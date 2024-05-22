Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, погибла супружеская пара, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
21 мая 2024 года в 23:00 войска РФ нанесли ракетный удар по территории с. Риг Покровской городской громады в Донецкой области.
Об этом сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Жертвы вражеского удара
Как отмечается, попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму.
В результате взрыва также травмирован 24-летний житель соседнего дома. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Чем бил враг?
По данным прокуроров, взрывом повреждены 3 домохозяйства и газопровод. Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт ракету "Искандер".
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Рог - село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.
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