В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: с начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция

В Украине резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Об этом рассказал в среду в эфире Национального телемарафона первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику - уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения", - сообщил Билошицкий.

Он отметил, что в этом году зафиксировано больше случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, чем было за этот же период прошлого года.

"Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса... Ответственность серьезная. Суды принимают решения и о лишении права вождения, и о взыскании высоких штрафов", - отметил он.

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Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, Билошицкий сказал: "На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".

Также он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.

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