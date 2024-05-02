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В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: с начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция

Статистика ДТП через водіння в нетверезому стані

В Украине резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Об этом рассказал в среду в эфире Национального телемарафона первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику - уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения", - сообщил Билошицкий.

Он отметил, что в этом году зафиксировано больше случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, чем было за этот же период прошлого года.

"Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса... Ответственность серьезная. Суды принимают решения и о лишении права вождения, и о взыскании высоких штрафов", - отметил он.

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Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, Билошицкий сказал: "На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".

Также он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.

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Автор: 

алкоголь (1665) ДТП (7671) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+13
Це я так розумію, шо автопарк ЗСУ побільшав на таку кількість порушень в автівках - по прикладу прибалтів - у них так - попався випимши - авто до ЗСУ забирають. Чи Україна не така, вона якась зелена.
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02.05.2024 02:17
+12
49999 напевно судді, прокурори, поліція, "слуги"
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02.05.2024 01:27
+6
Я не довіряю патрульної поліції України, це брехуни і піарщикі, ЮТУБ лопається від того як мусора фальсіфікують ці спави, брехун Білошицький та недомаршал Жуков шокер навмисно роблять таку статистику, зато самих не притягують до відповідальності, ця установа сама ганебна і паскудна в Україні, відгодовані бородаті борови ховаються там від мобілізації..СОРОМ.
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02.05.2024 08:03
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49999 напевно судді, прокурори, поліція, "слуги"
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02.05.2024 01:27 Ответить
Судячи з коментів, пʼяними їздять лише судді, прокурори, поліція, влада. Але «драконівським штрафам» чомусь обурююється чимало коментаторів. Мабуть, тут пише в основному перелічений вище контингент. Мені ось чим вище штраф за водіння під впливом алкоголю, тим краще.
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02.05.2024 07:36 Ответить
Штрафи треба підняти до космічних за п'яне водіння інакше люди не поймуть....

Але зараз є група адвокатів рішал які мають своїх судей і ці штрафи оскаржуються.....

Друге прокурори, вищі чини поліції, судді, топ чиновники адміністрацій знову їздять п'яні.....

рядові поліцейські бояться їх чіпати тому що за це не просто потім догану отримаєш але і прокуратура може проти необачного поліцейського, кримінальну справу відкрити та в кращому випадку вилетиш з поліції а це втрата броні...
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02.05.2024 07:57 Ответить
В нашій системі,чим вищий штраф, тим більша корупційна складова.Да і кричать вони про п'яниць.А штрафии взлітають всі, без винятку ,навіть за ремені ,і т.д
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02.05.2024 09:08 Ответить
П'яними їздять судді, прокурори та поліція, а вигребає за них простий нарід, бо цих падл в статистику не включиш а робити її якось треба. Та й "держава" їм майже офіційно сказала, що зарплатню вам платити нема з чого, "заробляйте" самі.
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02.05.2024 10:40 Ответить
Коли тобі ліплять липовий штраф, це само по собі *******, а коли він ще і драконівський...
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02.05.2024 10:42 Ответить
Зростає тенденція, чім більші штрафи, тим більше п'яних водіїв.Такі заявки гаішників, це анонс до нового підвищення штрафів.100%!!!Самі навмисно, їздять п'яними,Для негативної статистики ,щоб волать про підвищення штрафів.Це ж вже було!😭
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02.05.2024 01:33 Ответить
П'яні поліціянти ,судді, прокурори та інші чинуші ,в 99,9 відсотках випадків, відмазуються, а статистика все гірше і гірше.І будь ласка - нові драконівські штрафи. А хто ето сдєлав ???
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02.05.2024 01:47 Ответить
А ви поцікавтесь штрафами в Європі і тоді не будете про це говорити.
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02.05.2024 03:50 Ответить
Спочатку рівень життя, треба зробить, а потім вже європейскі штрафи.
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02.05.2024 08:18 Ответить
Боря! Бухати за кермом - це наслідок низького рівня життя?
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02.05.2024 09:15 Ответить
Ви часом не з ГАІ ?
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02.05.2024 11:11 Ответить
Що таке ГАІ?
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03.05.2024 08:31 Ответить
В Європі поліцейскі, а не агресивне тупе та підступне бидло, якому начальство наказало зліпити певну кількість постанов та протоколів для статистики, та щоб було з чого платити зарплатню та премії.
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02.05.2024 10:36 Ответить
Сам проходившем такі перевірки у Варшаві.... На мостах усіх без виключення!))))
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02.05.2024 01:42 Ответить
В Україні буде з винятками. Інакше на даний час не буває нажаль.
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02.05.2024 01:53 Ответить
Це я так розумію, шо автопарк ЗСУ побільшав на таку кількість порушень в автівках - по прикладу прибалтів - у них так - попався випимши - авто до ЗСУ забирають. Чи Україна не така, вона якась зелена.
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02.05.2024 02:17 Ответить
Жодного разу не бачив на тих автовозах позашляховиків, потрібних на фронті, та взагалі машин молодше 15 років та дорожче 3-х тисяч євро за їхніми цінами. Везуть легковий малолітражний непотріб, який дорого утілізувати.
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02.05.2024 10:33 Ответить
Я так розумію то все інваліди з горя п'ють, це саме про те що чую останній час - ніякої мобілізації немає, беруть лише жибраків та безхатків, тих в кого просто немає за що відкупитись, а усіх інших просто доять на бабки, зеленим не потрібно військо та перемога, їм треба дише бабло тож вітаю з поверненям кріпатства
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02.05.2024 02:35 Ответить
В даний час у Квебеку діють найсуворіші закони про водіння в нетверезому стані у Канаді: засуджені двічі протягом 10-річного періоду, і ви отримаєте алкотестер, встановлений у вашому автомобілі на все життя, серед усіх інших призупинень та обмежень, які застосовуються. Ваше посвідчення отримує позначення, і якщо вас спіймають за кермом будь-якого транспортного засобу, який не має такого пристрою, це призведе до штрафу в розмірі 1,500 доларів та позбавлення прав на три місяці.
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02.05.2024 04:13 Ответить
Оце так, а я дурак сам собі купив за 8К+ гривень!
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02.05.2024 10:30 Ответить
И тут нужно спросить себя, а по какой причине?
С одной стороны, у людей постоянный стресс из-за войны. Но эта категория сидит дома и пьет дома.
А с другой, у нас резко увеличился круг тех, кто думает, что ему можно. Раньше это были судьи, прокуроры, депутаты... они и остались, но теперь к ним добавились военные и те, кто под/рядом/с ними.
Потому и выросло.
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02.05.2024 04:52 Ответить
Та хіба тільки не тверезі, процент виродків яким права зовсім не слід давати просто дивує.
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02.05.2024 06:23 Ответить
Держслужба празднует узаконеное ухилянство,всем дармоедам-прожиральщикам бюджета выдали пожизненную бронь от армии.
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02.05.2024 07:21 Ответить
Тиждень тому був в Україні, такий ж лютий треш як і до війни із здичавілими відморозками за кермом, що як не хочуть протаранити "мене" вилітаючи на зустрічну і мигаючи фарами, то полюбть на пішоходів на "зебрі". Хоч машин і поменшало.
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02.05.2024 07:25 Ответить
вчора врятувала інтіїція - курва за кермом полетіла лоб в лоб обганяючи фуру.побачив її здалеку і зрозумів - врятує узбіччя.так і сталось.а воно навіжене з перелякано. пикою полетіло навіть і не думало ні про що.
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02.05.2024 07:58 Ответить
У Латвії за це відбирають авто та передають на користь ЗСУ
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02.05.2024 08:02 Ответить
Я не довіряю патрульної поліції України, це брехуни і піарщикі, ЮТУБ лопається від того як мусора фальсіфікують ці спави, брехун Білошицький та недомаршал Жуков шокер навмисно роблять таку статистику, зато самих не притягують до відповідальності, ця установа сама ганебна і паскудна в Україні, відгодовані бородаті борови ховаються там від мобілізації..СОРОМ.
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02.05.2024 08:03 Ответить
Так і є, ці підари влітку 22-го в Харкові, зліпили липові протоколи двом моїм родичам, а якийсь полтавський суддя, один і той же(!), в один день(!) підмахнув рішення і чуваки попали на чималий гемор на рівному місці.
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02.05.2024 10:28 Ответить
Штрафи потрібно піднімати до рівня штатівських, по друге збільшувати відповідальність якщо повторно то півроку-рік тюрьми....

Але от що робити з суддями, працівниками правоохоронних органів, прокуратури та чиновників адміністарцій вищих рангів тут штрафи не допоможуть тому що все рішається по телефонному праву.... Тут тільки політична воля Зе.... тому що сам міністр МВС не зможе це змінити ....

Коли тільки були провели реформу поліція затримувала як п'яних суддів так і прокурорів і був картбланш на це від керівництва МВС але проти них відкривали абсурдні кримінальні справи.... або судді просто виносили абсурдні рішення і оскаржували протоколи

і проти такого тандему прокурор-суддя ніх... не зробиш та всі нормальні поліцейські які прийшли в поліцію реально бути копами... були вимушені звільнитись або їх зламала система і вони перестали це фіксувати...
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02.05.2024 08:08 Ответить
А підкажіть, будь ласка, де я можу ознайомитись з такою розвернутою статистикою по професіям п'яниць за кермом?
Явно ви саме її дивились. Мені цікаво чому попід домом бачу п'яними за кермом «безробітних» таксистів і водіїв маршрутного транспорту, а ще «студентів» фрілансерів, які не просихають від наркоти і всіх вже дістали своїм «знанням і вмінням» водити свої дорогі авто. Вони є в вашому списку «п'яниць»?
Поліції час влаштувати тотальну перевірку водійських посвідчень, з яких великий процент, просто жахливо великий, підробних.
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02.05.2024 08:33 Ответить
Якщо ви про реально дорогі авто то ці студенти фрілансери мають номер гарячої лінії на яку вони звонять і чудовим образом одразу трезвіють в очах поліції.... тому що родичі вище перечислених

Або друга схема є зараз адвокатські контори у співпраці з прикормленими суддями рішають адмінку і в цьому є проблема тому що любе підвищення штрафів не помагає а лише збагачує суддів

Тому тут тільки підняття штрафів до космічних, щоб навіть через рішалів не було вигідно пити за рулем, та тюрьма за повторні порушення...

Сажати нажаль ніхто не введе в законодавство до завершення війни.... тому що багато СЗЧ та ухилянтів і тюрьми переповнені
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02.05.2024 09:08 Ответить
Що робити з суддями...? Понять і прастіть .😭А що, ще з ними зробиш?
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02.05.2024 08:49 Ответить
А що мішае цій ЗЕбанутій владі з її більшістю в ВР запровадити закон, як в одній із Балтійских країн, наших друзів? Там все просто. Впіймали пьяного за рулем, машину конфісковують і відправляють в якості допомоги для України, на фронт. Так само зробити і в нас. Впіймали пьяничку за рулем, машину конфісковали і передали ЗСУ. Без всяких компенсацій.
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02.05.2024 08:19 Ответить
Нажаль, в нас, саме в нас, в першу чергу військові втратять авто, бо вони їздять часто і густо під градусом без жодного дотримання ПДР.
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02.05.2024 08:36 Ответить
ПТСР
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02.05.2024 08:44 Ответить
Негайно легалізувать КАНАБІС!!! Бо птср у всіх!
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02.05.2024 08:51 Ответить
Це і до війни було. Мене якось на світлофорі догнала в зад компашка "відпускників" з 92-гої бригади з Чернівецької області. Малолітки-контрактники по 20+, на гнилому фольці-***** 92-го року, на лисачі, з якого майже корд сторчав. Через хвилину під'їхав дядько на джипі та почав їх крити матюками, бо за пару км звідти вони його підрізали та він ледве з дороги не вилетів.
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02.05.2024 10:23 Ответить
Треба щоб тобі хоч раз фейковий протокол по 130й вліпили з 17к штрафу та вилученням прав на рік для профілактики, може після цього таких ібанутих ідей не буде з'являтися.
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02.05.2024 10:15 Ответить
Позорище! країни Балтії конфіскують і в ЗСУ відправляють а у нас штрафікі.
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02.05.2024 08:29 Ответить
Ти бачив, що там конфіскують? Такий непотріб, який і зі штрафмайданчика забирати ніхто не буде, а утілізувати дорого. Та ще й пузотерки, на яких не те, що до фронту не доїдешь, а навіть просто з траси в Україні свернути стрьомно.
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02.05.2024 10:12 Ответить
Ага, тому треба терміново забронювати весь склад МВС
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02.05.2024 09:00 Ответить
Поліція вирішила що штрафи замалі тому й виникла така "статистика".П'яними за кермо сідають ті хто може собі це дозволити:судді ,прокурори,мери та інші чиновники,але вони входять в цю статистику тільки коли вчинили якесь резонансне ДТП.
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02.05.2024 09:02 Ответить
Помиляєтесь , мабуть , давно не були в Україні . Свіжайший приклад : до мене приїхав майстер з газконтори - п"яний , як чопок . Я навіть відмовився від його послуг . Він сів за кермо і поїхав на інші замовлення .
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02.05.2024 09:46 Ответить
Цей майстер може дозволити собі їздити нетверезим у таких випадках:1)у вас нема поліції;2)він дуже багато заробляє тому може дозволити оплачувати штрафи;3)найбільш реальний варіант - має брата,кума,свата, поліцейського,суддю аба прокурора.Звичайні українці не часто дозволяють собі випивати і сідати за кермо.https://www.volynnews.com/news/all/pianyy-holova-rda-u-brovarakh-zbyv-liudey-na-perekhodi-video/
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02.05.2024 10:03 Ответить
Ви насправді давно не були в Україні . Я навів тільки один приклад , а їх безліч . А сам особисто сильно постраждав - збив мене звичайний водій маршрутки на пішохідному переході . Правда , був він тверезий . І патрульні поліцейські дуже мені допомогли , дай Бог їм здоров"я . А коли я ще був в реанімації , то туди привезли ще 3х людей , яких позбивали , серед них була 14 річна дівчинка . По-вашому в Києві поліції не вистачає чи водії маршруток теж багаті люди ? Не вистачає таких покарань , щоб той , хто приклався до чарки , боявся навіть взяти в руки ключі від машини , а той хто порушив правила , особливо швидкісний режим , побачив свій автомобіль на штрафмайданчику . Коли жив в Німеччині , то в тому місті можна було їздити до 30 км на годину і чомусь ніхто не порушував . Схожа ситуація в Польщі , де водій не зрушить з місця , поки люди не перейдуть вулицю . А хіба в Чехії не так ?
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02.05.2024 11:32 Ответить
Перші два пункти це жарт,дивно що ви його не зрозуміли.В статті йдеться про нетверезих водіїв за кермом,а не про перевищення швидкості або інших видах порушень ПДР,а щодо закордону ,то там є один важливий нюанс - там штрафують ВСІХ порушників,включно з пішоходами,а у нас є обрані,для котрих законів не існує,тому що мають" кришу" та про все домовляться,найгірше для них це суспільний розголос,і то через місяць-два,всі,окрім жертв ДТП,про аварію забудуть,іноді "забувають" за винагороду.У мене нема сумнівів що ДТП за участі нетверезого голови РДА Броварів замнуть через місяь або два,знайдуть якусь хворобу,або постраждалі відмовляться від претензій.
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02.05.2024 13:19 Ответить


В статистику вони всі входять, Їм це на руку, для підвищення .всіх штрафів. Але система їх не карає.Бо свої , відмазують .А стригти їм, всіх (не тільки п'яниць) хто не в системі , ой як гарно.Драконівськими штрафами, і хабарями.
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02.05.2024 09:57 Ответить
Ви насправді вірите що ось керівника поліція б оштрафула якби затримала п'яним за кермом?Чи може ви вірите що він незнайомий з місцевими князьками з прокуратури,сбу,поліції,судів?
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02.05.2024 10:09 Ответить
Штрафи і так космічні, але якщо це не працює то потрібно конфісковувати авто і майно улюблене для компенсації жертвам ДТП скоєних пяними покидьками.
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02.05.2024 09:37 Ответить
Тут відразу почали : "судді , прокурори , депутати іт.п.". А ніхто не бачить зграї п'яних пересічних громадян за кермом ? А правила д.р. існують , таке враження , лише для декількох відсотків водіїв . Перевищення швидкості для більшості взагалі не порушення . Неначе з одного боку кацапи знищують людей , а з іншого - один одного . Поки будуть приймати на законодавчому рівні покарання , треба користуючись військовим станом , конфіскувати транспортні засоби автоматично за серйозні порушення .
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02.05.2024 09:41 Ответить
І віддавать , тим хто розкрив, і виписав протокол, цього порушення.😭
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02.05.2024 09:55 Ответить
віддавати армії
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02.05.2024 10:56 Ответить
А може кількість фейкових протоколів зростає?
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02.05.2024 10:08 Ответить
у нас їздять не тільки п'яні, але й ті, що прав не мають. Нащо було дозволяти стільки старих корчів в державу завозити? На дорлгах бардак, а мав би бути порядок, п' яних за кермом дуже багато, і серед пересічних, і серед чинуш і бариг
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02.05.2024 10:58 Ответить
я більше ходжу пішки, а ця навала авто і дурнуватих 'водіїв і водійок' мене дратує, а ще загазованість у містах стала жахлива, важкі метали осідають в легенях дітей, потім вилізе раком, рак легень не лікуються, до речі
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02.05.2024 11:02 Ответить
треба стріляти лише на ураження...Тоді порядок буде!
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03.05.2024 09:11 Ответить
 
 