УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8464 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 911 22

Росіяни планували частково оточити Харків під час наступу, - The Economist

рф,росія,окупанти,арміярф,окупант,рашисти

Наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища. Операція нібито була запланована на 15-16 травня, але була перенесена майже на тиждень з невідомих причин.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планами, пише видання, росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водойми. Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Їх зупинила швидко передислокована група 92-ї бригади, яка відкинула їх на цілих 10 км від початкової мети.

На Вовчанському напрямку, далі на схід, російський план передбачав битися на водосховищі аж до міста Печеніги. Росіяни спочатку швидко впоралися з цією операцією, зачистивши територію, яка мала бути підготовлена ​​мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було.

Через десять днів після початку наступу Росії в Харківській області 10 травня темпи наступу сповільнилися. Наразі Україна утримує росіян приблизно на півдорозі через Вовчанськ — місто, розташоване всього за 5 км від кордону, яке зараз перетворюють на попіл, — і на позиціях приблизно за 9 км всередині України, далі на захід, біля Липців. Як зазначає The Economist, російський наступ зупинили лише після передислокації кількох досвідчених бригад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагатимуться просунутися далі вглиб Харківщини для створення буферної зони вздовж кордону, - Остін

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що станом на 20 травня ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ. В ОВА заявляються, що у Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю.

Читайте: Росія на сьогодні не має планів щодо захоплення Харкова, - Путін

Автор: 

Харків (5573) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
територію, яка мала бути підготовлена мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було... І після цього покарали усіх винних, чи не так? Ні, не так. Це називається єрмакратія. Провина в загибелі людей "покарана" мільярдами в кишенях
показати весь коментар
21.05.2024 00:24
+15
Мене мало цікавить, що там кацапня задумала, мене цікавить те, що кажуть військові - ніяких мінних загороджень не було. ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ знову все під чисту розікрала, а можливо і навмисне не замінувала.

Тобто військові своїми життями мають зривати плани ворога, бо ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ краде все, до чого може дотягнутися.
показати весь коментар
21.05.2024 00:29
+11
https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,несе особисту відповідальність, ЗЕЛЕНСЬКИЙ !!
показати весь коментар
21.05.2024 00:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
територію, яка мала бути підготовлена мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було... І після цього покарали усіх винних, чи не так? Ні, не так. Це називається єрмакратія. Провина в загибелі людей "покарана" мільярдами в кишенях
показати весь коментар
21.05.2024 00:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,несе особисту відповідальність, ЗЕЛЕНСЬКИЙ !!
показати весь коментар
21.05.2024 00:27 Відповісти
Мене мало цікавить, що там кацапня задумала, мене цікавить те, що кажуть військові - ніяких мінних загороджень не було. ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ знову все під чисту розікрала, а можливо і навмисне не замінувала.

Тобто військові своїми життями мають зривати плани ворога, бо ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ краде все, до чого може дотягнутися.
показати весь коментар
21.05.2024 00:29 Відповісти
буба все відбив - не переймайтеся.
і до речі, це ви ві всьому винуваті - буба міцнує оборону!
до речі а буба в нас зараз хто?
показати весь коментар
21.05.2024 00:30 Відповісти
🤣👍
показати весь коментар
21.05.2024 00:53 Відповісти
Та і Київ за 3 дні планувала…
показати весь коментар
21.05.2024 00:35 Відповісти
Рузьге!
Частково взяти за щоку - теж успіх!
показати весь коментар
21.05.2024 00:39 Відповісти
шо Україні, кацапнява зечня повинна буде заплатити? - все підраховується!
до уралу без кацапнявого населенія!
і то не факт шо згодимося ...
показати весь коментар
21.05.2024 01:07 Відповісти
в Україні є армія!
а обрізи?, то вже на крайняк,
як коли ви вже згодитеся з бубою навічно жити....
діди в високій стойкі...
показати весь коментар
21.05.2024 01:13 Відповісти
Це щось в стилі типу Україна планувала оточити Крим під час наступу, новина з дупи по суті.
показати весь коментар
21.05.2024 01:18 Відповісти
новина по суті про те, що ЗСУ дали москалям по рогам
показати весь коментар
21.05.2024 01:53 Відповісти
лозунг - не чіпайте бубу, бо буде раздрай не втикає ні з якого боку...
а зараз шо?
їбучя іділія?
показати весь коментар
21.05.2024 01:25 Відповісти
Америка робить на снаряди
показати весь коментар
21.05.2024 02:00 Відповісти
не хочеш евакуюватися? - сиди під руснявивими бонбами...
показати весь коментар
21.05.2024 02:09 Відповісти
Оточити Харків 30тисячним угрупуванням? Вони під Бахмутом не менше 50 тисяч Ваньок закопали, а тут цілий Харків... фігня якась.
показати весь коментар
21.05.2024 02:15 Відповісти
Інтуїтивно відчувався дерибан коли спеца по дерибану Кірюшу вмонтували до Умерова по фортифікаціям. І сповна підтвердилось. Зразу ж появились рога і копита, грузінець з мвп Харкова сходу підписав договори. І далі - грузітє апельсіни бочкамі. Братья Карамазови.
показати весь коментар
21.05.2024 03:41 Відповісти
Харьков за три дня? Ну... план был интересный, но даже несмотря на неподготовленную оборону рашисты обосрались.
показати весь коментар
21.05.2024 07:06 Відповісти
Россияне планировали частично оцепить Харьков во время наступления, - The Economist
=====================
Зеленский второй раз планировал сдачу Харькова русским оккупантам, - The Economist
показати весь коментар
21.05.2024 08:29 Відповісти
Нелох прямою мовою казав, що Харків гнусня оточить, а ми не вірили, коли нелигитимний казав, що він наш вирок(
показати весь коментар
21.05.2024 09:30 Відповісти
Мабуть виродок пообіцяв русні, що для цього і 30 тисяч вистачить, що він все влаштує.
Але щось знову пішло не так, знову ці українці пручаються і не здаються...
показати весь коментар
21.05.2024 11:05 Відповісти
Навіть Економіст вже пише , що напрямок на Вовчанськ замінован не був! Блт. Доки то буде триватиме? Хто наказав залишити напрямок на Вівчанськ не замінованим ???
СБУ, ДБР далі ловите ухилянтів?
показати весь коментар
21.05.2024 11:47 Відповісти
 
 