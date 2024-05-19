Общие боевые потери РФ с начала войны – около 492 290 человек (+1210 за сутки), 7 576 танков, 12 687 артсистем, 14 630 боевых бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 492 290 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 492290 (+1210) человек,

танков - 7576 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 14630 (+35) ед,

артиллерийских систем 12687 (+48) ед,

РСЗО - 1074 (+3) ед,

средства ППО - 803 (+2) ед,

самолетов - 354 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47),

крылатые ракеты - 2204 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,

специальная техника - 2077 (+2)



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