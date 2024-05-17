РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11792 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 772 46

Лавров о визите Путина в Китай: "Гость – ишак хозяина". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал визит диктатора Путина в Китай восточной пословицей "Гость - ишак хозяина"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров таким образом пытался объяснить кремлевским пропагандистам детали программы пребывания Путина в Китае.

Читайте: США считают неприемлемыми действия Китая, способствующие России в войне против Украины, - Белый Дом

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.

"Мы и в дальнейшем намерены быть с Россией добрыми соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами... и совместными усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 75-ю годовщину установления дипотношений, и напомнил, что за время пребывания во главе своих стран они с Путиным встречались не менее 40 раз.

Читайте: Путин 16 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае

"Такие тесные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения здоровой и устойчивой динамики развития китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и заслуживают самой бережной охраны", - отметил глава КНР.

По словам Си, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает интересам двух стран и народов, но и идет на пользу "делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".

Заявление Путина на встрече с Си

Российские пропагандистские СМИ цитируют первые заявления Путина на встрече с Си.

Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и "не направлены против кого-либо".

Читайте также: В США считают, что планы Путина могут принести ему победу в войне, но не такую, как он хотел, - Politico

Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизационных факторов на международной арене.

"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, который отражает многополярные реалии и основан на международном праве порядка в мире", - заявил Путин.

По его словам, он рассчитывает, что этот визит в Китай даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества с Китаем.

Читайте также: Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России

Автор: 

Китай (2968) Лавров Сергей (2295) путин владимир (31260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
***** - ішак Китаю!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:33
+23
прислів'я "Гость - ишак хозяина" не просто східне - воно монгольське. Кацапи генетично пам'ятають хто був їхнім хазяїном
показать весь комментарий
17.05.2024 12:00
+15
показать весь комментарий
17.05.2024 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** - ішак Китаю!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:33 Ответить
прислів'я "Гость - ишак хозяина" не просто східне - воно монгольське. Кацапи генетично пам'ятають хто був їхнім хазяїном
показать весь комментарий
17.05.2024 12:00 Ответить
Ішак клопу не опариш (с)
показать весь комментарий
17.05.2024 12:52 Ответить
Может лошадь?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:33 Ответить
Лошадь ***********.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:27 Ответить
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:49 Ответить
Сі расія дупло ішак шатал, чемадан на *** вєртєл.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:38 Ответить
Ішак ішака бачить здалека
показать весь комментарий
17.05.2024 11:38 Ответить
А сивый мерин - кацапская скрепа !
показать весь комментарий
17.05.2024 11:38 Ответить
точно сказано! путін - плєшивий ішак СіДзінПіня
показать весь комментарий
17.05.2024 11:39 Ответить
Не ,, вежливые люди "кацапи , а віслюки,
фашисти і дикі окупанти 😡
показать весь комментарий
17.05.2024 11:39 Ответить
українці знають: маємо
Оманського ішака ... 😕
показать весь комментарий
17.05.2024 11:40 Ответить
"Гость - ишак хозяина"...
Перевожу с дипломатического: за неимением ишака хозяин трахает гостя....
показать весь комментарий
17.05.2024 11:40 Ответить
парнокопитна істота коментує події в табуні орди
показать весь комментарий
17.05.2024 11:40 Ответить
Ну а що від нього ще можна було почути?

Вони і так всі в анальному рабстві у кадирова. Тому дуже добре знають, про що говорять...
показать весь комментарий
17.05.2024 11:41 Ответить
Заїзджена стара шкапа про сумну долю ішака.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:41 Ответить
«китайській президент та його команда» -

Конь геть **** дав! З якого це дива Сі став президентом? Сі - головний секретар комуністичної партії червонодупих абізян.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:42 Ответить
На жаль, Ви помиляєтеся -- таки президент:

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_People%27s_Republic_of_China
показать весь комментарий
17.05.2024 20:23 Ответить
лошадь - пішак хазяїна. )
показать весь комментарий
17.05.2024 11:42 Ответить
ну коли ж ви ішаки вже поздихаєте
показать весь комментарий
17.05.2024 11:43 Ответить
Мул - міжвидовий гібрид від схрещення коня та віслюка...
Хм... А що отримаємо після схрещення лаврова з }{уйлом?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:44 Ответить
Був коньом, а став ішаком. ))
показать весь комментарий
17.05.2024 11:44 Ответить
Біжи, Лоша! Біжи!
Якщо встигнеш
показать весь комментарий
17.05.2024 11:47 Ответить
Сі не хотів старого коня страпонити,прийшлось терміново плешивого ішака з бункера виковиряти)
показать весь комментарий
17.05.2024 11:47 Ответить
Це і є, головною метою поїздки прутіна, до онука ***********!
Покатати на собі, отого СІ… Вялічіє, сруськага міфа…
Смерть московітам, за їх злочини в Україні!
показать весь комментарий
17.05.2024 11:48 Ответить
Лошадь і ішак.... Іван дурак.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:50 Ответить
У повній версії приказка звучить так: "Гість - ішак, господар - орел". Це багатошарова приказка. Вона говорить про покірність і смиренність гостя, але водночас про обов'язки господаря гідно приймати візитера. Підтекст також може бути іншим: віслюк виконує брудну важку роботу на благо господаря
показать весь комментарий
17.05.2024 11:51 Ответить
Шо правда , то правда Си на этом ишаке остовательно ездит. Да и имеет этого ишака и в хвост и в гриву.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:53 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 11:59 Ответить
Так Сі сказав, СОСІ? Чи як?
показать весь комментарий
17.05.2024 11:59 Ответить
не сказав, а наказав:

позу ішака, плять ! і то швиденько !"
показать весь комментарий
17.05.2024 12:06 Ответить
Лавров -ишак хозяина
показать весь комментарий
17.05.2024 12:06 Ответить
Гость - ішак для хазяїна і ганчірка для взуття. Наш бідоносець, доречі, теж хотів покатати Сі на собі.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:07 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 12:19 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 12:24 Ответить
Старый коняка любит молодых ишачков?

Ну да, ну да...
показать весь комментарий
17.05.2024 12:26 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 12:26 Ответить
Ішак беременний
показать весь комментарий
17.05.2024 12:34 Ответить
Ты и так...ишак...
показать весь комментарий
17.05.2024 12:39 Ответить
Коняке Калантаряке виднее!
показать весь комментарий
17.05.2024 12:40 Ответить
Явна деградація: а колись був конем.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:43 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 12:51 Ответить
- Ишак?
- Ишак.
- Так и сказал?
- Да, так и сказал.
-
- ((((
показать весь комментарий
17.05.2024 15:39 Ответить
Я думал он конь, а он ишак.
показать весь комментарий
17.05.2024 20:53 Ответить
Он мул.
показать весь комментарий
17.05.2024 21:45 Ответить
Приехали в Китай чтобы поИшачить)))
показать весь комментарий
18.05.2024 00:20 Ответить
 
 