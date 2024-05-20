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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 493 690 осіб (+1400 за добу), 27 кораблів, 7 590 танків, 12 737 артсистем, 14 665 бойових броньованих машин

Втрати армії РФ на 20 травня

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 493 690 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12737 (+50) од,
  • РСЗВ – 1076 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 807 (+4) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 2205 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Від початку дня ЗСУ ліквідували 114 окупантів та 30 одиниць російської техніки, - Генштаб

Втрати ворога на 20 травня

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ліквідація (3884) знищення (7166)


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Топ коментарі
+21
Минув 3739 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 52!, броня 49!, логістика 60!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 493 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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20.05.2024 08:54
+15
Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці і нарешті корабель .Слава ЗСУ !
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20.05.2024 08:10
+13
Героям України слава та величезна подяка за роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.05.2024 08:17
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Дуже добрі показники по знищенню ворога в живій силі і техніці і нарешті корабель .Слава ЗСУ !
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20.05.2024 08:10 Відповісти
Повідомляється про знищення, крім тральщика, ще одного корита, котре тепер можна сказати у минулому часі, могло нести крилаті ракети. Циклон називалося. Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
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20.05.2024 08:14 Відповісти
щось мені здається, що тральщик поки залишився в черзі.
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20.05.2024 08:24 Відповісти
Якраз тральщик увійшов у статистику, а про ракетоносій будемо бачити у вівторок.
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20.05.2024 08:28 Відповісти
Тут без пляшки не розберешся. У Військово-морських силах Збройних Сил України 19 травня заявили про знищення морського тральщика Росії 266-М "Ковровець". Однак за даними ЗМІ, вночі було завдано ракетного удару по МРК "Циклон" у Севастополі. "Крымский ветер" пише, що за даними моніторингової групи, сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70 - 75 метрів. Після обіду корабля на місці вже не було.
Довжина тральщика проєкту 266-м "Аквамарин" - 61 метр (тральщик "Ковровець", про поразку якого заявили ЗСУ), МРК "Циклон" - 67 метрів. Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней у супутника невисока.
Як повідомляє "https://t.me/dosye_shpiona/529 Досье Шпиона ", згідно з даними від джерела, сьогодні вночі було завдано ракетного удару по малому кораблю проєкту 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Однак там наголосили, що інформація потребує додаткового підтвердження.
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20.05.2024 08:42 Відповісти
1. Головне - тенденція.

2. Не МРК, а "тральщик"? Це означає, що коли магури навчаться не просто бути брандерами-камікадзе, а, наприклад, зможуть буксирувати морські міни, то остаточно настане повний стабілізець будь-якому морському судноплавству засрашки в Чорному морі. Звісно, США будуть невдоволені (бо є навіть така думка, що США вписалося на боці України саме через те, що засрашка почала блокувати морську торгівлю України, а не через "демократію, справедливість і за все хороше проти всього плохого"), але на випадок необхідності "сильної позиції" перед будь-якими перемовинами, Україна парою десятків мін в фарватерах керченської протоки та 5 чорноморських портів (Туапсе, Новороссійську, Анапі, Геленджику, Сочі) змогла б зайняти дуже жорстку позицію, бо пробити прохід в мінному загородженні з кожним знищеним кораблем засрашка має все менше і менше можливостей (хз, скільки там тральщиків в них в флотилії, але не думаю, що десятки, тож далі - тільки корпусами танкерів та контейнеровозів)...
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20.05.2024 13:44 Відповісти
зараз зрозуміло, що "кавровєц" та МРК - то були різні історії.
Щодо тральщиків, то наскільки я пам'ятаю - це другий. Перший був минулого року, "Жуков", якому БЕК заїхав у корму, і його тоді вдалось добуксирували до Севастополя. Тобто на ЧМ ще у них залишилось ще один проекту "аквамарин", три проекту алєксандрит", два проекту 266 і один проекту 12660. Всього сім, якщо я всіх згадав і правильно порахував. Скільки з них залишилось у Севастополі, сказати не можу. Думаю, що частину з них передислокували у Новоросійськ. Може якісь зараз у Керчі.
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20.05.2024 22:58 Відповісти
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20.05.2024 09:47 Відповісти
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20.05.2024 08:14 Відповісти
Чмурики наразі в а....уї
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20.05.2024 08:19 Відповісти
Героям України слава та величезна подяка за роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.05.2024 08:17 Відповісти
И Арта и ППО очень радуют
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20.05.2024 08:17 Відповісти
25 мая будем отмечать праздник- полмиллиона закабздоненных свинособак !!!
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20.05.2024 08:26 Відповісти
пішли стабільні цифри по реакторам і ППО, а також зросла кількість арти.
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20.05.2024 08:26 Відповісти
Одразу видно що на фронт пішла американська допомога,снаряди,ракети і т.п.
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20.05.2024 08:45 Відповісти
Не тіки - там вже чеський проєкт працює.
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20.05.2024 08:56 Відповісти
Минув 3739 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 52!, броня 49!, логістика 60!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 493 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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20.05.2024 08:54 Відповісти
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20.05.2024 09:02 Відповісти
Ще б трохи з допомогою союзники піднатиснули - снаряди по чеській ініціативі, штук 30 f-16, дві-три сотні легкої броні та хоча б трохи нових mlrs.

В кацапів вже втрачено десь 2/3 танків, 75-80% легкої броні, 55-60% ствольної арти, 1/3 реактивної (від того, що реально можно поставити у стрій а не по вікіпедії) .
Але і в нас втрати в техніці потихеньку йдуть.
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20.05.2024 08:54 Відповісти
Мабуть в Кабзона нова програма бо кацапи так поспішають до нього на концерт, лізуть поперед черги.
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20.05.2024 09:10 Відповісти
так циклон, чи ковровец?
А, може, обидва?
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20.05.2024 15:36 Відповісти
 
 