РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8538 посетителей онлайн
Новости
8 619 22

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 493 690 человек (+1400 за сутки), 27 кораблей, 7 590 танков, 12 737 артсистем, 14 665 боевых бронированных машин

Втрати армії РФ на 20 травня

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 493 690 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 493690 (+1400) человек,
  • танков - 7590 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 14665 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 12737 (+50) ед,
  • РСЗО - 1076 (+2) ед,
  • средства ППО - 807 (+4) ед,
  • самолетов - 354 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81),
  • крылатые ракеты - 2205 (+1),
  • корабли /катера - 27 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 17311 (+60) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2079 (+2)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборону на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица, - Генштаб ВСУ

Втрати ворога на 20 травня

Автор: 

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Минув 3739 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 52!, броня 49!, логістика 60!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 493 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:54
+15
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці і нарешті корабель .Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
20.05.2024 08:10
+13
Героям України слава та величезна подяка за роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
20.05.2024 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці і нарешті корабель .Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
20.05.2024 08:10 Ответить
Повідомляється про знищення, крім тральщика, ще одного корита, котре тепер можна сказати у минулому часі, могло нести крилаті ракети. Циклон називалося. Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 08:14 Ответить
щось мені здається, що тральщик поки залишився в черзі.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:24 Ответить
Якраз тральщик увійшов у статистику, а про ракетоносій будемо бачити у вівторок.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:28 Ответить
Тут без пляшки не розберешся. У Військово-морських силах Збройних Сил України 19 травня заявили про знищення морського тральщика Росії 266-М "Ковровець". Однак за даними ЗМІ, вночі було завдано ракетного удару по МРК "Циклон" у Севастополі. "Крымский ветер" пише, що за даними моніторингової групи, сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70 - 75 метрів. Після обіду корабля на місці вже не було.
Довжина тральщика проєкту 266-м "Аквамарин" - 61 метр (тральщик "Ковровець", про поразку якого заявили ЗСУ), МРК "Циклон" - 67 метрів. Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней у супутника невисока.
Як повідомляє "https://t.me/dosye_shpiona/529 Досье Шпиона ", згідно з даними від джерела, сьогодні вночі було завдано ракетного удару по малому кораблю проєкту 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Однак там наголосили, що інформація потребує додаткового підтвердження.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:42 Ответить
1. Головне - тенденція.

2. Не МРК, а "тральщик"? Це означає, що коли магури навчаться не просто бути брандерами-камікадзе, а, наприклад, зможуть буксирувати морські міни, то остаточно настане повний стабілізець будь-якому морському судноплавству засрашки в Чорному морі. Звісно, США будуть невдоволені (бо є навіть така думка, що США вписалося на боці України саме через те, що засрашка почала блокувати морську торгівлю України, а не через "демократію, справедливість і за все хороше проти всього плохого"), але на випадок необхідності "сильної позиції" перед будь-якими перемовинами, Україна парою десятків мін в фарватерах керченської протоки та 5 чорноморських портів (Туапсе, Новороссійську, Анапі, Геленджику, Сочі) змогла б зайняти дуже жорстку позицію, бо пробити прохід в мінному загородженні з кожним знищеним кораблем засрашка має все менше і менше можливостей (хз, скільки там тральщиків в них в флотилії, але не думаю, що десятки, тож далі - тільки корпусами танкерів та контейнеровозів)...
показать весь комментарий
20.05.2024 13:44 Ответить
зараз зрозуміло, що "кавровєц" та МРК - то були різні історії.
Щодо тральщиків, то наскільки я пам'ятаю - це другий. Перший був минулого року, "Жуков", якому БЕК заїхав у корму, і його тоді вдалось добуксирували до Севастополя. Тобто на ЧМ ще у них залишилось ще один проекту "аквамарин", три проекту алєксандрит", два проекту 266 і один проекту 12660. Всього сім, якщо я всіх згадав і правильно порахував. Скільки з них залишилось у Севастополі, сказати не можу. Думаю, що частину з них передислокували у Новоросійськ. Може якісь зараз у Керчі.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:58 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 09:47 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 08:14 Ответить
Чмурики наразі в а....уї
показать весь комментарий
20.05.2024 08:19 Ответить
Героям України слава та величезна подяка за роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
20.05.2024 08:17 Ответить
И Арта и ППО очень радуют
показать весь комментарий
20.05.2024 08:17 Ответить
25 мая будем отмечать праздник- полмиллиона закабздоненных свинособак !!!
показать весь комментарий
20.05.2024 08:26 Ответить
пішли стабільні цифри по реакторам і ППО, а також зросла кількість арти.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:26 Ответить
Одразу видно що на фронт пішла американська допомога,снаряди,ракети і т.п.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:45 Ответить
Не тіки - там вже чеський проєкт працює.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:56 Ответить
Минув 3739 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 52!, броня 49!, логістика 60!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 493 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:54 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 09:02 Ответить
Ще б трохи з допомогою союзники піднатиснули - снаряди по чеській ініціативі, штук 30 f-16, дві-три сотні легкої броні та хоча б трохи нових mlrs.

В кацапів вже втрачено десь 2/3 танків, 75-80% легкої броні, 55-60% ствольної арти, 1/3 реактивної (від того, що реально можно поставити у стрій а не по вікіпедії) .
Але і в нас втрати в техніці потихеньку йдуть.
показать весь комментарий
20.05.2024 08:54 Ответить
Мабуть в Кабзона нова програма бо кацапи так поспішають до нього на концерт, лізуть поперед черги.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:10 Ответить
так циклон, чи ковровец?
А, може, обидва?
показать весь комментарий
20.05.2024 15:36 Ответить
 
 