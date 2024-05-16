Сі Цзіньпін - Путіну: Китай готовий бути надійним партнером РФ і зміцнювати багатовікову дружбу
Лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами.
Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми й надалі маємо намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами… та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість", - заявив Сі Цзіньпін.
Він зауважив, що цього року Китай і Росія відзначають 75-ту річницю встановлення дипвідносин, і нагадав, що за час перебування на чолі своїх країн вони з Путіним зустрічались не менш як 40 разів.
"Такі тісні зв’язки дозволяють нам намічати стратегічні напрями для збереження здорової й стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, які давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону", - зауважив очільник КНР.
За словами СІ, стійкий розвиток відносин між Китаєм і Росією не тільки відповідає інтересам двох країн і народів, а й іде на користь "справі миру, стабільності й процвітання в регіоні та в усьому світі".
Заява Путіна на зустрічі з Сі
Російські пропагандистські ЗМІ цитують перші заяви Путіна на зустрічі з Сі.
Так, диктатор заявив, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними й "не спрямовані проти будь-кого".
Він також сказав, що співпраця двох держав є одним із головних нібито стабілізаційних факторів на міжнародній арені.
"Водночас ми відстоюємо принципи справедливості та демократичного світопорядку, який відображає багатополярні реалії та заснований на міжнародному праві порядку у світі", – заявив Путін.
За його словами, він розраховує, що цей візит до Китаю дасть додатковий імпульс розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці з Китаєм.
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Брехун почище Уйла. Якщо не помиляюсь, тільки у 20 сторіччі вони встигли три рази посваритися та два рази повоювати.
Сі бреше всім (ну така вона, китайська дипломатія, що поробиш), так що нехай ***** продовжує йому вірити.
Зараз цей острів, до речі, вже цілком належить Китаю.
(Хейлунцзян - Амур, Усуліцзян - Уссурі).
«Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником», - підкреслив Сі. Він також зауважив, що Китай «ніколи не розпочинав війни й не захоплював чужу територію», маючи на увазі з моменту проголошення КНР, і наголосив на «конструктивній ролі» Пекіна у врегулюванні російсько-української війни.
Лідер Китаю висловив надію на швидке відновлення миру і стабільності в Європі та зазначив, що готовий співпрацювати із Францією, щоби «зміцнити комунікацію та координацію для збереження миру та стабільності у світі».
https://www.youtube.com/watch?v=jW_C3gNtyTs Перша соціалістична війна: агресія КНР проти В'єтнаму
Хитрі та брехливі ...
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Плюс під час війни всі їдуть домовлятись з ними за власні виробництва, тому що це хороший бізнес та не будуть вводити якісь додаткові податки на китайську продукцію як це зробив Трамп а деми при приході до влади відмінили, мотивуючи інфляцією
Цікава у них "дружба". Спочатку з руснявими царями воювали:
російсько-цинський прикордонний конфлікт, відомий у китайській історіографії як Албазинська кампанія - серія прикордонних конфліктів у Приамур'ї (1649-1689) між російським царством та імперією цін
російсько-китайська війна (1880-1881) - збройний конфлікт між російською та цінською імперіями за контроль над Сіньцзяном, Монголією і Маньчжурією.
Потім з руснявими більшовиками:
Конфлікт на Китайсько-Східній залізниці (1929)
Конфлікт на Байтак-Богдо (1947-1948)
Прикордонний конфлікт на острові Даманський (1969)
Прикордонний конфлікт біля озера Жаланашколь (1969)
Прикордонний конфлікт біля селища Дулати (1969)
походу, допоки Китай не стане добрим сусідом через паркан, десь по Уралу, і надійним партнером самому собі, він і надалі буде "дружити" з блєдноліцими людожерами, окупантами Сходу...
Сі, ти ще повийобуйся трошки...
Як там наш імпорт з китайцями,зростання стабільне?
Сталін і Гітлер - дружба скріплена кров'ю. "Нет ничего нового под солнцем" (с).
Історія! В історії є дві концепції: (1) спочатку все було добре, а потім те все добре закінчилось повною х**нею; і (2) все це рано чи пізно закінчується ще більшою х**нею - революцією. А що далі? Дивіться концепцію (1).
https://zn.ua/HISTORY/stalin-i-gitler-druzya-vragi-289610_.html
Відносна дружба була років 30 в 20 столітті, ну і зараз. Але багатовікова, бл...?
Поэтому Китаю очень выгодны санкции против РФ.
В бабуїнів і пісенька є наготові - ....ета єсть наш послєдній і рєшитєльний бой.....