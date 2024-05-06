В ДТП на Одесщине погиб водитель легковушки и пострадал пятилетний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
5 мая в Одесской области легковой автомобиль врезался в дерево, в результате ДТП водитель машины погиб, его пятилетнего сына госпитализировали.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишут в областной полиции.
Правоохранители отмечают, что ДТП произошло сегодня днем на дороге между городом Кодыма и селом Федоровка. Поврежденную легковушку Ford заметили люди и сообщили в полицию.
По предварительной информации, водитель иномарки во время движения не справился с управлением, выехал с дороги и допустил столкновение с придорожным деревом.
"От полученных травм водитель погиб на месте, а его пятилетний сын каретой скорой помощи был доставлен в больницу. Там мальчику диагностировали ушибленную рану затылочной области головы и госпитализировали. Состояние его удовлетворительное", - рассказывают полицейские.
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