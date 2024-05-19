РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости Война
8 091 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 492 290 человек (+1210 за сутки), 7 576 танков, 12 687 артсистем, 14 630 боевых бронированных машин

Бої на Харківщині

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 492 290 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 492290 (+1210) человек,
  • танков - 7576 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 14630 (+35) ед,
  • артиллерийских систем 12687 (+48) ед,
  • РСЗО - 1074 (+3) ед,
  • средства ППО - 803 (+2) ед,
  • самолетов - 354 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47),
  • крылатые ракеты - 2204 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,
  • специальная техника - 2077 (+2)
  • Генштаб про втрати армії РФ станом на 19 травня 2024 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия теряет контроль над небом в Крыму, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6215) ликвидация (3501) уничтожение (6849)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Минув 3738 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
показать весь комментарий
19.05.2024 08:07
+21
техніки рясно вчора набили.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:36
+12
показать весь комментарий
19.05.2024 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
техніки рясно вчора набили.
показать весь комментарий
19.05.2024 07:36 Ответить
Б"ють автоколони на марші А це зрив логістичних перевезень
показать весь комментарий
19.05.2024 09:24 Ответить
судячи з кількості вибитої автотехніки, кацапи сунуть безліччю китайських бобиків-шандонгів.
показать весь комментарий
19.05.2024 09:36 Ответить
Так чудово. Дякувати республіканцям що нарешті росчехлилися. Я вже починаю бачити тут теорію змови. Ті рептілоїди начебто затримали постачання озброєнь не заради перемоги на виборах (дід Байден робить для цього більш ніж достатньо), а щоб наші браві командувачі в черговому "контрнаступі" в січні-березні не поклали купу людей. Раніше ніж нормалізується процес мобілізації. І не похєрілі купу техніки раніше ніж больш-менш наситять ППО і далекобійні ракети. Ну ще і германців потормошити. Під германцями тут розуміються не тільки німці, а й всі інші країни що входили до Heiliges Römisches Reich
показать весь комментарий
19.05.2024 10:07 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 07:50 Ответить
Де літак діли?
показать весь комментарий
19.05.2024 08:03 Ответить
Новина на Цензорі була вчора, але на відео видно, що дата стоїть 17.05 ))
показать весь комментарий
19.05.2024 08:18 Ответить
Минув 3738 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1210! чумардосів.
Арта 51!, броня 51!, логістика 82!
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 56 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 492 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
показать весь комментарий
19.05.2024 08:07 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 08:12 Ответить
через тиждень, приблизно, ювілей - 500 тис. "харошіх" сруцкіх ...
Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
19.05.2024 08:55 Ответить
А ще раніше Шупашкар.
--
Втрати москалів вже перевершили втрати США у WW II. Але американці визволили Північ Африки, пів Європи, всю Південно-Східну Азію і Океанію. Та перемогли не Україну (59 по ВВП, 118 по ВВП на душу населення, яку 30 років розкрадали і демілітаризували), а дві наймогутніши Імперії в світі. Найбільш технічно розвинені і мілітаризовані.
показать весь комментарий
19.05.2024 10:47 Ответить
хароших русскіх буде тисяч 170,всі інші просто поранення...заспокойся.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:27 Ответить
ты там всё знаешь - просто тебе так хочется...\ну это твои проблемы...\
показать весь комментарий
19.05.2024 15:13 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
19.05.2024 09:28 Ответить
цифри броні, арти та авто задовільняють. Хоча хотілось би ще більше.
показать весь комментарий
19.05.2024 11:31 Ответить
"Вночі Сили оборони знищили морський тральщик чорноморського флоту рф проєкту 266-М «Ковровец»" - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/*********************************************************************** повідомив Генштаб ЗСУ у своєму черговому звіті за 18 травня.

Завтра коритко дадасться...
показать весь комментарий
19.05.2024 11:39 Ответить
Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що станом на 27 лютого 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими. Джерело: . Відповідно і ці 492 тис це вбитими і пораненими
показать весь комментарий
19.05.2024 14:23 Ответить
думаю вбитими з них буде тисяч 160-165...а поранені тисяч 200-240 повернуться після лікування...
показать весь комментарий
19.05.2024 14:25 Ответить
 
 