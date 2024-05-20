Более 850 боевых столкновений произошло на фронте на прошлой неделе, - Генштаб
Враг концентрировал свои усилия на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Покровском, Кураховском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении захватчики проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Украинские военные отбили 93 атаки российских захватчиков.
На Лиманском направлении отбито 59 атак вблизи Новой Горовки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов, Новосадового и Торского Донецкой области.
На Северском направлении подразделения Сил обороны помешали 64 атакам врага в направлениях Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Выемки, Спорного и Раздоловки Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 107 атак оккупантов в районах населенных пунктов Григорьевка, Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка и Курдюмовка, а также Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
На Покровском направлении наши защитники отбили 228 атак россиян в районах: Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Новоселовка-Первая, Соловьево, Яснобродовка и Нетайлово.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах и вблизи населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Славное, Водяное, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 87 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на юге
На Времовском направлении защитниками отражена 81 атака в районах Южная шахта №1, сел Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.
На Ореховском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции защитников в районе Работино Запорожской области.
На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье реки Днепр в Херсонской области. В течение недели совершил 43 безуспешные атаки, в частности на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки.
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