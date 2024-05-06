У ДТП на Одещині загинув водій легковика і постраждала п’ятирічна дитина. ФОТОрепортаж

5 травня в Одеській області легковий автомобіль врізався у дерево, внаслідок ДТП водій машини загинув, його п’ятирічного сина госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть в обласній поліції.

Правоохоронці зазначають, що автопригода сталася сьогодні вдень на дорозі між містом Кодима та селом Федорівка. Пошкоджений легковик Ford помітили люди і повідомили у поліцію.

За попередньою інформацією, водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом.

"Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний", - розповідають поліцейські.

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