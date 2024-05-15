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Новини Війна
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У США вважають, що плани Путіна можуть принести йому перемогу у війні, проте не таку як він хотів, - Politico

зсу

Повномасштабна війна в Україні "вступає в критичну фазу", у полі зору російського диктатора Володимира Путіна знаходиться Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"На кону стоїть не лише контроль над одним із найбільших міст української держави, а потенційно здатність країни продовжувати боротьбу - якщо Харків впаде, рішучість Заходу може незабаром з’явитися... Путін, очевидно, хоче скористатися вікном до того, як надійде більше західних боєприпасів і зброї, щоб допомогти українській армії дати відсіч", - зазначається у матеріалі.

Тож на думку опитаних Politico західних чиновників, плани Путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом можуть принести йому перемогу в Україні - і швидше, ніж очікувалося.

Однак, до кінця цього року Путін зможе використовувати свої завоювання, щоб виторгувати вигідні для Москви умови.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців.

Станом ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста.

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Автор: 

путін (23740) Харків (5549)


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Топ коментарі
+11
Терміново столицю перенести в Харків разом з Верховною зрадою та офісом преЗедента. Тоді буде видно, будуть бігти щурі - значить здають..
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15.05.2024 11:32
+5
Американській владі-припиніть срацца і дозвольте ЗСУ бити вашою зброєю по запарєбріку.Тим більше що ви самі завжди це робили коли вели бойові дії для досягнення своєї мети у конфліктах у яких брали участь.Бо це лицемірство...
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15.05.2024 11:33
+4
США заявили Ізраїлю - що Хамас перемогти неможливо
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15.05.2024 11:43
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Це друковане видання так вважає,а не США. Ситуація в Харків говорить,що за такий довгий час війни,люди так і не зрозуміли,що іде боротьба за життя,а не моя хата скраю. А також оп веде Україну до поразки. Не потрібно акцентувати увагу на що чекає країну.
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15.05.2024 11:30 Відповісти
Пише нам Валя з-за кордону. Молодець, Валя, відпрацювала.
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15.05.2024 12:05 Відповісти
Це по темі? Чи вас доля України не хвилює? Без за кордону вам дійсно капець, часом доведено. Поки США готували допомогу ЗСУ, Україна приймала 6 місяців закон про мобілізацію, карту миру,а не будували фортифікації, це також доведено. Так хто і що відпрацював?!
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15.05.2024 12:15 Відповісти
а таких я ви хвилює доля України? по моєму, усіх хто звалив доля України мало хвилює насправді. До речі, навіть мітингів у Німеччині наших 'перехвильованих' нема. Сидіти на соціалці, як вигідніше прилаштуватися, щоб ні фіга не робити ще й грошиків наскладати. І не треба заперечувати, бо вже багато хто віддзвонився і похвалився 'німецьким комунізмом' і своїм щастям у ньому. Крім того, є достатньо 'патріотів', яким платять чекісти за їх 'хвилювання' за долю України, медведчук і його кодла також завжди дуже 'хвилювалися' за українців і продовжують це робити
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15.05.2024 13:03 Відповісти
ахах, США готували допомогу, Німеччина готувала Тауруси, закордонні манкурти українського походження переймалися долею неньки.
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15.05.2024 13:27 Відповісти
закордону
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17.05.2024 18:04 Відповісти
Терміново столицю перенести в Харків разом з Верховною зрадою та офісом преЗедента. Тоді буде видно, будуть бігти щурі - значить здають..
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15.05.2024 11:32 Відповісти
Це ж було вже!
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15.05.2024 20:12 Відповісти
..U.S. officials increasingly believe..

..three officials..

Це смішно. Increasingly believe, це типу був one, а тепер three?
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15.05.2024 11:47 Відповісти
А де був one? Могли б посміятись, якби все не було так сумно. Спочатку називали повідомлення у The Economist про "заклики України від США не бити по російським НПЗ", а потім вийшов Остін та Зе з підтвердженнями цих закликів. А трохи пізніше США продовжили ліцензії російським банкам, щоб ті могли отримувати оплату за експортовані енергоресурси. Тому можете скільки завгодно кричати про ІПСО, але американські ЗМІ своїм читачам у 99% випадків не брешуть.
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15.05.2024 11:58 Відповісти
Американській владі-припиніть срацца і дозвольте ЗСУ бити вашою зброєю по запарєбріку.Тим більше що ви самі завжди це робили коли вели бойові дії для досягнення своєї мети у конфліктах у яких брали участь.Бо це лицемірство...
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15.05.2024 11:33 Відповісти
Да - намалювали таку безрадісну картину
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15.05.2024 11:35 Відповісти
Путін вже досяг певних цілей. Україну до НАТО і до війни не дуже хотіли брати, а з війною й поготів. Одна російська ракета на добу по території України вже гарантує її невступ до НАТО. А з ЄС теж все кривими вилами по воді писане.
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Жахлива стаття. Якийсь гугл-переклад без адаптації.
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Це після Рок концерту Блінкена, поїв піцу і звалив в штати
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15.05.2024 11:40 Відповісти
США заявили Ізраїлю - що Хамас перемогти неможливо
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15.05.2024 11:43 Відповісти
Ги-ги ! 😂
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15.05.2024 11:45 Відповісти
Так так, ІПСО. І не бити по російським НПЗ вони теж не закликали, теж все ІПСО. От телемарахвон - єдиний правдивий просвітницький ресурс в Україні.
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15.05.2024 12:03 Відповісти
Де офіційно був такий заклик?
Переспів з кацапського джерела?
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15.05.2024 12:06 Відповісти
А Україні війна може принести ту перемогу, яку "вона хоче"?
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15.05.2024 11:55 Відповісти
Журнашлісти . Вони Бахмут брали півроку - і більшим угрупуванням . А тут місто мільйонник - 50 тисячами..

Хтось розганяє зраду і страхи...
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15.05.2024 12:10 Відповісти
Бахмут был укреплен, защищали его опытные солдаты и офицеры, многие из которых погибли. Какая разница насколько велик город, если его некому будет защищать?
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15.05.2024 13:04 Відповісти
Беручи до уваги Скільки бусифікували людей за минулі місяці - можна Харків мінімум рік захищати ..
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15.05.2024 13:06 Відповісти
А де ті літаки що з минулого року все летять з рекламних роликів ?
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15.05.2024 12:17 Відповісти
Якщо оманський вісьлюк не може проявити жорстку позицію,то так воно може й бути.
А якщо Президент поставив би жорсткі умови Заходу,що для нас не може бути компромісу, ми готові відновити ядерку та битися до останнього,ми не плануємо здаватися, але ж є в нас дермак,його кірюша який після Великокрадівництва зайнявся Великообороництвом
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15.05.2024 12:25 Відповісти
Звідки ви такі ідіоти беретесь? Які жорсткі умови, яка ядерка? Зовсім дебіл? Вони не для того денуклієзували Україну, щоб дозволити тут знов створити ЯЗ
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15.05.2024 13:37 Відповісти
Знов " за рибу гроші " ,, тільки й чути - Харків , Харків , Харків . Нікуди той Харків не дінеться . Міста мільйонники такою мізерною кількістю військ , яка зараз є в русні на тому напрямку - не беруться . Авдіївку півроку штурмували вдвічі більшою кількістю військ .
Харків це для відволікання уваги , кацапи й самі розуміють що шансів для захоплення міста у них немає , але навести - шороху там треба .
Це спроба відтягти наші війська від Бахмута і Часів яру .
Слухайте військових , а не хайпожерів журнашлюх з політіко -ко-ко-ко .
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15.05.2024 12:42 Відповісти
Любой город можно захватить, если его некому будет защищать
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15.05.2024 13:07 Відповісти
Ну так це зрозуміло . Але до цього ще дуже далеко .
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15.05.2024 13:13 Відповісти
А що, вже десь була інфа про постачання зброї до росії саме пекіном???
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15.05.2024 12:51 Відповісти
 
 