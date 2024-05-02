В Украине растет количество ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии: с начала 2024 года зафиксировано почти 50 тысяч случаев, - Патрульная полиция
В Украине резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий из-за вождения в нетрезвом состоянии.
Об этом рассказал в среду в эфире Национального телемарафона первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику - уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения", - сообщил Билошицкий.
Он отметил, что в этом году зафиксировано больше случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, чем было за этот же период прошлого года.
"Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса... Ответственность серьезная. Суды принимают решения и о лишении права вождения, и о взыскании высоких штрафов", - отметил он.
Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, Билошицкий сказал: "На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".
Также он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.
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Але зараз є група адвокатів рішал які мають своїх судей і ці штрафи оскаржуються.....
Друге прокурори, вищі чини поліції, судді, топ чиновники адміністрацій знову їздять п'яні.....
рядові поліцейські бояться їх чіпати тому що за це не просто потім догану отримаєш але і прокуратура може проти необачного поліцейського, кримінальну справу відкрити та в кращому випадку вилетиш з поліції а це втрата броні...
С одной стороны, у людей постоянный стресс из-за войны. Но эта категория сидит дома и пьет дома.
А с другой, у нас резко увеличился круг тех, кто думает, что ему можно. Раньше это были судьи, прокуроры, депутаты... они и остались, но теперь к ним добавились военные и те, кто под/рядом/с ними.
Потому и выросло.
Але от що робити з суддями, працівниками правоохоронних органів, прокуратури та чиновників адміністарцій вищих рангів тут штрафи не допоможуть тому що все рішається по телефонному праву.... Тут тільки політична воля Зе.... тому що сам міністр МВС не зможе це змінити ....
Коли тільки були провели реформу поліція затримувала як п'яних суддів так і прокурорів і був картбланш на це від керівництва МВС але проти них відкривали абсурдні кримінальні справи.... або судді просто виносили абсурдні рішення і оскаржували протоколи
і проти такого тандему прокурор-суддя ніх... не зробиш та всі нормальні поліцейські які прийшли в поліцію реально бути копами... були вимушені звільнитись або їх зламала система і вони перестали це фіксувати...
Явно ви саме її дивились. Мені цікаво чому попід домом бачу п'яними за кермом «безробітних» таксистів і водіїв маршрутного транспорту, а ще «студентів» фрілансерів, які не просихають від наркоти і всіх вже дістали своїм «знанням і вмінням» водити свої дорогі авто. Вони є в вашому списку «п'яниць»?
Поліції час влаштувати тотальну перевірку водійських посвідчень, з яких великий процент, просто жахливо великий, підробних.
Або друга схема є зараз адвокатські контори у співпраці з прикормленими суддями рішають адмінку і в цьому є проблема тому що любе підвищення штрафів не помагає а лише збагачує суддів
Тому тут тільки підняття штрафів до космічних, щоб навіть через рішалів не було вигідно пити за рулем, та тюрьма за повторні порушення...
Сажати нажаль ніхто не введе в законодавство до завершення війни.... тому що багато СЗЧ та ухилянтів і тюрьми переповнені
В статистику вони всі входять, Їм це на руку, для підвищення .всіх штрафів. Але система їх не карає.Бо свої , відмазують .А стригти їм, всіх (не тільки п'яниць) хто не в системі , ой як гарно.Драконівськими штрафами, і хабарями.