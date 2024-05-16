Си Цзиньпин – Путину: Китай готов быть надежным партнером РФ и укреплять многовековую дружбу

Лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.

Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и в дальнейшем намерены быть с Россией добрыми соседями, доверчивыми друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами... и совместными усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 75-ю годовщину установления дипотношений, и напомнил, что за время пребывания во главе своих стран они с Путиным встречались не менее 40 раз.

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"Такие тесные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения здоровой и устойчивой динамики развития китайско-российских отношений, которые давались совсем нелегко и заслуживают самой бережной охраны", - отметил глава КНР.

По словам СИ, устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает интересам двух стран и народов, но и идет на пользу "делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".

Заявление Путина на встрече с Си

Российские пропагандистские СМИ цитируют первые заявления Путина на встрече с Си.

Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и "не направлены против кого-либо".

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Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизационных факторов на международной арене.

"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, который отражает многополярные реалии и основанный на международном праве порядка в мире", - заявил Путин.

По его словам, он рассчитывает, что этот визит в Китай даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества с Китаем.

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