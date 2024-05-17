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Лавров про візит Путіна в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВIДЕО

Голова російського МЗС Сергій Лавров охарактеризував візит диктатора Путіна у Китає східним прислів’ям "Гость - ишак хозяина"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров таким чином намагався пояснити кремлівським пропагандистам деталі програми перебування Путіна у Китаї.

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Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами.

"Ми й надалі маємо намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами… та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість", - заявив Сі Цзіньпін.

Він зауважив, що цього року Китай і Росія відзначають 75-ту річницю встановлення дипвідносин, і нагадав, що за час перебування на чолі своїх країн вони з Путіним зустрічались не менш як 40 разів.

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"Такі тісні зв’язки дозволяють нам намічати стратегічні напрями для збереження здорової й стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, які давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону", - зауважив очільник КНР.

За словами СІ, стійкий розвиток відносин між Китаєм і Росією не тільки відповідає інтересам двох країн і народів, а й іде на користь "справі миру, стабільності й процвітання в регіоні та в усьому світі".

Заява Путіна на зустрічі з Сі

Російські пропагандистські ЗМІ цитують перші заяви Путіна на зустрічі з Сі.

Так, диктатор заявив, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними й "не спрямовані проти будь-кого".

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Він також сказав, що співпраця двох держав є одним із головних нібито стабілізаційних факторів на міжнародній арені.

"Водночас ми відстоюємо принципи справедливості та демократичного світопорядку, який відображає багатополярні реалії та заснований на міжнародному праві порядку у світі", – заявив Путін.

За його словами, він розраховує, що цей візит до Китаю дасть додатковий імпульс розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці з Китаєм.

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Автор: 

Китай (4589) Лавров Сергій (1581) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+36
***** - ішак Китаю!
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17.05.2024 11:33
+23
прислів'я "Гость - ишак хозяина" не просто східне - воно монгольське. Кацапи генетично пам'ятають хто був їхнім хазяїном
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17.05.2024 12:00
+15
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17.05.2024 11:59
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***** - ішак Китаю!
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17.05.2024 11:33 Відповісти
прислів'я "Гость - ишак хозяина" не просто східне - воно монгольське. Кацапи генетично пам'ятають хто був їхнім хазяїном
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Ішак клопу не опариш (с)
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17.05.2024 12:52 Відповісти
Может лошадь?
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17.05.2024 11:33 Відповісти
Лошадь ***********.
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17.05.2024 12:27 Відповісти
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.
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17.05.2024 12:49 Відповісти
Сі расія дупло ішак шатал, чемадан на *** вєртєл.
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17.05.2024 11:38 Відповісти
Ішак ішака бачить здалека
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17.05.2024 11:38 Відповісти
А сивый мерин - кацапская скрепа !
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17.05.2024 11:38 Відповісти
точно сказано! путін - плєшивий ішак СіДзінПіня
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17.05.2024 11:39 Відповісти
Не ,, вежливые люди "кацапи , а віслюки,
фашисти і дикі окупанти 😡
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17.05.2024 11:39 Відповісти
українці знають: маємо
Оманського ішака ... 😕
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17.05.2024 11:40 Відповісти
"Гость - ишак хозяина"...
Перевожу с дипломатического: за неимением ишака хозяин трахает гостя....
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17.05.2024 11:40 Відповісти
парнокопитна істота коментує події в табуні орди
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17.05.2024 11:40 Відповісти
Ну а що від нього ще можна було почути?

Вони і так всі в анальному рабстві у кадирова. Тому дуже добре знають, про що говорять...
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17.05.2024 11:41 Відповісти
Заїзджена стара шкапа про сумну долю ішака.
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17.05.2024 11:41 Відповісти
«китайській президент та його команда» -

Конь геть **** дав! З якого це дива Сі став президентом? Сі - головний секретар комуністичної партії червонодупих абізян.
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17.05.2024 11:42 Відповісти
На жаль, Ви помиляєтеся -- таки президент:

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_People%27s_Republic_of_China
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17.05.2024 20:23 Відповісти
лошадь - пішак хазяїна. )
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17.05.2024 11:42 Відповісти
ну коли ж ви ішаки вже поздихаєте
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17.05.2024 11:43 Відповісти
Мул - міжвидовий гібрид від схрещення коня та віслюка...
Хм... А що отримаємо після схрещення лаврова з }{уйлом?
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17.05.2024 11:44 Відповісти
Був коньом, а став ішаком. ))
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17.05.2024 11:44 Відповісти
Біжи, Лоша! Біжи!
Якщо встигнеш
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17.05.2024 11:47 Відповісти
Сі не хотів старого коня страпонити,прийшлось терміново плешивого ішака з бункера виковиряти)
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17.05.2024 11:47 Відповісти
Це і є, головною метою поїздки прутіна, до онука ***********!
Покатати на собі, отого СІ… Вялічіє, сруськага міфа…
Смерть московітам, за їх злочини в Україні!
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17.05.2024 11:48 Відповісти
Лошадь і ішак.... Іван дурак.
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17.05.2024 11:50 Відповісти
У повній версії приказка звучить так: "Гість - ішак, господар - орел". Це багатошарова приказка. Вона говорить про покірність і смиренність гостя, але водночас про обов'язки господаря гідно приймати візитера. Підтекст також може бути іншим: віслюк виконує брудну важку роботу на благо господаря
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17.05.2024 11:51 Відповісти
Шо правда , то правда Си на этом ишаке остовательно ездит. Да и имеет этого ишака и в хвост и в гриву.
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17.05.2024 11:53 Відповісти
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17.05.2024 11:59 Відповісти
Так Сі сказав, СОСІ? Чи як?
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17.05.2024 11:59 Відповісти
не сказав, а наказав:

позу ішака, плять ! і то швиденько !"
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17.05.2024 12:06 Відповісти
Лавров -ишак хозяина
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17.05.2024 12:06 Відповісти
Гость - ішак для хазяїна і ганчірка для взуття. Наш бідоносець, доречі, теж хотів покатати Сі на собі.
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17.05.2024 12:07 Відповісти
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17.05.2024 12:19 Відповісти
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17.05.2024 12:24 Відповісти
Старый коняка любит молодых ишачков?

Ну да, ну да...
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17.05.2024 12:26 Відповісти
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17.05.2024 12:26 Відповісти
Ішак беременний
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17.05.2024 12:34 Відповісти
Ты и так...ишак...
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17.05.2024 12:39 Відповісти
Коняке Калантаряке виднее!
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17.05.2024 12:40 Відповісти
Явна деградація: а колись був конем.
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17.05.2024 12:43 Відповісти
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17.05.2024 12:51 Відповісти
- Ишак?
- Ишак.
- Так и сказал?
- Да, так и сказал.
-
- ((((
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17.05.2024 15:39 Відповісти
Я думал он конь, а он ишак.
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17.05.2024 20:53 Відповісти
Он мул.
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17.05.2024 21:45 Відповісти
Приехали в Китай чтобы поИшачить)))
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18.05.2024 00:20 Відповісти
 
 