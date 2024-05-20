Возле Старицы и Волчанска продолжаются боестолкновения, идет бой в районе Синьковки, - Генштаб

По состоянию на 13.30 20 мая 2024 года активнее всего враг действует на Покровском направлении. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток не происходило боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, российский агрессор продолжает террор гражданского населения на Черниговщине и Сумщине - обстреливал из артиллерии районы населенных пуктов Новодмитровка, Сопич, Поповка, Павловка, Мостки и Елино.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется. Также сообщается, что российские террористы нанесли авиаудар по району Липцы.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по нашим позициям неподалеку Ивановки.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении нанесены два авиаудара - враг бил из вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемые авиабомбы в район Тернов. Боестолкновений не было.

По данным Генштаба, на Северском направлении наши воины отражают атаку неподалеку Белогоровки. Ситуация контролируется. Попытка врага, при поддержке авиации, продвинуться вперед в направлении Раздоловки потерпела неудачу. Еще один авиаудар оккупанты нанесли в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клещиевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещиевки. Ситуация контролируемая.

Опять горячо на Покровском направлении - здесь уже в настоящее время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлово.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении противник и в дальнейшем осуществляет попытки прорвать нашу оборону в районе Старомайорского. Наши воины успешно отбили три атаки.

На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потерь наших позиций не допущено.

На других направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.

Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске. Также сообщалось, что 16 мая украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что по состоянию на 20 мая ВСУ на 60% контролируют город Волчанск. В ОВА заявляются, что в Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу.