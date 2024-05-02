В Україні зростає кількість ДТП через водіння в нетверезому стані: Від початку 2024 року зафіксовано майже 50 тисяч випадків, - Патрульна поліція
В Україні різко зростає кількість дорожньо-транспортних пригод через водіння в нетверезому стані.
Про це розповів у середу в ефірі Національного телемарафону перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, минулого року в нас був антирекорд... 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Уже за чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику - вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп'яніння", - повідомив Білошицький.
Він зазначив, що цього року зафіксовано більше випадків керування автомобілем у нетверезому стані, ніж було за цей самий період минулого року.
"Це одне з найсерйозніших порушень адмінкодексу... Відповідальність серйозна. Суди ухвалюють рішення і щодо позбавлення права водіння, і щодо стягнення високих штрафів", - зазначив він.
Говорячи про причини почастішання випадків водіння в нетверезому стані, Білошицький сказав: "Насправді є кілька аспектів, які можуть впливати на це. І обстановка загалом (у країні), і певні особисті моменти. Також необхідно говорити про те, що посилився контроль з боку поліції за цим видом правопорушення".
Також він нагадав, що наразі розглядається питання законодавчого врегулювання роботи так званих пунктів тверезості, тобто раптового зупинення автомобіля для перевірки водія на сп'яніння.
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Але зараз є група адвокатів рішал які мають своїх судей і ці штрафи оскаржуються.....
Друге прокурори, вищі чини поліції, судді, топ чиновники адміністрацій знову їздять п'яні.....
рядові поліцейські бояться їх чіпати тому що за це не просто потім догану отримаєш але і прокуратура може проти необачного поліцейського, кримінальну справу відкрити та в кращому випадку вилетиш з поліції а це втрата броні...
С одной стороны, у людей постоянный стресс из-за войны. Но эта категория сидит дома и пьет дома.
А с другой, у нас резко увеличился круг тех, кто думает, что ему можно. Раньше это были судьи, прокуроры, депутаты... они и остались, но теперь к ним добавились военные и те, кто под/рядом/с ними.
Потому и выросло.
Але от що робити з суддями, працівниками правоохоронних органів, прокуратури та чиновників адміністарцій вищих рангів тут штрафи не допоможуть тому що все рішається по телефонному праву.... Тут тільки політична воля Зе.... тому що сам міністр МВС не зможе це змінити ....
Коли тільки були провели реформу поліція затримувала як п'яних суддів так і прокурорів і був картбланш на це від керівництва МВС але проти них відкривали абсурдні кримінальні справи.... або судді просто виносили абсурдні рішення і оскаржували протоколи
і проти такого тандему прокурор-суддя ніх... не зробиш та всі нормальні поліцейські які прийшли в поліцію реально бути копами... були вимушені звільнитись або їх зламала система і вони перестали це фіксувати...
Явно ви саме її дивились. Мені цікаво чому попід домом бачу п'яними за кермом «безробітних» таксистів і водіїв маршрутного транспорту, а ще «студентів» фрілансерів, які не просихають від наркоти і всіх вже дістали своїм «знанням і вмінням» водити свої дорогі авто. Вони є в вашому списку «п'яниць»?
Поліції час влаштувати тотальну перевірку водійських посвідчень, з яких великий процент, просто жахливо великий, підробних.
Або друга схема є зараз адвокатські контори у співпраці з прикормленими суддями рішають адмінку і в цьому є проблема тому що любе підвищення штрафів не помагає а лише збагачує суддів
Тому тут тільки підняття штрафів до космічних, щоб навіть через рішалів не було вигідно пити за рулем, та тюрьма за повторні порушення...
Сажати нажаль ніхто не введе в законодавство до завершення війни.... тому що багато СЗЧ та ухилянтів і тюрьми переповнені
В статистику вони всі входять, Їм це на руку, для підвищення .всіх штрафів. Але система їх не карає.Бо свої , відмазують .А стригти їм, всіх (не тільки п'яниць) хто не в системі , ой як гарно.Драконівськими штрафами, і хабарями.