Двое полицейских погибли в ДТП на Донетчине. ФОТО

21 мая при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что известно о погибших?

Как отмечается, Владислав Жданов, 27 лет, работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах - с 2013 года. В памяти коллег он навеки останется защитником детей, честным и справедливым человеком.

Илья Галь только год назад, в 2023 году, окончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке. До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка. Ему навсегда 21 год.

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Нацполиция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи.