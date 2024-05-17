Росія на сьогодні не має планів щодо захоплення Харкова, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що армія РФ не має намірів захоплювати Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Путіна цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"Планів щодо взяття Харкова у Росії на сьогоднішній день немає", - заявив Путін.

Також він зазначив, що Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти, йде аналіз ситуації.

Загалом же база для переговорного процесу є, це стамбульські домовленості, зазначив він.

Читайте також: РФ відкрита до діалогу з Україною, але переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у конфлікт країн, - Путін

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.