Двое полицейских погибли в ДТП на Донетчине. ФОТО
21 мая при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Что известно о погибших?
Как отмечается, Владислав Жданов, 27 лет, работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах - с 2013 года. В памяти коллег он навеки останется защитником детей, честным и справедливым человеком.
Илья Галь только год назад, в 2023 году, окончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке. До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка. Ему навсегда 21 год.
Нацполиция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи.
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ніколи не попаде в інцидент на дві смерті...
обубеніти не вастати...
але не суйте мені оце за патріотів, невсуиваєме..
"зелені підараси ніколи не визнають свою помилку - наоруть і звuнуватять всіх навколо тільки не себе..."