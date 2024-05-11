Троє поліцейських загинули внаслідок ДТП на Вінниччині: Тривають слідчі дії. ФОТО
У суботу, 11 травня, троє поліцейських з Білоцерківського райуправління поліції загинули внаслідок ДТП на об’їзній дорозі у Вінниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
За попередньою інформацією, в результаті зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події. Ще одного правоохоронця доставили до лікарні.
Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.
Як зазначається, водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.
Третій автомобіль дістав механічні пошкодження.
На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.
За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але я знаю й багато історій з пожежними, швидкими й машинами водоканалу. Одна водоканальна навіть ввалила мені бампер і тягнула метрів 10 назад - причина, от йому на перехресті треба було повернути, а він про@бав.
Тому, поки всіх доків та фото немає, висновки робити зарано.
ніодин поліцейський не покараний штрафом чи позбавленням за любі порушення пдр
ніодиню.
бо якийсь уїбан вирішив що їх порушення зпочатку проходить службову перевірку а далі начальник вирішує, карати чи ні.
і це лиш тоді коли хтось напише заяву та зареєструє її.
коли скажеш їншому ппснику про порушення пдр поліцейським, він з ухмилкою каже Вам писати заяву та чекати на відповідь яку Ви не можете перевірити.
от тому так.
з однієї машини люди живі в лікарні
людям з другої машини взагалі нікуя нема, але ніхто нічого не каже бо ***** слідство має щось встановити.
а вцілілі, глухо-сліпо- німі та не вміють писати???
там де про щось мовчать, там щось хочуть приховати.
це наша національно-силова практика.