Общие боевые потери РФ с начала войны – около 492 290 человек (+1210 за сутки), 7 576 танков, 12 687 артсистем, 14 630 боевых бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 492 290 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 492290 (+1210) человек,
- танков - 7576 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 14630 (+35) ед,
- артиллерийских систем 12687 (+48) ед,
- РСЗО - 1074 (+3) ед,
- средства ППО - 803 (+2) ед,
- самолетов - 354 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47),
- крылатые ракеты - 2204 (+1),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,
- специальная техника - 2077 (+2)
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188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
Слава ЗСУ !!!
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Втрати москалів вже перевершили втрати США у WW II. Але американці визволили Північ Африки, пів Європи, всю Південно-Східну Азію і Океанію. Та перемогли не Україну (59 по ВВП, 118 по ВВП на душу населення, яку 30 років розкрадали і демілітаризували), а дві наймогутніши Імперії в світі. Найбільш технічно розвинені і мілітаризовані.
Завтра коритко дадасться...