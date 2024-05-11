Трое полицейских погибли вследствие ДТП на Виннитчине: Продолжаются следственные действия. ФОТО
В субботу, 11 мая, трое полицейских из Белоцерковского райуправления полиции погибли вследствие ДТП на объездной дороге в Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, проходивших курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.
Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы.
Как отмечается, водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угрозы их жизни нет.
Третий автомобиль получил механические повреждения.
На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Але я знаю й багато історій з пожежними, швидкими й машинами водоканалу. Одна водоканальна навіть ввалила мені бампер і тягнула метрів 10 назад - причина, от йому на перехресті треба було повернути, а він про@бав.
Тому, поки всіх доків та фото немає, висновки робити зарано.
ніодин поліцейський не покараний штрафом чи позбавленням за любі порушення пдр
ніодиню.
бо якийсь уїбан вирішив що їх порушення зпочатку проходить службову перевірку а далі начальник вирішує, карати чи ні.
і це лиш тоді коли хтось напише заяву та зареєструє її.
коли скажеш їншому ппснику про порушення пдр поліцейським, він з ухмилкою каже Вам писати заяву та чекати на відповідь яку Ви не можете перевірити.
от тому так.
з однієї машини люди живі в лікарні
людям з другої машини взагалі нікуя нема, але ніхто нічого не каже бо ***** слідство має щось встановити.
а вцілілі, глухо-сліпо- німі та не вміють писати???
там де про щось мовчать, там щось хочуть приховати.
це наша національно-силова практика.