Лавров о визите Путина в Китай: "Гость – ишак хозяина". ВИДЕО
Глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал визит диктатора Путина в Китай восточной пословицей "Гость - ишак хозяина"
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров таким образом пытался объяснить кремлевским пропагандистам детали программы пребывания Путина в Китае.
Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.
"Мы и в дальнейшем намерены быть с Россией добрыми соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами... и совместными усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 75-ю годовщину установления дипотношений, и напомнил, что за время пребывания во главе своих стран они с Путиным встречались не менее 40 раз.
"Такие тесные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения здоровой и устойчивой динамики развития китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и заслуживают самой бережной охраны", - отметил глава КНР.
По словам Си, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает интересам двух стран и народов, но и идет на пользу "делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".
Заявление Путина на встрече с Си
Российские пропагандистские СМИ цитируют первые заявления Путина на встрече с Си.
Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и "не направлены против кого-либо".
Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизационных факторов на международной арене.
"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, который отражает многополярные реалии и основан на международном праве порядка в мире", - заявил Путин.
По его словам, он рассчитывает, что этот визит в Китай даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества с Китаем.
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фашисти і дикі окупанти 😡
Оманського ішака ... 😕
Перевожу с дипломатического: за неимением ишака хозяин трахает гостя....
Вони і так всі в анальному рабстві у кадирова. Тому дуже добре знають, про що говорять...
Конь геть **** дав! З якого це дива Сі став президентом? Сі - головний секретар комуністичної партії червонодупих абізян.
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_People%27s_Republic_of_China
Хм... А що отримаємо після схрещення лаврова з }{уйлом?
Якщо встигнеш
Покатати на собі, отого СІ… Вялічіє, сруськага міфа…
Смерть московітам, за їх злочини в Україні!
"у позу ішака, плять ! і то швиденько !"
Ну да, ну да...
- Ишак.
- Так и сказал?
- Да, так и сказал.
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