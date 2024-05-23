Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Россияне продвинулись возле города Часов Яр в Донецкой области, а также в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещиевке и Красногоровке", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Часовом Яре до сих пор остаются 668 человек. Эвакуировать их становится все труднее из-за постоянных российских обстрелов.

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