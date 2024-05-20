Силы обороны отбивают атаку в направлении Старицы га Харьковщине. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино на Донетчине, - Генштаб

Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на достойном отпоре оккупантам. С начала суток ситуация на фронте обострена, российские захватчики совершили 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в настоящее время с начала суток произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении села Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, наши подразделения осуществили меры по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человека и 40 единиц вооружения и военной техники. Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

Также читайте: Более 850 боевых столкновений произошло на фронте на прошлой неделе, - Генштаб

Также сообщается, что на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку врага в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины проводят штурмовые действия. Ситуация контролируемая.

Северское направление

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Роздоловки, что в Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты заплатили большую цену за свою активность, потеряв 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Краматорском направлении сегодня уже отбиты две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения неподалеку от Клещиевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая.

"На Покровском направлении сейчас ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеновки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино. Принимаются меры для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении произошло уже 10 боевых столкновений, 8 раз оккупанты пытались улучшить тактическое положение, - Генштаб

Сегодня уже подтверждены потери врага на Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин.

По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в целом потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника возле Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отбиты в районах Водяного и Красногоровки.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении оккупанты за эти сутки уже осуществили две попытки продвинуться вперед у Старомайорского. Одна - отбита, еще один бой продолжается. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у н.п.Крынки. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отбили. Противник успеха не имел.

Также читайте: Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Сиверском и Покровском направлениях, - Генштаб

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери. Командованием принимаются меры по выделению соответствующих резервов и средств огневого поражения", - резюмируют в Генштабе.