В окупованому Криму пролунали вибухи, маріонетка Кремля в окупованому Севастополі Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"У Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Усі служби приведені в стан бойової готовності", - написав Розважаєв.

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За даними телеграм-каналів, у Севастополі працює ППО, окупанти підняли в повітря авіацію.

Крім того, в Євпаторії та Саках "також голосно".

Також повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

За даними Кримського вітру, відбулося 3 прильоти в одну точку в один із кораблів у районі Інженерної бухти Севастополя.

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"У Джанкої та Армянську теж стрілянина і вибухи", – додає Кримський вітер.