18.05.2024 21:32 Ответить
Піди потикай своїми рогами,у собі подібних,свої совдєпівські міфи про татар зрадників та ворогів-викинь на смітник.
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18.05.2024 21:54 Ответить
По суті є що сказати, ботяра ?

йди вчи першоджерела, довбур…
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20.05.2024 07:56 Ответить
Ти дегенерат які вивчив першоджерела,історію УРСР?
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22.05.2024 16:59 Ответить
"...радянська влада депортувала" - рассіяні ні прі чьом...?(радянський, від слова радість).
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18.05.2024 13:43 Ответить
«Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття, але не змінило сутності та мішеней» - зараз це зло називає себе слугою народу, бреше, мародерить, співпрацює з кацапами і порушує всі закони.
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18.05.2024 13:48 Ответить
В Московії нічого не змінилося з часів Золотої Орди!
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18.05.2024 13:59 Ответить
А те, що ЗЄ за тиждень просрав 20% України норм?
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18.05.2024 19:24 Ответить
.....Зневага до людского життя і державне насильство....
Цікаво, у ці хвилини він згадував Маріуполь, Азовсталь, Журавля...та тисячі інших громадян, і дорослих і діточок, окуповані і розгромлені міста... Погрався у Президента? Вирок України.
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18.05.2024 14:21 Ответить
Яка цинічна потвора..а через нього скільки покинуло Україну??
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18.05.2024 14:27 Ответить
А загинуло? Паніку не хотів сіяти,а свої не панікуя виїхали .
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18.05.2024 18:16 Ответить
Конечно, но сомневаюсь, что кто-то ответит, сейчас идет на рашке реабилитация товарища Сталина, из истории удаляют все те преступления, а циничное фуйло кричит, что историю переделывают, в его стиле, обвиняй всех в своих грехах. Я сам ее не из книг знаю, а сам пожил в те времена, отцу 10 лет лагерей просто так дали.
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18.05.2024 14:33 Ответить
Зло геноциду змінило ідеологічне прикриття і на прикладі "зе зрадника України " одягнуло словесну сорочку "зеленого поцріота".справами продаючи Україну куйлу на розп'яття
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18.05.2024 14:40 Ответить
Таварищь зеленсКИЙ я не пАняв ? З оцим : https://voxukraine.org/ru/nepravda-zelenskyj-zanymaet-31-mesto-sredy-samyh-bogatyh-polytykov-myra А як же з оцим "Я у вас нічЯво нє украл!"
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18.05.2024 16:02 Ответить
Нууу, що таке зло геноциду він таки добре має знати ! А взагалі трішки на іншу тему ( бо наразі з кожної праски верещить щодо оновлння даних ))). Чомусь дані в ТЦК та СП треба обновити з 18.05.2024, бо війна, а головного ухилянта 21.05.2024 при владі- ні,
бо війна. Де логіка?!
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18.05.2024 16:13 Ответить
Воно не розуміє... Кримські татари проспали все, бо їх там не один десяток тисяч, але як бунтувати за землю то вони там різались, а як протистояти зеленим чоловічкам - то всрались і немає чого їм співчувати... Стадо...
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18.05.2024 16:41 Ответить
"Какая разніца" В.Зєлєнскій 2019
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18.05.2024 19:22 Ответить
 
 