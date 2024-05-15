У США вважають, що плани Путіна можуть принести йому перемогу у війні, проте не таку як він хотів, - Politico

Повномасштабна війна в Україні "вступає в критичну фазу", у полі зору російського диктатора Володимира Путіна знаходиться Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"На кону стоїть не лише контроль над одним із найбільших міст української держави, а потенційно здатність країни продовжувати боротьбу - якщо Харків впаде, рішучість Заходу може незабаром з’явитися... Путін, очевидно, хоче скористатися вікном до того, як надійде більше західних боєприпасів і зброї, щоб допомогти українській армії дати відсіч", - зазначається у матеріалі.

Тож на думку опитаних Politico західних чиновників, плани Путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом можуть принести йому перемогу в Україні - і швидше, ніж очікувалося.

Однак, до кінця цього року Путін зможе використовувати свої завоювання, щоб виторгувати вигідні для Москви умови.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців.

Станом ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста.

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