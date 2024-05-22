Двоє поліцейських загинули у ДТП на Донеччині. ФОТО

21 травня під час виконання службових обов’язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що відомо про загиблих?

Як зазначається, Владислав Жданов, 27 років, працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах - з 2013 року. У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною.

Ілля Галь тільки рік тому, в 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку. Йому назавжди 21 рік.

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Нацполіція висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини.