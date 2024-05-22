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Двое полицейских погибли в ДТП на Донетчине. ФОТО

свічка

21 мая при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Что известно о погибших?

Как отмечается, Владислав Жданов, 27 лет, работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах - с 2013 года. В памяти коллег он навеки останется защитником детей, честным и справедливым человеком.

Илья Галь только год назад, в 2023 году, окончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке. До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка. Ему навсегда 21 год.

Также смотрите: Трое полицейских погибли вследствие ДТП на Виннитчине: Продолжаются следственные действия. ФОТО

Загинули поліцейські на Донеччині

Нацполиция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи.

Автор: 

ДТП (7671) Нацполиция (16437) Донецкая область (9570)


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Топ комментарии
+3
а могли б повоювати за Україну, а не за гроші на дорозі...
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22.05.2024 13:30
+3
Чого агритесь?? Вони не в Кончі в квача грали. Залиште дітей у спокої.
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22.05.2024 13:34
+2
саме в квачя вони і грали... - така собі гра
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22.05.2024 13:37
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а могли б повоювати за Україну, а не за гроші на дорозі...
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22.05.2024 13:30 Ответить
Чого агритесь?? Вони не в Кончі в квача грали. Залиште дітей у спокої.
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22.05.2024 13:34 Ответить
саме в квачя вони і грали... - така собі гра
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22.05.2024 13:37 Ответить
притомна людина, не пьяна в усмерть,
ніколи не попаде в інцидент на дві смерті...
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22.05.2024 13:40 Ответить
Ну так. А Ви не можете уявити третій фактор в тому регіоні? Міни, хтось на них вилетів, під обстріл попали?
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22.05.2024 13:46 Ответить
шось за міни в новині і слова не було
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22.05.2024 13:51 Ответить
А в новинах ніпрощо мови не було.
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22.05.2024 13:54 Ответить
ну ви ж додумали
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22.05.2024 13:57 Ответить
Ви перші почали.
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22.05.2024 14:01 Ответить
я?
обубеніти не вастати...
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22.05.2024 14:03 Ответить
мо ґілку перечитаєте хто до кого встраяв?
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22.05.2024 14:05 Ответить
піпець - гупії без памьятку
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22.05.2024 14:07 Ответить
жалко? - так!
але не суйте мені оце за патріотів, невсуиваєме..
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22.05.2024 13:55 Ответить
Як Вас багато. Он в іншій гіоці гляньте, за поліцейських. Погавкайте ще там.
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22.05.2024 14:17 Ответить
зелені підараси ніколи не визнають свою помилку - наоруть і звuнуватять всіх навколо тільки не себе...
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22.05.2024 14:27 Ответить
Самокритично. Зачекаємо на більш детальну інфу.
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22.05.2024 15:55 Ответить
мушу перепостити...
"зелені підараси ніколи не визнають свою помилку - наоруть і звuнуватять всіх навколо тільки не себе..."
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22.05.2024 16:04 Ответить
Я так розумію, не тільки зелені))
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22.05.2024 16:44 Ответить
коли зелені кажуть, "я так розумію"?
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22.05.2024 16:53 Ответить
це вже попадалово не по детскі...
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22.05.2024 16:59 Ответить
Вам відніше.
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22.05.2024 17:09 Ответить
 
 