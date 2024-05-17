У России сегодня нет планов относительно захвата Харькова, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что армия РФ не намерена захватывать Харьков.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Путина цитирует российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".
"Планов относительно взятия Харькова у России на сегодняшний день нет", - заявил Путин.
Также он отметил, что Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять, идет анализ ситуации.
В целом же, база для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности, отметил он.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.
Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.
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Расія нє сабіраєца нападать на Україну.
Так. Я повірив тобі , х#йло й#бане
/*****/2008 рік/
Треба будувати нові лінії оборони і готувати місто до облоги.
хламідією...
да....
хламідія у фуйла-"сладкая пароачка"
Рашисти на 70 км лінію фронту розтягли і всралися- і все планування.
Може вже настав час всім об'єднатися та знищити цю істоту!?
Всим хочеться BUSINESS AS USUAL, дешевого кацапського газу
та нафти, продавати кацапам МЕРСЕДЕСи та фірмове дрантя,
отримують грошву за те,що роблять вигляд буцім-то ім "ссикотно, там ядерка",
аби виглядати сцикунами, а не просто купленими шкурами, як той же Шрьодер
або ШТАЗИ-Меркелиха.
*************...
Не навчила Історія.
депу з гепою.. та їм подібних..
оон - імпотент, кассаби мають там право вета..
демократія..
*Мы говорим одно а делаем другое*- В.В.Хуйло
В 2022 г. был план по окружению Харькова (без штурма). Типа, окруженный город сдастся сам.
В 2024 г. наступление на север Харьковской обл. явно преследовало цель растягивания линии фронта и сжигании украинских резервов. Не более того. После чего, должно было сильно активизироваться наступление РФ на Донбасе.
Но наступление пошло неожиданно хорошо и генштаб РФ, естественно, решил его усилить. И вместо активизации на Донбасе, уже РФ начала перебрасывать резервы в Харьковскую обл.
И если в ближайшие недели наступление РФ будет успешным, то не исключено, что вспомнят про "план 2022 г. по окружению Харькова".
Можно ли считать "план по ОКРУЖЕНИЮ Харькова" - планом по ЗАХВАТУ Харькова? Вопрос словестной эквилибристики.
Если наступление РФ будет успешным - путлер скажет, что окружение - это не захват
Если враг будет остановлен - путлер скажет, что и не собирался захватывать.
В любом случае, слова плешивого имеют нулевую ценность. Нам свое делать. Верим и помогаем донатами ВСУ!
А українською я володію вільно.
А ще щоб на голову Сімонян ,Скабейки та Соловеву сів такий маленький дрон та розніс їм мозок вщент? Ну невже не можна???? Так хочеться
Синькивку уже взял?
Пойди, просрись...
Ти, вважаю, прямо з окопа строчиш та байдону сраку лижеш, розбирака?
Був би я молодшим та здоровим, а не iнвалiдом - давно би був там.
Але в Украiнi зараз вiд мiшка з пiском бiльше користi.
Тому я кориснiший тут, де я знаходжусь : з невеликоi пенсii - але регулярно допомагаю Армii та звичайним украiнцям. Грошима та посилками. Бо вважаю : допомога украiнцевi = допомога Украiнi. I де менi жити та чим займатися - вирiшую сам, без сопливих цуценят та iхнiх порад..
А до фарiоншi рачкуй сам.
Тупа iстота, для якоi важливо не те, що людина каже, а на якiй мовi.
Пiднiмайте з нею хвилю гiвна :ГЕТЬ З ФРОНТУ РОСIЙСЬКОМОВНИХ БIЙЦIВ !
Цього добиваєтесь, едiйоти? ?
Налляй мирову !
То ти теж не молоденький, якщо дiди такi !
Вiчна й свiтла пам`ять iм, усим воiнам 2-i Свiовоi !
Мiй батько 1913-го року, пройшов ТУ вiйну, повернувся iнвалiдом, зламану ногу склали невiрно i вона стала на 5 см коротша за другу. Ходив без цiпка.
До речi, кацапiв ненавидiв, як я зараз.
Так що нам є кого згадати з чаркою та сумом.
На жаль, менi навiть могилки провiдати не видасться - не мандрiвник уже.
Рiдня доглядає.
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Про наших байдунiв, вибач, ти трохи неправий. Цiкавитися цим кожен украiнець повинен , а розумiти, хто є WHO- тим паче.
Байден - то кiнчена сволота, вiн зраджував усих, кого мiг зрадити, Украiну вiн здав (продав) пуйловi давно, а в листопадi 2021-го його ставленик Бьорнс (Директор РУ, не абихто ! що працювам кiлька рокiв ПОСЛОМ США у мацквi та був тодi там завербований) провiв тиждень у рашцi i мав щонаменше три таємнi деннi наради з патрушевим та наришкiним - планували здачу УКраiни. Щоправда, це й непогано : ця сволота не чекала такого спротиву i Бьорнс переконав, що Киiв за три днi i т.д. Тому й огребли по iклам.
Згадай :
1. ДО початку вiйни байден вивiв амер. кораблi з Чорного моря (вiдкрив щлях до морськоi атаки)
2. До початку вiйни вивiз посольство i консулат з Украiни (запросив : атакуй, я своiх забрав!)
3. З початком вiйни у першi ж години запропонував ЗЕльцу втекти i обiцяв прислати лiтак (КАПIТУЛЯЦIЯ)
4. Кожного разу, як тiльки ВСУ починали вирiвнювати ситуаiю, гальмував поставки допомоги , щоб дати ***** згрупуватися.
5. Просаботував ленд-лиз ПОВНICТЮ, не дав НIЧОГО
6. У минулому жовтнi ПРИПИНИВ допомогу i тримав на гранi прориву фронту , доки йому таки не викрутили яйця та заставили пiдписати допомогу, але , падло, гальмує ВСЕ, а хлопцi на фронтi мають ОДИН пострiл проти 20-ти кацапських.
Це неймовiрна падлюка i його перемога (насправдi - четвертий строк обами) у цьому листопадi таки знищить США , а тодi вже Украiнi стане зовсiм кепсько : зникне єдина надiя на реальну допомогу.
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Я згоден, що нацiя жива, доки жива ii мова.
Тiльки не згоден з тим, що правильнi та розумнi речi треба вiдмiтати тiльки тому, що вони
висловленi не украiнською, а якоюсь iншою мовою. Англiйською? Турецькою? Китайською?
Давай глянемо iнакше.
Навiть т.звана "росiйська" мова не належить тiльки самим кацапам.
Вони не є ii власниками, а просто сплюндрували ii, як воно сталося зi СВАСТИКОЮ - символом Сонця, круговороту ЖИТТЯ, життєдайним iндуiстським символом, якому тисячi рокiв.
Але пiвтора десятка рокiв вживання ii як символу гiтлерiвського нацизму виховали ненависть до неi у всьому свiтi.
Схоже?
Цю мову , похiдну вiд украiнськоi, вживали сотнi мiльйонiв людей. I це зовсiм не завжди були негiдники, на кшталт сьогоденноi кацапнi, це було своєрiдне "есперанто" для поневолених рашнею народiв I завдяки володiнню цим "есперанто" естонець розумiв якута, узбек - грузина, а молдованин - татарина.
Я вбачаю у цьому навiть деякий позитив : кацапи мимоволi, обертаючи народи на рабiв, давали iм зброю проти себе : можливiсть взаєморозумiння i шанс органiзувати мiжнацiональний спротив.
Подумай на дозвiллi
Це всього-навсього ЕСПЕРАНТО для спiлкування дуже рiзних народiв.
Англiйська набагато краща для цього, але нашi поколiння, мабуть, вже нею не оволодiють до рiвня лосконалостi.
Тож, треба навчитися розумiти ДУМКУ i подавляти блювотний рефлекс на звуки ненавистноi мови.Бо є дiйсно достойнi люди, якi ii вживають .
Можеш пiддати мене анафемi, а можеш прислухатися до моiх думок - твiй вибiр.
Тепер головне : є троє людей, кого я слухаю регулярно i ДУЖЕ уважно, бо довiряю iм, розумним, освiченим i порядним.
Всi троє вживають "ЕСПЕРАНТО".
1. Гарi Юрiй Табах, капiтан першого рангу ВМФ США у вiдставцi. Тиждень тому повернувся додому, у Майямi пiсля двомiсячного самовiдрядження до Украiни, бував на передовiй, проiхав з пiвдня на пiвнiч - з Херсону, через Запорiжжя, Днiпро, до Харкова, скрiзь залишав медичну допомогу у кожному госпiталi? Ii збирали (волонтерили) його дорослi дiти , вiйськовослужбовцi Армii США, по всим США. Можеш легко знайти його у Мережi.
2. Андрiй Iлларiонов - надзвичайно ерудований i ДОСКОНАЛО логiчний вчений.
3. Михайло Веллер, письменник i фiлософ.
Я 100% довiряю цим чоловiкам, бо на власнi очi бачу, що довкiлля ПОВНIСТЮ спiвпадає з iхнiми поясненнями фактiв i подiй.
Добре, якщо сьогоднi, а не покладуть. Показники не дуже... Четвертий раз за пiвроку. Розважаюсь щосили . Жiнка сварить "Не вихваляйся! Задавака"
-Там, где можно огрести ...здюлей.