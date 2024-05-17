Лавров про візит Путіна в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВIДЕО

Голова російського МЗС Сергій Лавров охарактеризував візит диктатора Путіна у Китає східним прислів’ям "Гость - ишак хозяина"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров таким чином намагався пояснити кремлівським пропагандистам деталі програми перебування Путіна у Китаї.

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Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами.

"Ми й надалі маємо намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами… та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість", - заявив Сі Цзіньпін.

Він зауважив, що цього року Китай і Росія відзначають 75-ту річницю встановлення дипвідносин, і нагадав, що за час перебування на чолі своїх країн вони з Путіним зустрічались не менш як 40 разів.

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"Такі тісні зв’язки дозволяють нам намічати стратегічні напрями для збереження здорової й стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, які давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону", - зауважив очільник КНР.

За словами СІ, стійкий розвиток відносин між Китаєм і Росією не тільки відповідає інтересам двох країн і народів, а й іде на користь "справі миру, стабільності й процвітання в регіоні та в усьому світі".

Заява Путіна на зустрічі з Сі

Російські пропагандистські ЗМІ цитують перші заяви Путіна на зустрічі з Сі.

Так, диктатор заявив, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними й "не спрямовані проти будь-кого".

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Він також сказав, що співпраця двох держав є одним із головних нібито стабілізаційних факторів на міжнародній арені.

"Водночас ми відстоюємо принципи справедливості та демократичного світопорядку, який відображає багатополярні реалії та заснований на міжнародному праві порядку у світі", – заявив Путін.

За його словами, він розраховує, що цей візит до Китаю дасть додатковий імпульс розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці з Китаєм.

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