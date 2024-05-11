Троє поліцейських загинули внаслідок ДТП на Вінниччині: Тривають слідчі дії. ФОТО

У суботу, 11 травня, троє поліцейських з Білоцерківського райуправління поліції загинули внаслідок ДТП на об’їзній дорозі у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події. Ще одного правоохоронця доставили до лікарні.

Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ДТП на Одещині загинув водій легковика і постраждала п’ятирічна дитина. ФОТОрепортаж

Як зазначається, водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль дістав механічні пошкодження.





На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.

За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: В Україні зростає кількість ДТП через водіння в нетверезому стані: Від початку 2024 року зафіксовано майже 50 тисяч випадків, - Патрульна поліція