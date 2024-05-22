Три человека получили ранения в результате авиаудара РФ по пригороду Торецка
Сегодня, 22 мая, оккупанты нанесли авиаудар по пригороду Торецка в Донецкой области, есть раненые.
Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Так, сегодня в 11:50 российские военные нанесли авиаудар по поселку Пивничное г. Торецка. Есть попадание по частному сектору. В результате атаки ранения различной степени получили двое мужчин 50 и 68 лет, а также 75-летняя женщина. Пострадавшие с осколочными, минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой.
Напомним, утром 22 мая войска РФ нанесли удар по Торецку Донецкой области, погиб мужчина.
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