Враг ударил по Торецку, погиб мужчина. ФОТО

Утром 22 мая войска РФ нанесли удар по Торецку Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела Торецка 1 человек погиб.

"Россияне обстреляли город сегодня утром - убили 26-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, погибла супружеская пара, есть раненые.