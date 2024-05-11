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Новости Фото ДТП
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Трое полицейских погибли вследствие ДТП на Виннитчине: Продолжаются следственные действия. ФОТО

В субботу, 11 мая, трое полицейских из Белоцерковского райуправления полиции погибли вследствие ДТП на объездной дороге в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, проходивших курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.

Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы.

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Как отмечается, водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

ДТП з правоохоронцями у Вінницькій області 11 травня 2024 року
ДТП з правоохоронцями у Вінницькій області 11 травня 2024 року

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Винница (726) Винницкая область (1034) ДТП (7673) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+21
Частіше всього "правоохоронці" в ДТП гинуть з однієї причини: вони починають вважать, що стоять вище закону і правила дорожнього руху для них не обов"язкові Так загинули кілька моїх знайомих Більшість були за кермом п"яними і "давили газ у полік"!
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11.05.2024 16:37
+8
Знаєте, за довгі роки розслідування ДТП, можу сказати одне - причина тільки зухвальство й довбо@бізм, інколи стан здоров'я чи погодні умови. І не факт, що винні ЗСУ чи поліція. Тут не надані ні нормальні фото, а ні схема ДТП.
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11.05.2024 16:49
+7
Не треба трагічну ДТП притягувати до поліції чи ЗСУ. Людський фактор і особиста відповідальність - слідство розбереться що там було - а писаки щось пафосно напишуть і героїзують.
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11.05.2024 16:27
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Не треба трагічну ДТП притягувати до поліції чи ЗСУ. Людський фактор і особиста відповідальність - слідство розбереться що там було - а писаки щось пафосно напишуть і героїзують.
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11.05.2024 16:27 Ответить
Частіше всього "правоохоронці" в ДТП гинуть з однієї причини: вони починають вважать, що стоять вище закону і правила дорожнього руху для них не обов"язкові Так загинули кілька моїх знайомих Більшість були за кермом п"яними і "давили газ у полік"!
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11.05.2024 16:37 Ответить
Знаєте, за довгі роки розслідування ДТП, можу сказати одне - причина тільки зухвальство й довбо@бізм, інколи стан здоров'я чи погодні умови. І не факт, що винні ЗСУ чи поліція. Тут не надані ні нормальні фото, а ні схема ДТП.
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11.05.2024 16:49 Ответить
Згоден! Просто після виходу на пенсію зайнявся приватною юрпрактикою І саме ДТПшними справами Тому знаю немало випадків Зараз по місту їжджу - так тільки й згадую справи по міських перехрестях (там було більше всього подій)
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11.05.2024 17:13 Ответить
Колеги)
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11.05.2024 17:15 Ответить
Алетиак вче максимально розмито написано, що асоціації виникають зовсім однозначні
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11.05.2024 18:43 Ответить
А може вже досить розносити брехню
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11.05.2024 16:51 Ответить
У тебе є докази моєї "брехні"? І в чому ж вона полягає? В тому, що в більшості ДТП, за участю правоохоронців, винуватими виявляються вони? Так це ж "сплошь и рядом"! І це не є таємницею! У свій час дружив зі слідчим відділення, що займалося розслідуванням саме ДТП Багато чого мені розповідав В тому числі й про те, як його змушували справи, стосовно "мєнтів", закривать А коли він відчув, що, в кінці-кінців, можуть посадить його (за фальсифікації) і став "упираться" - його просто "зжерли" і змусили звільниться
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11.05.2024 17:08 Ответить
Тут таки знову, з моєї практики..коли видали оті пріуси..через місяць гараж МВС був забитий битим хламом..я коли оглядала..від матюків у офіцера, що супроводжував - вуха в'яли.

Але я знаю й багато історій з пожежними, швидкими й машинами водоканалу. Одна водоканальна навіть ввалила мені бампер і тягнула метрів 10 назад - причина, от йому на перехресті треба було повернути, а він про@бав.

Тому, поки всіх доків та фото немає, висновки робити зарано.
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11.05.2024 17:22 Ответить
Згоден! З тих пір як зайнявся юрпрактикою - впевнився: головна наша біда в державі - в тому що ВСІ поголовно вважають що оточуючі їх люди ЗОБОВ"ЯЗАНІ дотримуваться закону Але для них особисто - це не обов"язково А коли людина ще й наділена якимись владними повноваженнями чи має від держави якісь преференції - ця впевненість виростає в рази!!!
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11.05.2024 17:28 Ответить
не хочеш читати брехню, читай правду.
ніодин поліцейський не покараний штрафом чи позбавленням за любі порушення пдр
ніодиню.
бо якийсь уїбан вирішив що їх порушення зпочатку проходить службову перевірку а далі начальник вирішує, карати чи ні.
і це лиш тоді коли хтось напише заяву та зареєструє її.
коли скажеш їншому ппснику про порушення пдр поліцейським, він з ухмилкою каже Вам писати заяву та чекати на відповідь яку Ви не можете перевірити.
от тому так.
з однієї машини люди живі в лікарні
людям з другої машини взагалі нікуя нема, але ніхто нічого не каже бо ***** слідство має щось встановити.
а вцілілі, глухо-сліпо- німі та не вміють писати???
там де про щось мовчать, там щось хочуть приховати.
це наша національно-силова практика.
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11.05.2024 17:55 Ответить
Тундра непролазна виявилася міцнішою.
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11.05.2024 16:29 Ответить
Судячи по пiкчi ремонту не пiдлягае.
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11.05.2024 16:36 Ответить
В Канаді -ні, в Україні - ще й не такі витягували.
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11.05.2024 18:57 Ответить
Так у Канадi страхова вирiшуе, що з нею робити, а не власник. Це повний write-off.
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11.05.2024 20:55 Ответить
Страхова вираховуе з оцінки ремонтних робіт. І вони не дешеві. То і виходить, що 10 річне авто після прайсу всіх виконаних робіт буде коштувати як нове, то чого б його не списати? Потім їх продають на аукціонах і їх відновлюють в Україні аж бігом.
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12.05.2024 14:54 Ответить
З вами в один взвод
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11.05.2024 17:26 Ответить
Як води Ганга ситуація. Ненав"язливий ракурс на тойоту.
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11.05.2024 16:45 Ответить
Тойота тундра , цю автівку б на фронт ..
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11.05.2024 16:48 Ответить
""Боги", наверное, сошли с ума" (с)...
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11.05.2024 17:05 Ответить
Тундра это танк.
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11.05.2024 19:21 Ответить
Тандра велика, а ще й двугун восьмьорка зпереду. Проламае все на своему шляху.
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11.05.2024 20:57 Ответить
На фото немає третьої автівки, і, як я розумію, саме тієї, в якій троє "200", і яка в лобову зіштовхнулась з "Тундрою".
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11.05.2024 20:08 Ответить
Превышение скорости
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11.05.2024 21:59 Ответить
Кривоохоронці як завжди їхали під шмурдяком.
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12.05.2024 02:24 Ответить
 
 