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Новости Агрессия России против Украины
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Три человека получили ранения в результате авиаудара РФ по пригороду Торецка

Обстріл Торецька

Сегодня, 22 мая, оккупанты нанесли авиаудар по пригороду Торецка в Донецкой области, есть раненые.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня в 11:50 российские военные нанесли авиаудар по поселку Пивничное г. Торецка. Есть попадание по частному сектору. В результате атаки ранения различной степени получили двое мужчин 50 и 68 лет, а также 75-летняя женщина. Пострадавшие с осколочными, минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой.

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Напомним, утром 22 мая войска РФ нанесли удар по Торецку Донецкой области, погиб мужчина.

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обстрел (26995) Донецкая область (9570) Торецк (438)


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