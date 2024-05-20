Общие боевые потери РФ с начала войны – около 493 690 человек (+1400 за сутки), 27 кораблей, 7 590 танков, 12 737 артсистем, 14 665 боевых бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 493 690 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 493690 (+1400) человек,
- танков - 7590 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 14665 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 12737 (+50) ед,
- РСЗО - 1076 (+2) ед,
- средства ППО - 807 (+4) ед,
- самолетов - 354 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81),
- крылатые ракеты - 2205 (+1),
- корабли /катера - 27 (+1) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 17311 (+60) ед,
- специальная техника / special equipment - 2079 (+2)
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Довжина тральщика проєкту 266-м "Аквамарин" - 61 метр (тральщик "Ковровець", про поразку якого заявили ЗСУ), МРК "Циклон" - 67 метрів. Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней у супутника невисока.
Як повідомляє "https://t.me/dosye_shpiona/529 Досье Шпиона ", згідно з даними від джерела, сьогодні вночі було завдано ракетного удару по малому кораблю проєкту 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Однак там наголосили, що інформація потребує додаткового підтвердження.
2. Не МРК, а "тральщик"? Це означає, що коли магури навчаться не просто бути брандерами-камікадзе, а, наприклад, зможуть буксирувати морські міни, то остаточно настане повний стабілізець будь-якому морському судноплавству засрашки в Чорному морі. Звісно, США будуть невдоволені (бо є навіть така думка, що США вписалося на боці України саме через те, що засрашка почала блокувати морську торгівлю України, а не через "демократію, справедливість і за все хороше проти всього плохого"), але на випадок необхідності "сильної позиції" перед будь-якими перемовинами, Україна парою десятків мін в фарватерах керченської протоки та 5 чорноморських портів (Туапсе, Новороссійську, Анапі, Геленджику, Сочі) змогла б зайняти дуже жорстку позицію, бо пробити прохід в мінному загородженні з кожним знищеним кораблем засрашка має все менше і менше можливостей (хз, скільки там тральщиків в них в флотилії, але не думаю, що десятки, тож далі - тільки корпусами танкерів та контейнеровозів)...
Щодо тральщиків, то наскільки я пам'ятаю - це другий. Перший був минулого року, "Жуков", якому БЕК заїхав у корму, і його тоді вдалось добуксирували до Севастополя. Тобто на ЧМ ще у них залишилось ще один проекту "аквамарин", три проекту алєксандрит", два проекту 266 і один проекту 12660. Всього сім, якщо я всіх згадав і правильно порахував. Скільки з них залишилось у Севастополі, сказати не можу. Думаю, що частину з них передислокували у Новоросійськ. Може якісь зараз у Керчі.
167! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 52!, броня 49!, логістика 60!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 493 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
В кацапів вже втрачено десь 2/3 танків, 75-80% легкої броні, 55-60% ствольної арти, 1/3 реактивної (від того, що реально можно поставити у стрій а не по вікіпедії) .
Але і в нас втрати в техніці потихеньку йдуть.
А, може, обидва?