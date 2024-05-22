Три людини зазнали поранень унаслідок авіаудару РФ по передмістю Торецька
Сьогодні, 22 травня, окупанти завдали авіаудару по передмістю Торецька в Донецькій області, є поранені.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні об 11:50 російські військові завдали авіаудару по селищу Північне м. Торецька. Є влучання по приватному сектору. Унаслідок атаки поранень різного ступеня зазнади двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка. Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами доставлено до лікарні.
За попередніми даними, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою.
Нагадаємо, зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку Донецької області, загинув чоловік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль