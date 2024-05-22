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Новини
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Двоє поліцейських загинули у ДТП на Донеччині. ФОТО

свічка

21 травня під час виконання службових обов’язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що відомо про загиблих?

Як зазначається, Владислав Жданов, 27 років, працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах - з 2013 року. У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною.

Ілля Галь тільки рік тому, в 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку. Йому назавжди 21 рік.

Також читайте: Троє поліцейських загинули внаслідок ДТП на Вінниччині: Тривають слідчі дії. ФОТО

Загинули поліцейські на Донеччині

Нацполіція висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини.

Автор: 

ДТП (4465) Нацполіція (15142) Донецька область (8386)


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Топ коментарі
+3
а могли б повоювати за Україну, а не за гроші на дорозі...
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22.05.2024 13:30
+3
Чого агритесь?? Вони не в Кончі в квача грали. Залиште дітей у спокої.
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22.05.2024 13:34
+2
саме в квачя вони і грали... - така собі гра
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22.05.2024 13:37
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а могли б повоювати за Україну, а не за гроші на дорозі...
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22.05.2024 13:30 Відповісти
Чого агритесь?? Вони не в Кончі в квача грали. Залиште дітей у спокої.
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22.05.2024 13:34 Відповісти
саме в квачя вони і грали... - така собі гра
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22.05.2024 13:37 Відповісти
притомна людина, не пьяна в усмерть,
ніколи не попаде в інцидент на дві смерті...
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22.05.2024 13:40 Відповісти
Ну так. А Ви не можете уявити третій фактор в тому регіоні? Міни, хтось на них вилетів, під обстріл попали?
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22.05.2024 13:46 Відповісти
шось за міни в новині і слова не було
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22.05.2024 13:51 Відповісти
А в новинах ніпрощо мови не було.
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22.05.2024 13:54 Відповісти
ну ви ж додумали
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22.05.2024 13:57 Відповісти
Ви перші почали.
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22.05.2024 14:01 Відповісти
я?
обубеніти не вастати...
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22.05.2024 14:03 Відповісти
мо ґілку перечитаєте хто до кого встраяв?
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22.05.2024 14:05 Відповісти
піпець - гупії без памьятку
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22.05.2024 14:07 Відповісти
жалко? - так!
але не суйте мені оце за патріотів, невсуиваєме..
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22.05.2024 13:55 Відповісти
Як Вас багато. Он в іншій гіоці гляньте, за поліцейських. Погавкайте ще там.
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22.05.2024 14:17 Відповісти
зелені підараси ніколи не визнають свою помилку - наоруть і звuнуватять всіх навколо тільки не себе...
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22.05.2024 14:27 Відповісти
Самокритично. Зачекаємо на більш детальну інфу.
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22.05.2024 15:55 Відповісти
мушу перепостити...
"зелені підараси ніколи не визнають свою помилку - наоруть і звuнуватять всіх навколо тільки не себе..."
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22.05.2024 16:04 Відповісти
Я так розумію, не тільки зелені))
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22.05.2024 16:44 Відповісти
коли зелені кажуть, "я так розумію"?
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22.05.2024 16:53 Відповісти
це вже попадалово не по детскі...
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22.05.2024 16:59 Відповісти
Вам відніше.
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22.05.2024 17:09 Відповісти
 
 