Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА
Россияне продвинулись возле города Часов Яр в Донецкой области, а также в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещиевке и Красногоровке", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Часовом Яре до сих пор остаются 668 человек. Эвакуировать их становится все труднее из-за постоянных российских обстрелов.
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20192024 аби не порошенкозалужний
1. Ти не часто буваєш на Цензорі і тому не помічаєш, що цей кацапський пропагандон пише в коментах.
2. Ти такий же гондурас як і він.
Ви взагалі уявляєте ціну вашому, хай так просуваються....
Явно з методичок від кацапського хазяїна.
Тут таких гумнюків повно, які все знають до сантиметрів та грамів.
От тільки майже ніхто не публікує конкретних цифр.
В яких переможе... зєля.
Чи можливо маєте бажання приєднатися до збору на рації для хлопців, можу скинути номер карточки....
Творожковий має піти геть
Тоді з Авдіївки ЗСУ теж пішли добровільно.