Трое полицейских погибли вследствие ДТП на Виннитчине: Продолжаются следственные действия. ФОТО

В субботу, 11 мая, трое полицейских из Белоцерковского райуправления полиции погибли вследствие ДТП на объездной дороге в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, проходивших курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.

Правоохранители находились вне службы и возвращались с учебы.

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Как отмечается, водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.





На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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