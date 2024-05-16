Си Цзиньпин – Путину: Китай готов быть надежным партнером РФ и укреплять многовековую дружбу
Лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.
Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы и в дальнейшем намерены быть с Россией добрыми соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами... и совместными усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заявил Си Цзиньпин.
Он отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 75-ю годовщину установления дипотношений, и напомнил, что за время пребывания во главе своих стран они с Путиным встречались не менее 40 раз.
"Такие тесные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения здоровой и устойчивой динамики развития китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и заслуживают самой бережной охраны", - отметил глава КНР.
По словам СИ, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает интересам двух стран и народов, но и идет на пользу "делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".
Заявление Путина на встрече с Си
Российские пропагандистские СМИ цитируют первые заявления Путина на встрече с Си.
Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и "не направлены против кого-либо".
Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизационных факторов на международной арене.
"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, который отражает многополярные реалии и основанный на международном праве порядка в мире", - заявил Путин.
По его словам, он рассчитывает, что этот визит в Китай даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества с Китаем.
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Брехун почище Уйла. Якщо не помиляюсь, тільки у 20 сторіччі вони встигли три рази посваритися та два рази повоювати.
Сі бреше всім (ну така вона, китайська дипломатія, що поробиш), так що нехай ***** продовжує йому вірити.
Зараз цей острів, до речі, вже цілком належить Китаю.
(Хейлунцзян - Амур, Усуліцзян - Уссурі).
«Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником», - підкреслив Сі. Він також зауважив, що Китай «ніколи не розпочинав війни й не захоплював чужу територію», маючи на увазі з моменту проголошення КНР, і наголосив на «конструктивній ролі» Пекіна у врегулюванні російсько-української війни.
Лідер Китаю висловив надію на швидке відновлення миру і стабільності в Європі та зазначив, що готовий співпрацювати із Францією, щоби «зміцнити комунікацію та координацію для збереження миру та стабільності у світі».
https://www.youtube.com/watch?v=jW_C3gNtyTs Перша соціалістична війна: агресія КНР проти В'єтнаму
Хитрі та брехливі ...
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Плюс під час війни всі їдуть домовлятись з ними за власні виробництва, тому що це хороший бізнес та не будуть вводити якісь додаткові податки на китайську продукцію як це зробив Трамп а деми при приході до влади відмінили, мотивуючи інфляцією
Цікава у них "дружба". Спочатку з руснявими царями воювали:
російсько-цинський прикордонний конфлікт, відомий у китайській історіографії як Албазинська кампанія - серія прикордонних конфліктів у Приамур'ї (1649-1689) між російським царством та імперією цін
російсько-китайська війна (1880-1881) - збройний конфлікт між російською та цінською імперіями за контроль над Сіньцзяном, Монголією і Маньчжурією.
Потім з руснявими більшовиками:
Конфлікт на Китайсько-Східній залізниці (1929)
Конфлікт на Байтак-Богдо (1947-1948)
Прикордонний конфлікт на острові Даманський (1969)
Прикордонний конфлікт біля озера Жаланашколь (1969)
Прикордонний конфлікт біля селища Дулати (1969)
походу, допоки Китай не стане добрим сусідом через паркан, десь по Уралу, і надійним партнером самому собі, він і надалі буде "дружити" з блєдноліцими людожерами, окупантами Сходу...
Сі, ти ще повийобуйся трошки...
Як там наш імпорт з китайцями,зростання стабільне?
Сталін і Гітлер - дружба скріплена кров'ю. "Нет ничего нового под солнцем" (с).
Історія! В історії є дві концепції: (1) спочатку все було добре, а потім те все добре закінчилось повною х**нею; і (2) все це рано чи пізно закінчується ще більшою х**нею - революцією. А що далі? Дивіться концепцію (1).
https://zn.ua/HISTORY/stalin-i-gitler-druzya-vragi-289610_.html
Відносна дружба була років 30 в 20 столітті, ну і зараз. Але багатовікова, бл...?
Поэтому Китаю очень выгодны санкции против РФ.
В бабуїнів і пісенька є наготові - ....ета єсть наш послєдній і рєшитєльний бой.....