Враг ударил по Торецку, погиб мужчина. ФОТО
Утром 22 мая войска РФ нанесли удар по Торецку Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела Торецка 1 человек погиб.
"Россияне обстреляли город сегодня утром - убили 26-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, погибла супружеская пара, есть раненые.
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gr1959
показать весь комментарий22.05.2024 10:37 Ответить Мне нравится 0
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