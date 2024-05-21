Росіяни планували частково оточити Харків під час наступу, - The Economist

Наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але була перенесена майже на тиждень з невідомих причин.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планами, пише видання, росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водойми. Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Їх зупинила швидко передислокована група 92-ї бригади, яка відкинула їх на цілих 10 км від початкової мети.

На Вовчанському напрямку, далі на схід, російський план передбачав битися на водосховищі аж до міста Печеніги. Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, зачистивши територію, яка мала бути підготовлена ​​мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було.

Через десять днів після початку наступу Росії в Харківській області 10 травня темпи наступу сповільнилися. Наразі Україна утримує росіян приблизно на півдорозі через Вовчанськ — місто, розташоване всього за 5 км від кордону, яке зараз перетворюють на попіл, — і на позиціях приблизно за 9 км всередині України, далі на захід, біля Липців. Як зазначає The Economist, російський наступ зупинили лише після передислокації кількох досвідчених бригад.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що станом на 20 травня ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ. В ОВА заявляються, що у Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю.

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