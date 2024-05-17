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Новости Война
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У России сегодня нет планов относительно захвата Харькова, - Путин

Путін не планує захоплювати Харків

Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что армия РФ не намерена захватывать Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Путина цитирует российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".

"Планов относительно взятия Харькова у России на сегодняшний день нет", - заявил Путин.

Также он отметил, что Россия должна понять, с кем можно иметь дело в отношении Украины и кому доверять, идет анализ ситуации.

В целом же, база для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности, отметил он.

Также смотрите: Лавров о визите Путина в Китай: "Гость – ишак хозяина". ВИДЕО

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Идет бой в районе Старицы на Харьковщине, в Волчанске ситуация контролируемая, - Генштаб

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Автор: 

путин владимир (31214) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+43
Пам'ятаю кінець 2021 року.
Расія нє сабіраєца нападать на Україну.
Так. Я повірив тобі , х#йло й#бане
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17.05.2024 13:14
+24
Тобто - 100% є такий план !
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17.05.2024 13:16
+17
***** -- НАХ
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17.05.2024 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Треба той чувак що в трьох словах пояснював "жест доброй молі" з Київщини...
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17.05.2024 13:13 Ответить
***** -- НАХ
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17.05.2024 13:17 Ответить
Україні чхати на думку президента *****!
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17.05.2024 13:14 Ответить
Пам'ятаю кінець 2021 року.
Расія нє сабіраєца нападать на Україну.
Так. Я повірив тобі , х#йло й#бане
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17.05.2024 13:14 Ответить
"Крим не є ніякою спірною територією... росія давно визнала кордони ******** України" (с)
/*****/2008 рік/
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17.05.2024 13:24 Ответить
САМЕ ТАК !!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2024 15:04 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.05.2024 17:23 Ответить
Зелен виноград)))
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17.05.2024 13:14 Ответить
Тобто - 100% є такий план !
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17.05.2024 13:16 Ответить
Тобто - 100% є такий план : оманський план!
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17.05.2024 17:25 Ответить
А на завтра?
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17.05.2024 13:16 Ответить
Русскіх воєнних в Криму нєт, ето всьо мєстная самооборона.
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17.05.2024 13:16 Ответить
Людині, яку звуть *****, віри немає...
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17.05.2024 13:17 Ответить
***** - людина? Нелюдь!!!
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17.05.2024 16:16 Ответить
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17.05.2024 13:17 Ответить
отже має
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17.05.2024 13:17 Ответить
Киев за 3 дня Ху#ло тоже "не хотело захватить". После того, как кровавыми соплями умылись.
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17.05.2024 13:18 Ответить
Значить має.

Треба будувати нові лінії оборони і готувати місто до облоги.
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17.05.2024 13:18 Ответить
Угу , понял что Харьков не по зубам и давай отмазки лепить.
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17.05.2024 13:19 Ответить
Ху#ло вже відкрито шантажує шмарклю Стамбульськими доноворняками , а Зєля і далі буде згадувати Мінські домовленості.
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17.05.2024 13:19 Ответить
Я так зрозумів що шмаркля це ти...
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17.05.2024 16:17 Ответить
Ага, свято віримо ***** 😁
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17.05.2024 13:19 Ответить
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17.05.2024 13:22 Ответить
Бо не потягнете. Обісретеся, як з Києвом. Тому й не лізете (поки що).
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17.05.2024 13:22 Ответить
Навіщо взагалі нам те що воно там видало зі свого хворого мозку. Нас цікавить тільки кількість наших ракет, дані розвідки союзників і коли нас приймуть в НАТО
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17.05.2024 13:23 Ответить
бажає домовлятися з
хламідією...
да....
хламідія у фуйла-"сладкая пароачка"
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17.05.2024 13:24 Ответить
З тобою домовлятися?
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17.05.2024 16:18 Ответить
Стамбульські угоди? Це ті де арахамія з подачі жОПи хотів злити Україну?
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17.05.2024 13:26 Ответить
Ну тебе б і варто злити.
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17.05.2024 16:19 Ответить
Не мати планів та не мати ресурсів для їх вдалої реалізації- це далеко не одне й теж саме.
Рашисти на 70 км лінію фронту розтягли і всралися- і все планування.
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17.05.2024 13:26 Ответить
Мабуть треба знайти ці стамбульські договорьонності, надрукувати їх на наждачному папері та засунути в сраку сухумській обізьяні. А засовувати має дєрьмак!
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17.05.2024 13:27 Ответить
По перше, українською є слово домовленості а не "договорьонності". По друге чому не виконати запропоновану процедуру й із дупою )(уйла (він же путін) до чого долучити й Будапештський меморандум, ратифіковані Кремлем угоди із Україною про територіальну недоторканність та кордони, про погоджені Московією (т.з. "роССією") Устав ООН та усі міжнародні акти з неможливістю переділу кордонів та використання сили проти інших країн!!! Тож цей кремлівський недопалок точно був би стертим вщент і навіть волосся що ще прикрашають його плешиву голову не повинно було б залишитись!!!
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17.05.2024 13:39 Ответить
От тільки не треба мене вчити правопису українською. Я пишу тут на цензорі на рідному слобожанському суржику, на якому розмовляю все своє життя! Шо, ***, не так? Шо Вам не нравицця?
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17.05.2024 13:47 Ответить
Недопалок це точно. А ще бліда міль.
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17.05.2024 16:21 Ответить
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17.05.2024 13:29 Ответить
Розовые пони выдохнули с облегчением.
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17.05.2024 13:31 Ответить
Не має таких планів тому що НЕ МОЖЕ! А от те що БАЖАЄ сумнівів не було і не має, а свою хронічну брехливість )(уйло (він же путін) вже доводив неодноразово, причому не тільки у питаннях стосовно агресії по відношенню до України, а й у внутрішній політиці коли ця кремлівська гидота сповіщала про те що "ніколи не підійме пенсійний вік", про "непорушність Конституції", про "неможливість продовження термінів" його перебування при владі і багато, багато іншого! Тож враховувати те що він КАЖЕ це себе не поважати!!!
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17.05.2024 13:31 Ответить
О, 3,14здить, о, 3,14здить!
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17.05.2024 13:32 Ответить
Це падло непокаране ще довго буде випробовувати людство на терпець?

Може вже настав час всім об'єднатися та знищити цю істоту!?
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17.05.2024 13:32 Ответить
Час прийшов але більшості, на жаль, ссикотно і хочуть все зробити лише українськими руками, аби самим не забруднитись та не ризикувати!!!
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17.05.2024 13:40 Ответить
Та не хоче ніхто цього робити!
Всим хочеться BUSINESS AS USUAL, дешевого кацапського газу
та нафти, продавати кацапам МЕРСЕДЕСи та фірмове дрантя,
отримують грошву за те,що роблять вигляд буцім-то ім "ссикотно, там ядерка",
аби виглядати сцикунами, а не просто купленими шкурами, як той же Шрьодер
або ШТАЗИ-Меркелиха.
*************...
Не навчила Історія.
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17.05.2024 18:54 Ответить
Людство, нажаль, десь свої яйця загубило і обісрано тримтить перед ботоксним утирком. Тому й далі буде обсиратися і обсцикатися, але проти ***** не піде. А Україна сама не може його завалити - не ті вагові категорії.
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17.05.2024 13:50 Ответить
У 1904 році хто капапію завалив? Правильно, маленька Японія! То в кого яка була вагова категорія?
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17.05.2024 16:24 Ответить
https://t.me/voynareal/89714 🔥Момент візиту Української дронової делегації у Новоросійську
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17.05.2024 13:33 Ответить
Кому цікавий висер цього військового злочинця з обмеженими розумовими здібностями?
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17.05.2024 13:38 Ответить
слив засчитан
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17.05.2024 13:40 Ответить
план простой - имея численное преимущество растянуть оборону ЗСУ в надежде, что где-нибудь будет прорыв, туда потом и бросят резервы, это вполне может быть и Харьков, какое значение имеет насколько велик город, если его некому будет защищать?
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17.05.2024 13:41 Ответить
Військовий екпёрд? Ну, ну...
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17.05.2024 16:25 Ответить
Тобто всім начхати,що ця ботоксна ***** розповідає про взяття,чи не взяття міста на чужій,суверенній території? Алло.. ООН??!! ..Ага.розмріявся🤦🤦
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17.05.2024 13:42 Ответить
хоче денацифікувати Харьків..
депу з гепою.. та їм подібних..
оон - імпотент, кассаби мають там право вета..
демократія..
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17.05.2024 16:40 Ответить
Путину верить нельзя,сбрешит оглоед.
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17.05.2024 13:44 Ответить
***** вчергове обломало зуби об Харків і тепер робить вигляд що воно йому і не треба було )))))
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17.05.2024 13:48 Ответить
Ага. Ми верим.
*Мы говорим одно а делаем другое*- В.В.Хуйло
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17.05.2024 13:48 Ответить
тобто не може...
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17.05.2024 13:49 Ответить
Після того, як отримали по зубах, вже не мають наміру захоплювати Харків
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17.05.2024 13:56 Ответить
Не було у ***** планів на Харків, як і на Київ в 22 році. Після того, як ЗСУ підкинуло кацапам звіздюль.
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17.05.2024 13:56 Ответить
Сегодня (уже нет), а вчера еще были!
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17.05.2024 14:18 Ответить
Планов по "захвату Харькова" действительно небыло. А что же было?
В 2022 г. был план по окружению Харькова (без штурма). Типа, окруженный город сдастся сам.
В 2024 г. наступление на север Харьковской обл. явно преследовало цель растягивания линии фронта и сжигании украинских резервов. Не более того. После чего, должно было сильно активизироваться наступление РФ на Донбасе.
Но наступление пошло неожиданно хорошо и генштаб РФ, естественно, решил его усилить. И вместо активизации на Донбасе, уже РФ начала перебрасывать резервы в Харьковскую обл.
И если в ближайшие недели наступление РФ будет успешным, то не исключено, что вспомнят про "план 2022 г. по окружению Харькова".
Можно ли считать "план по ОКРУЖЕНИЮ Харькова" - планом по ЗАХВАТУ Харькова? Вопрос словестной эквилибристики.
Если наступление РФ будет успешным - путлер скажет, что окружение - это не захват
Если враг будет остановлен - путлер скажет, что и не собирался захватывать.

В любом случае, слова плешивого имеют нулевую ценность. Нам свое делать. Верим и помогаем донатами ВСУ!
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17.05.2024 14:26 Ответить
Тобі кацапомовному теж віри з твоїм ІПСО нема.
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17.05.2024 16:28 Ответить
Моя "кацпська" - это тест на тела для которых форма важнее содержания, т.е. на тех, кто голосовал за Зеленского. А то вы все сейчас резко переобулись. Вот я и придумал такой тест. Работает.

А українською я володію вільно.
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17.05.2024 18:43 Ответить
Твій тест дурнуватий так само як мабуть і ти. І не мели тут свої зарозумілі промови про форму та зміст. Теж мені філософ.
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18.05.2024 09:01 Ответить
Є мрія щоб по маєтку цієї молі ,а ще по маєтку «кощея « патрушева щось прилетіло у вигляді атакамс ото булоб дійсно добре. Та щоб вони там би здохли . Невже не можна?
А ще щоб на голову Сімонян ,Скабейки та Соловеву сів такий маленький дрон та розніс їм мозок вщент? Ну невже не можна???? Так хочеться
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17.05.2024 14:28 Ответить
це означає що має, хто цій ****..вий потворі повірить
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17.05.2024 14:34 Ответить
пнх..............................................................................
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17.05.2024 14:38 Ответить
Пыня, ты реальный карликовый клоун!

Синькивку уже взял?

Пойди, просрись...
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17.05.2024 14:47 Ответить
Піздюк єпаний!!! Коли щось не виходить....та ми не збираємося захоплювати.........можно ставите любе місто або село!!!!!
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17.05.2024 15:08 Ответить
Ну, по крайней мере теперь точно известно, что следующий удар казламордых будет на Харьков . Может быть хоть в этот раз успеют подготовить оборону
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17.05.2024 15:32 Ответить
О!!! Ще один експерт "воєнний"
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17.05.2024 16:29 Ответить
Фаріонша, ти навіщо перевдяглася?
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17.05.2024 18:59 Ответить
О! Таки про Фаріон знаєш. Ну тобі до неї далеко. Як кажуть у нас в Україні тобі до неї як до Києва рачки. Ну а тим більше зі США. "Патріот"-воєнексперт ти наш ухилянтський. Сиди собі там тихенько і рівненько. А ми без тебе тут розберемося.
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18.05.2024 08:54 Ответить
Ти дiда свого ухилянтом назви, щеня. Вiн теж ухилянт
Ти, вважаю, прямо з окопа строчиш та байдону сраку лижеш, розбирака?
Був би я молодшим та здоровим, а не iнвалiдом - давно би був там.
Але в Украiнi зараз вiд мiшка з пiском бiльше користi.
Тому я кориснiший тут, де я знаходжусь : з невеликоi пенсii - але регулярно допомагаю Армii та звичайним украiнцям. Грошима та посилками. Бо вважаю : допомога украiнцевi = допомога Украiнi. I де менi жити та чим займатися - вирiшую сам, без сопливих цуценят та iхнiх порад..
А до фарiоншi рачкуй сам.
Тупа iстота, для якоi важливо не те, що людина каже, а на якiй мовi.
Пiднiмайте з нею хвилю гiвна :ГЕТЬ З ФРОНТУ РОСIЙСЬКОМОВНИХ БIЙЦIВ !
Цього добиваєтесь, едiйоти? ?
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19.05.2024 18:37 Ответить
Ну не можу не відповісти. Справжні українці буває спочатку *********, а потім розібравшись стають справжніми приятелями, навіть друзями. Отже по порядку. Дідів моїх на чіпай!!! Вони справжні діди були. Один пішов воювати у 41-му, відступав до Кавказу а потім у зворотному напрямку і повернувся додому у 43-му такий весь поранений, що живого місця на ньому не було. Помер у 47-му до мого народження від ран, що відкрилися. Така тоді була медицина. Другий дід теж пішов у 41-му, попав в оточення, втік, "перечекав" окупацію, восени 43-го повернувся в армію коли звільнили його село на правобережжі України і кулеметником дійшов до Відня. Був тяжко поранений в груди та руку. Після лікування, оскільки вже був до кулемета нездатний, обшивав генералів, бо був до війни гарним кравцем. Помер у 75-му у 69 років теж від рани в легеню. Такі от діди. Про Байдена. Мені все рівно чи Байден чи не Байден. То свідомий вибір американців. Стосовно твого здоров'я та допомоги Україні та українцям. Якщо все так як ти написав, то за перше вибачаюсь, а за друге дякую. Про Фаріон. Якщо ти думаєш що я палкий її поціновувач, то ти помиляєшся. Але на 100 відсотків вона права, що без мови немає нації!!! Коли буває знаходжусь десь між людьми , то слухаю як розмовляють. З десятьох тільки 2-3 людини спілкуються українською. І від цього стає дуже страшно!!! А ще страшніше коли цією нелюдською мовою говорять маленькі діти. Виходить що вони теж інфіковані вже тим "руським міром".Вони спілкуються мовою ворога! Що було б з тим хто б у 41-45-му роках минулого століття на території ссср говорив би німецькою? Отож бо... Як ти думаєш як я повинен почуватися слухаючи цю кацапську блювоту з вуст громадян України, коли мої син та зяті там? Все інше що ти тут наговорив, то вибачаю тобі, бо то емоції.
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20.05.2024 10:28 Ответить

Налляй мирову !
То ти теж не молоденький, якщо дiди такi !
Вiчна й свiтла пам`ять iм, усим воiнам 2-i Свiовоi !
Мiй батько 1913-го року, пройшов ТУ вiйну, повернувся iнвалiдом, зламану ногу склали невiрно i вона стала на 5 см коротша за другу. Ходив без цiпка.
До речi, кацапiв ненавидiв, як я зараз.
Так що нам є кого згадати з чаркою та сумом.
На жаль, менi навiть могилки провiдати не видасться - не мандрiвник уже.
Рiдня доглядає.
---------------------------------------
Про наших байдунiв, вибач, ти трохи неправий. Цiкавитися цим кожен украiнець повинен , а розумiти, хто є WHO- тим паче.
Байден - то кiнчена сволота, вiн зраджував усих, кого мiг зрадити, Украiну вiн здав (продав) пуйловi давно, а в листопадi 2021-го його ставленик Бьорнс (Директор РУ, не абихто ! що працювам кiлька рокiв ПОСЛОМ США у мацквi та був тодi там завербований) провiв тиждень у рашцi i мав щонаменше три таємнi деннi наради з патрушевим та наришкiним - планували здачу УКраiни. Щоправда, це й непогано : ця сволота не чекала такого спротиву i Бьорнс переконав, що Киiв за три днi i т.д. Тому й огребли по iклам.
Згадай :
1. ДО початку вiйни байден вивiв амер. кораблi з Чорного моря (вiдкрив щлях до морськоi атаки)
2. До початку вiйни вивiз посольство i консулат з Украiни (запросив : атакуй, я своiх забрав!)
3. З початком вiйни у першi ж години запропонував ЗЕльцу втекти i обiцяв прислати лiтак (КАПIТУЛЯЦIЯ)
4. Кожного разу, як тiльки ВСУ починали вирiвнювати ситуаiю, гальмував поставки допомоги , щоб дати ***** згрупуватися.
5. Просаботував ленд-лиз ПОВНICТЮ, не дав НIЧОГО
6. У минулому жовтнi ПРИПИНИВ допомогу i тримав на гранi прориву фронту , доки йому таки не викрутили яйця та заставили пiдписати допомогу, але , падло, гальмує ВСЕ, а хлопцi на фронтi мають ОДИН пострiл проти 20-ти кацапських.
Це неймовiрна падлюка i його перемога (насправдi - четвертий строк обами) у цьому листопадi таки знищить США , а тодi вже Украiнi стане зовсiм кепсько : зникне єдина надiя на реальну допомогу.
----------------------------------------------
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21.05.2024 04:58 Ответить
Тепер про мову.
Я згоден, що нацiя жива, доки жива ii мова.
Тiльки не згоден з тим, що правильнi та розумнi речi треба вiдмiтати тiльки тому, що вони
висловленi не украiнською, а якоюсь iншою мовою. Англiйською? Турецькою? Китайською?
Давай глянемо iнакше.
Навiть т.звана "росiйська" мова не належить тiльки самим кацапам.
Вони не є ii власниками, а просто сплюндрували ii, як воно сталося зi СВАСТИКОЮ - символом Сонця, круговороту ЖИТТЯ, життєдайним iндуiстським символом, якому тисячi рокiв.
Але пiвтора десятка рокiв вживання ii як символу гiтлерiвського нацизму виховали ненависть до неi у всьому свiтi.
Схоже?
Цю мову , похiдну вiд украiнськоi, вживали сотнi мiльйонiв людей. I це зовсiм не завжди були негiдники, на кшталт сьогоденноi кацапнi, це було своєрiдне "есперанто" для поневолених рашнею народiв I завдяки володiнню цим "есперанто" естонець розумiв якута, узбек - грузина, а молдованин - татарина.
Я вбачаю у цьому навiть деякий позитив : кацапи мимоволi, обертаючи народи на рабiв, давали iм зброю проти себе : можливiсть взаєморозумiння i шанс органiзувати мiжнацiональний спротив.
Подумай на дозвiллi
Це всього-навсього ЕСПЕРАНТО для спiлкування дуже рiзних народiв.
Англiйська набагато краща для цього, але нашi поколiння, мабуть, вже нею не оволодiють до рiвня лосконалостi.
Тож, треба навчитися розумiти ДУМКУ i подавляти блювотний рефлекс на звуки ненавистноi мови.Бо є дiйсно достойнi люди, якi ii вживають .
Можеш пiддати мене анафемi, а можеш прислухатися до моiх думок - твiй вибiр.
Тепер головне : є троє людей, кого я слухаю регулярно i ДУЖЕ уважно, бо довiряю iм, розумним, освiченим i порядним.
Всi троє вживають "ЕСПЕРАНТО".
1. Гарi Юрiй Табах, капiтан першого рангу ВМФ США у вiдставцi. Тиждень тому повернувся додому, у Майямi пiсля двомiсячного самовiдрядження до Украiни, бував на передовiй, проiхав з пiвдня на пiвнiч - з Херсону, через Запорiжжя, Днiпро, до Харкова, скрiзь залишав медичну допомогу у кожному госпiталi? Ii збирали (волонтерили) його дорослi дiти , вiйськовослужбовцi Армii США, по всим США. Можеш легко знайти його у Мережi.
2. Андрiй Iлларiонов - надзвичайно ерудований i ДОСКОНАЛО логiчний вчений.
3. Михайло Веллер, письменник i фiлософ.

Я 100% довiряю цим чоловiкам, бо на власнi очi бачу, що довкiлля ПОВНIСТЮ спiвпадає з iхнiми поясненнями фактiв i подiй.
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21.05.2024 06:52 Ответить
З тобою цікаво. Напиши мені . Може поспілкуємося біль приватно?
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21.05.2024 09:07 Ответить
Дякую. Напишу обов'язково, як повернусь додому. А повернусь, коли відпустять з госпiталю.
Добре, якщо сьогоднi, а не покладуть. Показники не дуже... Четвертий раз за пiвроку. Розважаюсь щосили . Жiнка сварить "Не вихваляйся! Задавака"
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21.05.2024 18:09 Ответить
Буду чекати. Одужуйте.
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22.05.2024 09:20 Ответить
Бреше падла!
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17.05.2024 16:05 Ответить
Поводили ***** українські воїни тим же х*ром по губах під Харковом і от воно й заспівало. Типу а воно нам і треба той Харків. Молодці!!!
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17.05.2024 16:14 Ответить
***** спістіти, що в валізу нас-рати!
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17.05.2024 17:23 Ответить
Вчора план був. Дістали по сопатці - плану вже нема.
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17.05.2024 18:06 Ответить
План є. Як тепер ту сапатку витерти щоб ніхто не сміявся. Не виходить теж.
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18.05.2024 09:03 Ответить
- Хде заканчиваются границы рассии ? (С) Х...ло
-Там, где можно огрести ...здюлей.
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19.05.2024 18:39 Ответить
 
 