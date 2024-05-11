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Новини Фото ДТП
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Троє поліцейських загинули внаслідок ДТП на Вінниччині: Тривають слідчі дії. ФОТО

У суботу, 11 травня, троє поліцейських з Білоцерківського райуправління поліції загинули внаслідок ДТП на об’їзній дорозі у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події. Ще одного правоохоронця доставили до лікарні.

Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

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Як зазначається, водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль дістав механічні пошкодження.

ДТП з правоохоронцями у Вінницькій області 11 травня 2024 року
ДТП з правоохоронцями у Вінницькій області 11 травня 2024 року

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.

За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1014) ДТП (4467) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+21
Частіше всього "правоохоронці" в ДТП гинуть з однієї причини: вони починають вважать, що стоять вище закону і правила дорожнього руху для них не обов"язкові Так загинули кілька моїх знайомих Більшість були за кермом п"яними і "давили газ у полік"!
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11.05.2024 16:37
+8
Знаєте, за довгі роки розслідування ДТП, можу сказати одне - причина тільки зухвальство й довбо@бізм, інколи стан здоров'я чи погодні умови. І не факт, що винні ЗСУ чи поліція. Тут не надані ні нормальні фото, а ні схема ДТП.
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11.05.2024 16:49
+7
Не треба трагічну ДТП притягувати до поліції чи ЗСУ. Людський фактор і особиста відповідальність - слідство розбереться що там було - а писаки щось пафосно напишуть і героїзують.
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11.05.2024 16:27
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Не треба трагічну ДТП притягувати до поліції чи ЗСУ. Людський фактор і особиста відповідальність - слідство розбереться що там було - а писаки щось пафосно напишуть і героїзують.
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11.05.2024 16:27 Відповісти
Частіше всього "правоохоронці" в ДТП гинуть з однієї причини: вони починають вважать, що стоять вище закону і правила дорожнього руху для них не обов"язкові Так загинули кілька моїх знайомих Більшість були за кермом п"яними і "давили газ у полік"!
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11.05.2024 16:37 Відповісти
Знаєте, за довгі роки розслідування ДТП, можу сказати одне - причина тільки зухвальство й довбо@бізм, інколи стан здоров'я чи погодні умови. І не факт, що винні ЗСУ чи поліція. Тут не надані ні нормальні фото, а ні схема ДТП.
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11.05.2024 16:49 Відповісти
Згоден! Просто після виходу на пенсію зайнявся приватною юрпрактикою І саме ДТПшними справами Тому знаю немало випадків Зараз по місту їжджу - так тільки й згадую справи по міських перехрестях (там було більше всього подій)
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11.05.2024 17:13 Відповісти
Колеги)
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11.05.2024 17:15 Відповісти
Алетиак вче максимально розмито написано, що асоціації виникають зовсім однозначні
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11.05.2024 18:43 Відповісти
А може вже досить розносити брехню
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11.05.2024 16:51 Відповісти
У тебе є докази моєї "брехні"? І в чому ж вона полягає? В тому, що в більшості ДТП, за участю правоохоронців, винуватими виявляються вони? Так це ж "сплошь и рядом"! І це не є таємницею! У свій час дружив зі слідчим відділення, що займалося розслідуванням саме ДТП Багато чого мені розповідав В тому числі й про те, як його змушували справи, стосовно "мєнтів", закривать А коли він відчув, що, в кінці-кінців, можуть посадить його (за фальсифікації) і став "упираться" - його просто "зжерли" і змусили звільниться
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11.05.2024 17:08 Відповісти
Тут таки знову, з моєї практики..коли видали оті пріуси..через місяць гараж МВС був забитий битим хламом..я коли оглядала..від матюків у офіцера, що супроводжував - вуха в'яли.

Але я знаю й багато історій з пожежними, швидкими й машинами водоканалу. Одна водоканальна навіть ввалила мені бампер і тягнула метрів 10 назад - причина, от йому на перехресті треба було повернути, а він про@бав.

Тому, поки всіх доків та фото немає, висновки робити зарано.
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11.05.2024 17:22 Відповісти
Згоден! З тих пір як зайнявся юрпрактикою - впевнився: головна наша біда в державі - в тому що ВСІ поголовно вважають що оточуючі їх люди ЗОБОВ"ЯЗАНІ дотримуваться закону Але для них особисто - це не обов"язково А коли людина ще й наділена якимись владними повноваженнями чи має від держави якісь преференції - ця впевненість виростає в рази!!!
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11.05.2024 17:28 Відповісти
не хочеш читати брехню, читай правду.
ніодин поліцейський не покараний штрафом чи позбавленням за любі порушення пдр
ніодиню.
бо якийсь уїбан вирішив що їх порушення зпочатку проходить службову перевірку а далі начальник вирішує, карати чи ні.
і це лиш тоді коли хтось напише заяву та зареєструє її.
коли скажеш їншому ппснику про порушення пдр поліцейським, він з ухмилкою каже Вам писати заяву та чекати на відповідь яку Ви не можете перевірити.
от тому так.
з однієї машини люди живі в лікарні
людям з другої машини взагалі нікуя нема, але ніхто нічого не каже бо ***** слідство має щось встановити.
а вцілілі, глухо-сліпо- німі та не вміють писати???
там де про щось мовчать, там щось хочуть приховати.
це наша національно-силова практика.
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11.05.2024 17:55 Відповісти
Тундра непролазна виявилася міцнішою.
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11.05.2024 16:29 Відповісти
Судячи по пiкчi ремонту не пiдлягае.
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11.05.2024 16:36 Відповісти
В Канаді -ні, в Україні - ще й не такі витягували.
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11.05.2024 18:57 Відповісти
Так у Канадi страхова вирiшуе, що з нею робити, а не власник. Це повний write-off.
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11.05.2024 20:55 Відповісти
Страхова вираховуе з оцінки ремонтних робіт. І вони не дешеві. То і виходить, що 10 річне авто після прайсу всіх виконаних робіт буде коштувати як нове, то чого б його не списати? Потім їх продають на аукціонах і їх відновлюють в Україні аж бігом.
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12.05.2024 14:54 Відповісти
З вами в один взвод
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11.05.2024 17:26 Відповісти
Як води Ганга ситуація. Ненав"язливий ракурс на тойоту.
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11.05.2024 16:45 Відповісти
Тойота тундра , цю автівку б на фронт ..
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11.05.2024 16:48 Відповісти
""Боги", наверное, сошли с ума" (с)...
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11.05.2024 17:05 Відповісти
Тундра это танк.
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11.05.2024 19:21 Відповісти
Тандра велика, а ще й двугун восьмьорка зпереду. Проламае все на своему шляху.
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11.05.2024 20:57 Відповісти
На фото немає третьої автівки, і, як я розумію, саме тієї, в якій троє "200", і яка в лобову зіштовхнулась з "Тундрою".
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11.05.2024 20:08 Відповісти
Превышение скорости
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11.05.2024 21:59 Відповісти
Кривоохоронці як завжди їхали під шмурдяком.
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12.05.2024 02:24 Відповісти
 
 