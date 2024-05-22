На напрямку Часового Яру російська армія зазнає багато втрат, особливо під час активних штурмових дій, - ОСУВ "Хортиця"

На напрямку Часового Яру останнім часом фіксується активність армії РФ. Попри це, внаслідок успішної роботи артилерії та усіх підрозділів Сил оборони, а також нездатності далі вести бойові дії й утримувати раніше зайняті позиції, окупантам довелося відводити підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше міста.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Російська армія зазнає багато втрат, під час активних штурмових дій – до сотні. Російська армія штурмує не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки", - розповів Волошин.

За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1270 мінометних і артобстрілів, що у порівнянні з попередньою добою збільшилось - 1200 минулої доби. Лише на Часів Яр, за словами Волошина, було зафіксовано 301 обстріл.

Він зауважив, що на цьому напрямку відбулося три ворожих штурми. Ворог провів вісім штурмів в районі Білогорівки та вісім штурмів у напрямку Бахмут-Кліщіївка. Українські захисники знищили 74 окупанти, а ще 106 отримали поранення.

Нагадаємо, у середині травня видання Sky News повідомило, що Сили оборони, які перебувають на напрямку Часового яру, вже отримали боєприпаси з військової допомоги США.

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