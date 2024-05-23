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Россияне продвинулись возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Россияне продвинулись возле города Часов Яр в Донецкой области, а также в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещиевке и Красногоровке", - говорится в сообщении.

Карата просування росіян біля Часового Яру

Напомним, по информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Часовом Яре до сих пор остаются 668 человек. Эвакуировать их становится все труднее из-за постоянных российских обстрелов.

Также читайте: Рано или поздно россияне захватят Часов Яр, - Скибицкий

Автор: 

Донецкая область (9574) Часов Яр (324)


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Топ комментарии
+26
2019 2024 аби не порошенко залужний
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23.05.2024 09:15
+24
Ось тільки наших воїні, які ціною власних життів захищають ці мери нє улибаєт! Іноді варто думати, ніж щось писати!
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23.05.2024 09:47
+11
Ресурсів для мясних штурмів у Х**ла вистачає.
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23.05.2024 09:19
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2019 2024 аби не порошенко залужний
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23.05.2024 09:15 Ответить
Президент и припи@дент. 5 канал в 16-40 сегодня. Предательство от Омана до Стамбула.
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23.05.2024 13:36 Ответить
Вроде в 17-40 (а в программе нет).
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23.05.2024 17:17 Ответить
Ресурсів для мясних штурмів у Х**ла вистачає.
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23.05.2024 09:19 Ответить
Через пів години спростують що москалі просунулись, і що це було російське іпсо від ватного начальника Донецького ОВА.
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23.05.2024 09:19 Ответить
А что по этому поводу в ОПе скажут? 100% работа ИПСО?
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23.05.2024 09:22 Ответить
Тобто ти заперечуєш офіційні дані Генштабу України та відео самих кацапів де вони показують купу своїх дохляків? То може Алекс Скела покаже "справжні" дані втрат та справжні відео, бо ті, мабуть, актори з Вінниці назнімали.
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23.05.2024 09:35 Ответить
Якщо ви про карту, то вона відношення до ГШ України не має, а просунулися навіть карта показує на метр
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23.05.2024 09:49 Ответить
Я не про карту, а про втрати котрі згадав пан Алекс Скела.
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23.05.2024 09:51 Ответить
Якщо до тебе ще не дійшло, що цей "скела" кацапський бот, то одне з двох:
1. Ти не часто буваєш на Цензорі і тому не помічаєш, що цей кацапський пропагандон пише в коментах.
2. Ти такий же гондурас як і він.
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23.05.2024 10:50 Ответить
З твого висеру зрозуміло, що ти яспер моглот.
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23.05.2024 11:36 Ответить
Зрозумів! Ти такий же капердівський вишкребок, що і "скела".
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23.05.2024 14:51 Ответить
На пішов.
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23.05.2024 17:01 Ответить
Звичайно я особисто вірив інформації Генштабу на 100% до того часу, поки там знаходилися професійні генерали. Наскільки мені відомо, то Зеля і його риг єлдак звільнили Залужного і 16 генералів, які відмовлялися читати писульки надіслані з ОПи і поставили туди тих, іменіми яких і заслугами ЗСУ почали прикриватися слугориги тільки для однаєї цілі - не перемоги, а рейтингу однієї бородатої гундосої людини.
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23.05.2024 11:43 Ответить
Поки немає альтернативного джерела інформації доводиться користуватися тим що є.
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23.05.2024 13:42 Ответить
ну с такими темпами хай еще 20 лет сунуться,улыбает меренье линейкой на сколько десятков или сотню метров кацапы за месяц второй третий усыпаються трупами ползут)
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23.05.2024 09:40 Ответить
Ось тільки наших воїні, які ціною власних життів захищають ці мери нє улибаєт! Іноді варто думати, ніж щось писати!
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23.05.2024 09:47 Ответить
*метри
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23.05.2024 09:54 Ответить
воєнкор котьонок сально посміхаючись написав, що головна ціль наступу зараз - перемолоти всі людські ресурси ЗСУ. В неперемелюваності російських ресурсів там впевнені на всі 145%, і мають на це вагомі причини: населення росії щонайменше втричі перевищує, і купа іноземних найманців.
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23.05.2024 09:54 Ответить
Перемолоти нападом, де втрати нападаючих в5 раз більші? А що підару кацапському ще казати своєму бидлу? Що нєпабєдімая красная армія *** смокче і за півроку відсутності американської допомоги нічого зробити не змогла
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23.05.2024 19:27 Ответить
Лише з однієї бригади, з того напрямку, від першого числа, втрати різними, 130 чоловік.
Ви взагалі уявляєте ціну вашому, хай так просуваються....
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23.05.2024 09:55 Ответить
Звідки така точна цифра?
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23.05.2024 10:11 Ответить
Як звідки?
Явно з методичок від кацапського хазяїна.
Тут таких гумнюків повно, які все знають до сантиметрів та грамів.
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23.05.2024 10:53 Ответить
Хз. Є волонтери, які опікуються окремими підрозділами. Вони знають реальний стан справ.
От тільки майже ніхто не публікує конкретних цифр.
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23.05.2024 10:54 Ответить
Таваріщь майор сказав так казати
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23.05.2024 19:29 Ответить
Думаю, что новый министр нападения РФ примет все максимальные меры по обеспечению войск для того, чтобы решительно овладеть Часовым Яром к концу 6-го президентского срока Пуйла, в 2036 году.
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24.05.2024 04:18 Ответить
Цікаво, коли зіпсованого поменяєте, він вже смердить, Prezedent 73% ?????
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23.05.2024 09:45 Ответить
Коли-коли. Коли укладуть пєрєміріє і проведуть вибори.
В яких переможе... зєля.
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23.05.2024 09:55 Ответить
Свого чого не міняєте? Проти купки банабаків нічого зробити не можете навіть з допомогою США і Бриті
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23.05.2024 19:31 Ответить
Кожен день кудись просуваються. Нічого нового.
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23.05.2024 09:54 Ответить
Ваша пропозиція?
Чи можливо маєте бажання приєднатися до збору на рації для хлопців, можу скинути номер карточки....
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23.05.2024 09:58 Ответить
дєвочкі-ухилянти, не сваріться
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23.05.2024 09:59 Ответить
Ты из окопа пишешь? Если нет завали хлебало.
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23.05.2024 11:00 Ответить
ухилянта абідєлі
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24.05.2024 00:17 Ответить
Вже ж наче пішла американська допомога? Нічого не зрозуміло, куди продажна опа складує озброєння, що потоком іде в Україну? Суки зелені здають державу.
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23.05.2024 10:10 Ответить
У вчорашньому стрімі саме з цього приводу Бутусов все розклав по поличках.
Творожковий має піти геть
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23.05.2024 13:55 Ответить
Так зечмо поставить такого самого сирника, бо патріотичні генерали такі, як Залужний та Шаптала кремлівському агенту не потрібні.
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23.05.2024 14:28 Ответить
Автори диктаторського закону 8271
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23.05.2024 19:52 Ответить
Вернути Залужного а інакше все....до зими Єрмак і Київ здасть бо до кінця літа ця консерва ФСБ планує здати Харків і Запоріжжя.
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23.05.2024 10:31 Ответить
Сирок пройопує оборону. А на рахунку Залужного - щонайменше звільнена Північ та Херсон.
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23.05.2024 11:10 Ответить
Знаємо-знаємо. Жєст доброй волі, як на Зміїному.
Тоді з Авдіївки ЗСУ теж пішли добровільно.
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23.05.2024 11:25 Ответить
Нового осла ЗСУ пора послати послом...
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23.05.2024 13:00 Ответить
"ані проста пірідвінулі граніцу", як свого часу казало найвидатніше уйобисько **********...
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23.05.2024 13:41 Ответить
Одним словом ни куя хорошего, кацапы продвигаются, чтоб не было поздно от наших опоздавших союзников.
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23.05.2024 14:39 Ответить
Гм...Раніше генерал Відступ все списував на відсутність допомоги,тепер все надходить,а території втрачаються. Генерале Відступ,ну ти ж такий розумний,ну придумай пояснення!!
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23.05.2024 18:15 Ответить
Рашисти зав'язли просунулися зав'язли просунулися зав'язли просунулися - повна безнадія!
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24.05.2024 05:09 Ответить
 
 