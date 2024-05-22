Три людини зазнали поранень унаслідок авіаудару РФ по передмістю Торецька

Сьогодні, 22 травня, окупанти завдали авіаудару по передмістю Торецька в Донецькій області, є поранені.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні об 11:50 російські військові завдали авіаудару по селищу Північне м. Торецька. Є влучання по приватному сектору. Унаслідок атаки поранень різного ступеня зазнади двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка. Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами доставлено до лікарні.



За попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою.

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Нагадаємо, зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку Донецької області, загинув чоловік.