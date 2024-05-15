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Новости Война
11 008 36

В США считают, что планы Путина могут принести ему победу в войне, но не такую, как он хотел, - Politico

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Полномасштабная война в Украине "вступает в критическую фазу", в поле зрения российского диктатора Владимира Путина находится Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов украинского государства, а потенциально способность страны продолжать борьбу - если Харьков упадет, решимость Запада может вскоре появиться... Путин, очевидно, хочет воспользоваться окном до того, как поступит больше западных боеприпасов и оружия, чтобы помочь украинской армии дать отпор", - отмечается в материале.

Поэтому, по мнению опрошенных Politico западных чиновников, планы Путина мобилизовать новые военные подразделения в сочетании с дополнительными боеприпасами из Пекина и уменьшением поддержки Киева Западом могут принести ему победу в Украине - и быстрее, чем ожидалось.

Однако, до конца этого года Путин сможет использовать свои завоевания, чтобы выторговать выгодные для Москвы условия.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города.

Также читайте: Сегодня об эвакуации из Харькова речь не идет. Сюда эвакуируют людей из области, - мэр Терехов

Автор: 

путин (31197) Харьков (7437)


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Топ комментарии
+11
Терміново столицю перенести в Харків разом з Верховною зрадою та офісом преЗедента. Тоді буде видно, будуть бігти щурі - значить здають..
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15.05.2024 11:32
+5
Американській владі-припиніть срацца і дозвольте ЗСУ бити вашою зброєю по запарєбріку.Тим більше що ви самі завжди це робили коли вели бойові дії для досягнення своєї мети у конфліктах у яких брали участь.Бо це лицемірство...
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15.05.2024 11:33
+4
США заявили Ізраїлю - що Хамас перемогти неможливо
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15.05.2024 11:43
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Правила форума Совет форумчан
Це друковане видання так вважає,а не США. Ситуація в Харків говорить,що за такий довгий час війни,люди так і не зрозуміли,що іде боротьба за життя,а не моя хата скраю. А також оп веде Україну до поразки. Не потрібно акцентувати увагу на що чекає країну.
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15.05.2024 11:30 Ответить
Пише нам Валя з-за кордону. Молодець, Валя, відпрацювала.
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15.05.2024 12:05 Ответить
Це по темі? Чи вас доля України не хвилює? Без за кордону вам дійсно капець, часом доведено. Поки США готували допомогу ЗСУ, Україна приймала 6 місяців закон про мобілізацію, карту миру,а не будували фортифікації, це також доведено. Так хто і що відпрацював?!
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15.05.2024 12:15 Ответить
а таких я ви хвилює доля України? по моєму, усіх хто звалив доля України мало хвилює насправді. До речі, навіть мітингів у Німеччині наших 'перехвильованих' нема. Сидіти на соціалці, як вигідніше прилаштуватися, щоб ні фіга не робити ще й грошиків наскладати. І не треба заперечувати, бо вже багато хто віддзвонився і похвалився 'німецьким комунізмом' і своїм щастям у ньому. Крім того, є достатньо 'патріотів', яким платять чекісти за їх 'хвилювання' за долю України, медведчук і його кодла також завжди дуже 'хвилювалися' за українців і продовжують це робити
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15.05.2024 13:03 Ответить
ахах, США готували допомогу, Німеччина готувала Тауруси, закордонні манкурти українського походження переймалися долею неньки.
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15.05.2024 13:27 Ответить
закордону
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17.05.2024 18:04 Ответить
Терміново столицю перенести в Харків разом з Верховною зрадою та офісом преЗедента. Тоді буде видно, будуть бігти щурі - значить здають..
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15.05.2024 11:32 Ответить
Це ж було вже!
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15.05.2024 20:12 Ответить
..U.S. officials increasingly believe..

..three officials..

Це смішно. Increasingly believe, це типу був one, а тепер three?
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15.05.2024 11:47 Ответить
А де був one? Могли б посміятись, якби все не було так сумно. Спочатку називали повідомлення у The Economist про "заклики України від США не бити по російським НПЗ", а потім вийшов Остін та Зе з підтвердженнями цих закликів. А трохи пізніше США продовжили ліцензії російським банкам, щоб ті могли отримувати оплату за експортовані енергоресурси. Тому можете скільки завгодно кричати про ІПСО, але американські ЗМІ своїм читачам у 99% випадків не брешуть.
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15.05.2024 11:58 Ответить
Американській владі-припиніть срацца і дозвольте ЗСУ бити вашою зброєю по запарєбріку.Тим більше що ви самі завжди це робили коли вели бойові дії для досягнення своєї мети у конфліктах у яких брали участь.Бо це лицемірство...
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15.05.2024 11:33 Ответить
Да - намалювали таку безрадісну картину
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15.05.2024 11:35 Ответить
Путін вже досяг певних цілей. Україну до НАТО і до війни не дуже хотіли брати, а з війною й поготів. Одна російська ракета на добу по території України вже гарантує її невступ до НАТО. А з ЄС теж все кривими вилами по воді писане.
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15.05.2024 11:38 Ответить
Жахлива стаття. Якийсь гугл-переклад без адаптації.
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15.05.2024 11:38 Ответить
Це після Рок концерту Блінкена, поїв піцу і звалив в штати
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15.05.2024 11:40 Ответить
США заявили Ізраїлю - що Хамас перемогти неможливо
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15.05.2024 11:43 Ответить
Ги-ги ! 😂
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15.05.2024 11:45 Ответить
Так так, ІПСО. І не бити по російським НПЗ вони теж не закликали, теж все ІПСО. От телемарахвон - єдиний правдивий просвітницький ресурс в Україні.
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15.05.2024 12:03 Ответить
Де офіційно був такий заклик?
Переспів з кацапського джерела?
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15.05.2024 12:06 Ответить
А Україні війна може принести ту перемогу, яку "вона хоче"?
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15.05.2024 11:55 Ответить
Журнашлісти . Вони Бахмут брали півроку - і більшим угрупуванням . А тут місто мільйонник - 50 тисячами..

Хтось розганяє зраду і страхи...
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15.05.2024 12:10 Ответить
Бахмут был укреплен, защищали его опытные солдаты и офицеры, многие из которых погибли. Какая разница насколько велик город, если его некому будет защищать?
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15.05.2024 13:04 Ответить
Беручи до уваги Скільки бусифікували людей за минулі місяці - можна Харків мінімум рік захищати ..
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15.05.2024 13:06 Ответить
А де ті літаки що з минулого року все летять з рекламних роликів ?
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15.05.2024 12:17 Ответить
Якщо оманський вісьлюк не може проявити жорстку позицію,то так воно може й бути.
А якщо Президент поставив би жорсткі умови Заходу,що для нас не може бути компромісу, ми готові відновити ядерку та битися до останнього,ми не плануємо здаватися, але ж є в нас дермак,його кірюша який після Великокрадівництва зайнявся Великообороництвом
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15.05.2024 12:25 Ответить
Звідки ви такі ідіоти беретесь? Які жорсткі умови, яка ядерка? Зовсім дебіл? Вони не для того денуклієзували Україну, щоб дозволити тут знов створити ЯЗ
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15.05.2024 13:37 Ответить
Знов " за рибу гроші " ,, тільки й чути - Харків , Харків , Харків . Нікуди той Харків не дінеться . Міста мільйонники такою мізерною кількістю військ , яка зараз є в русні на тому напрямку - не беруться . Авдіївку півроку штурмували вдвічі більшою кількістю військ .
Харків це для відволікання уваги , кацапи й самі розуміють що шансів для захоплення міста у них немає , але навести - шороху там треба .
Це спроба відтягти наші війська від Бахмута і Часів яру .
Слухайте військових , а не хайпожерів журнашлюх з політіко -ко-ко-ко .
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15.05.2024 12:42 Ответить
Любой город можно захватить, если его некому будет защищать
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15.05.2024 13:07 Ответить
Ну так це зрозуміло . Але до цього ще дуже далеко .
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15.05.2024 13:13 Ответить
А що, вже десь була інфа про постачання зброї до росії саме пекіном???
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15.05.2024 12:51 Ответить
 
 