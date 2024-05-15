В США считают, что планы Путина могут принести ему победу в войне, но не такую, как он хотел, - Politico

Полномасштабная война в Украине "вступает в критическую фазу", в поле зрения российского диктатора Владимира Путина находится Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов украинского государства, а потенциально способность страны продолжать борьбу - если Харьков упадет, решимость Запада может вскоре появиться... Путин, очевидно, хочет воспользоваться окном до того, как поступит больше западных боеприпасов и оружия, чтобы помочь украинской армии дать отпор", - отмечается в материале.

Поэтому, по мнению опрошенных Politico западных чиновников, планы Путина мобилизовать новые военные подразделения в сочетании с дополнительными боеприпасами из Пекина и уменьшением поддержки Киева Западом могут принести ему победу в Украине - и быстрее, чем ожидалось.

Однако, до конца этого года Путин сможет использовать свои завоевания, чтобы выторговать выгодные для Москвы условия.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города.

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