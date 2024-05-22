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Враг ударил по Торецку, погиб мужчина. ФОТО

Утром 22 мая войска РФ нанесли удар по Торецку Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела Торецка 1 человек погиб.

"Россияне обстреляли город сегодня утром - убили 26-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского обстрела Торецка. ФОТО

Наслідки обстрілу Торецька

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, погибла супружеская пара, есть раненые.

Автор: 

обстрел (27151) Торецк (451)


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Коли вже припиниться ... цей зеленскИЙ. РазАйтісь гдє-то пАсєрєдіні або подивитись в очі.
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22.05.2024 10:37 Ответить
 
 