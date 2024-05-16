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Си Цзиньпин – Путину: Китай готов быть надежным партнером РФ и укреплять многовековую дружбу

Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.

Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и в дальнейшем намерены быть с Россией добрыми соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами... и совместными усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 75-ю годовщину установления дипотношений, и напомнил, что за время пребывания во главе своих стран они с Путиным встречались не менее 40 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин 16 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае

"Такие тесные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения здоровой и устойчивой динамики развития китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и заслуживают самой бережной охраны", - отметил глава КНР.

По словам СИ, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает интересам двух стран и народов, но и идет на пользу "делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".

Заявление Путина на встрече с Си

Российские пропагандистские СМИ цитируют первые заявления Путина на встрече с Си.

Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и "не направлены против кого-либо".

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Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизационных факторов на международной арене.

"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, который отражает многополярные реалии и основанный на международном праве порядка в мире", - заявил Путин.

По его словам, он рассчитывает, что этот визит в Китай даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества с Китаем.

Также читайте: Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (2910) путин (31203) россия (95352) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+28
"Багатовікова дружба"?
Брехун почище Уйла. Якщо не помиляюсь, тільки у 20 сторіччі вони встигли три рази посваритися та два рази повоювати.
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16.05.2024 09:47
+23
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками таким як і рашисти-тому немає нічого дивного...
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16.05.2024 09:46
+21
Комуняки не добиті.
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16.05.2024 09:45
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Комуняки не добиті.
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16.05.2024 09:45 Ответить
Брати-азіати...
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16.05.2024 11:05 Ответить
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками таким як і рашисти-тому немає нічого дивного...
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16.05.2024 09:46 Ответить
"Багатовікова дружба"?
Брехун почище Уйла. Якщо не помиляюсь, тільки у 20 сторіччі вони встигли три рази посваритися та два рази повоювати.
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16.05.2024 09:47 Ответить
Випередили мене...))) коли там вони дружили?))) усю історію тихо ненавиділи одне одного. А до того взагалі просто нічого одне про одного не знали.
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16.05.2024 09:49 Ответить
Ну раз в одного утирка "тисячєлєтній рейх", то в іншого "вєковая дружба"...
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16.05.2024 10:03 Ответить
в політиці на камери 100% піздєжа
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16.05.2024 09:50 Ответить
Не просто так з'явилося "б'є, - значить любить" теж вкрали у китайців.
Сі бреше всім (ну така вона, китайська дипломатія, що поробиш), так що нехай ***** продовжує йому вірити.
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16.05.2024 10:45 Ответить
Погоджуюсь. Острів Даманський 1969))
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16.05.2024 11:27 Ответить
Китайська брошура, видана після боїв на острові Даманському.
Зараз цей острів, до речі, вже цілком належить Китаю.
(Хейлунцзян - Амур, Усуліцзян - Уссурі).

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16.05.2024 11:36 Ответить
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16.05.2024 11:44 Ответить
така ж сама брехлива потвора що й *****
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16.05.2024 09:48 Ответить
06.05.2024

«Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником», - підкреслив Сі. Він також зауважив, що Китай «ніколи не розпочинав війни й не захоплював чужу територію», маючи на увазі з моменту проголошення КНР, і наголосив на «конструктивній ролі» Пекіна у врегулюванні російсько-української війни.

Лідер Китаю висловив надію на швидке відновлення миру і стабільності в Європі та зазначив, що готовий співпрацювати із Францією, щоби «зміцнити комунікацію та координацію для збереження миру та стабільності у світі».
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16.05.2024 09:49 Ответить
І навіть вторгнення у В'єтнам у 1979 році вже не називають війною. Сама назва - "Превентивна оборонна війна" нічого не нагадує?
https://www.youtube.com/watch?v=jW_C3gNtyTs Перша соціалістична війна: агресія КНР проти В'єтнаму
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16.05.2024 10:20 Ответить
1978 Служив кдво 35 ариія амурська обл служив ПВ на території проживоло 10 тисяч китайців вони. Тоді вже окупували той край кацап був на бражці а ці мовчки робили та мали гроші.
Хитрі та брехливі ...

.
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16.05.2024 11:38 Ответить
40 разів зустрічались,так це любов...
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16.05.2024 09:49 Ответить
Щеб не бути надійним партнером якщо раша продає ресурси в Китай з дисконтом 30% і ще й за юані які вони самі друкують... причому ці ж юані нікуди більше не потратиш крім купівлі їх же продукції....
Плюс під час війни всі їдуть домовлятись з ними за власні виробництва, тому що це хороший бізнес та не будуть вводити якісь додаткові податки на китайську продукцію як це зробив Трамп а деми при приході до влади відмінили, мотивуючи інфляцією
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16.05.2024 09:50 Ответить
"послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами"

Цікава у них "дружба". Спочатку з руснявими царями воювали:

російсько-цинський прикордонний конфлікт, відомий у китайській історіографії як Албазинська кампанія - серія прикордонних конфліктів у Приамур'ї (1649-1689) між російським царством та імперією цін

російсько-китайська війна (1880-1881) - збройний конфлікт між російською та цінською імперіями за контроль над Сіньцзяном, Монголією і Маньчжурією.

Потім з руснявими більшовиками:

Конфлікт на Китайсько-Східній залізниці (1929)
Конфлікт на Байтак-Богдо (1947-1948)
Прикордонний конфлікт на острові Даманський (1969)
Прикордонний конфлікт біля озера Жаланашколь (1969)
Прикордонний конфлікт біля селища Дулати (1969)
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16.05.2024 09:53 Ответить
Восток-дєло тонкоє...
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16.05.2024 09:54 Ответить
Сіпінь з ***** будуть кохати рашу, до тіх пір, поки сша дозволять.
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16.05.2024 09:54 Ответить
Два підараса.
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16.05.2024 09:55 Ответить
Чому наше кульоба - МЗС не затикає ротяки вузькоплівочному гівну, коли чує про "українську кризу", і не засуджує це гівно, з припиненням усіх віднолсин, коли мова йде про пітдримку агресора і того, хто вчиняє геноцид українців, зброєю і устаткуваннями, грошима і технологіями??
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16.05.2024 09:57 Ответить
Тим більше, що КНР, як ядерна держава, теж свого часу приєдналася до Будапештського меморандуму. Мабуть теж забули
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16.05.2024 11:29 Ответить
І ще забув сказати про тиху окупацію сходу китайцями
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16.05.2024 09:59 Ответить
особливо зворушила "багатовікова дружба між двома народами"..
походу, допоки Китай не стане добрим сусідом через паркан, десь по Уралу, і надійним партнером самому собі, він і надалі буде "дружити" з блєдноліцими людожерами, окупантами Сходу...
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16.05.2024 10:03 Ответить
Тому й поперли на захід,що зі сходу їх китайці женуть.
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16.05.2024 10:52 Ответить
Якщо хтось Вам буде казати, що КУЙЛО НЕ ДОМОВЛЯВСЯ, ЧИ ТО НЕ СТАВИВ ДО ВІДОМА, КИТАЙСЬКИХ НЕГІДНИКІВ , НІМЕЦЬКУ МЕРКЕЛЬ ПРО ПЛАНИ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ. ПЛЮЙТЕ В РОЖУ І ПОСИЛАЙТЕ ТАКИХ НАКУЙ.ЦЕ Є СПІВУЧАСНИКИ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ І ТІ.КОТРІ БЛАГОСЛОВИЛИ КУЙЛА НА ВБИВСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ .
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16.05.2024 10:03 Ответить
який цинізм- згадувати про неподобства для європейців не згадуючи Україну просто не ставе в ніщо але в нас добре продаються китайски авто бл -чи це другоє
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16.05.2024 10:13 Ответить
"не переводь стрілки" -це цинізм по відношенні до України і її народу."згадуючи" -"згадуй "
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16.05.2024 10:17 Ответить
Багатовікову дружбу.. Совсем недавно были как кошка с собакой. Вот это был уровень внешней политики США. Заставить коммуняк грызть друг другу глотки. Сейчас одни смехотворные аматоры.
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16.05.2024 10:04 Ответить
Товарооборот Китая с Евросоюзом и США в 2022 г. составил $1,6 трлн - в 8 раз больше, чем с Россией - $190 млрд. (с)

Сі, ти ще повийобуйся трошки...
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16.05.2024 10:04 Ответить
Агрохламія не приїхав привітати друзів?
Як там наш імпорт з китайцями,зростання стабільне?
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16.05.2024 10:11 Ответить
Китайские активы национализировать,их тут ой как дофига в Украине.И послать нах...Нам тот Китай-ни 5,ни 6.Скотская,лицемерная коммунистическая зараза,поддерживающия людоедов и диктаторские режимы,коим является и он сам..Просто нах.. с Украины.Одних перерабатывающих комплексов по стране,куча китайских,а если кто владеет информацией об активах,думаю их прилично здесь,в отличие от Украинских там
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16.05.2024 10:11 Ответить
Що б там не говорили але Китай наш ворог ,саме завдяки йому тримаєтся російська економіка на китай припадає понад 40% російського експорту.Так в Китаю свої плани це послаблення Заходу і перетворення росії на дешевий серовиний придаток для піднебесної ,тільки нам від того не легше . А хто створив китайську економіку передовою саме західні компанії які хотіли надприбутків ,тому вкладались велечезні кошти в відсталий комуністичний китай який перетворився в світового дракона.
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16.05.2024 10:20 Ответить
Картина Репина : "***** и панда"
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16.05.2024 10:22 Ответить
Особливо на Даманському в 1969 добряче "дружилі"...
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16.05.2024 10:31 Ответить
Сі Цзіньпін - Путіну: Китай готовий бути надійним партнером РФ і зміцнювати багатовікову дружбу.

Сталін і Гітлер - дружба скріплена кров'ю. "Нет ничего нового под солнцем" (с).

Історія! В історії є дві концепції: (1) спочатку все було добре, а потім те все добре закінчилось повною х**нею; і (2) все це рано чи пізно закінчується ще більшою х**нею - революцією. А що далі? Дивіться концепцію (1).

https://zn.ua/HISTORY/stalin-i-gitler-druzya-vragi-289610_.html
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16.05.2024 10:46 Ответить
Багатовікова дружба? Царська Росія віджала території в Китаю. Совок з 1960-х теж був ворогом.

Відносна дружба була років 30 в 20 столітті, ну і зараз. Але багатовікова, бл...?
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16.05.2024 10:55 Ответить
Це, перекладаючи з мови дипломатів:" Холопи на РОК(Рукожопой Окраїні Китаю)віками будуть працювати на китайського господаря. Хто погано працює - здохне.
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16.05.2024 10:59 Ответить
Прочитала -безготівкову дружбу ))))
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16.05.2024 11:09 Ответить
Майстер клас - як брехати в обличчя, знати що співбесідник це розуміє але йому дуже треба, і не засміятися.
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16.05.2024 12:09 Ответить
Китаю очень выгодны санкции против РФ. Т.к. спрос на китайские товары только увеличивается, предложение в Китае не падает. А благодаря санкциям цены на китайские поставки в РФ только растут. Оплату Китай получает наличными, золотыми слитками, через тысячи китайских банковских организаций в Гонконге и дочерних банках в азиатских странах. Всё российские издержки из-за санкций - это дополнительная прибыль Китая.
Поэтому Китаю очень выгодны санкции против РФ.
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16.05.2024 12:20 Ответить
Зато хрущ им подарил (не продал, а именно подарил) технологию ядреной бимбі....после чего ссср біл послан за русским кораблем и дружбе звездец настал
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16.05.2024 13:47 Ответить
Совєцький ревізіонім і соціал-імперіалізм. А шо ? Таваріщ ху і є продалжатєлєм дєлов дєдов політбюро разліва 50-70 годков.
В бабуїнів і пісенька є наготові - ....ета єсть наш послєдній і рєшитєльний бой.....
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16.05.2024 14:06 Ответить
Китай водить всіх за носа і тихенько готується до окупації ласого шматка росії. Китайці ************ кацапів до світової бойні і, скориставшись ослабленням москви - вставлять росії по самий Урал. Іншого і бути не може - Китай перенаселений і не має ресурсів. Водночас росія має колосальні території і ресурси, котрі не використовуються. Природа не терпить пустоти... а китаєць істота тепляча. Він "терпляче чекатиме на березі, поки ріка не пронесе попри нього труп його ворога" (Конфуцій). Ріка - це Амур, а ворог - москаль.
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16.05.2024 18:12 Ответить
 
 