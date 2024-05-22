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Новости Война
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, погибла супружеская пара, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

21 мая 2024 года в 23:00 войска РФ нанесли ракетный удар по территории с. Риг Покровской городской громады в Донецкой области.

Об этом сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жертвы вражеского удара

Как отмечается, попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму.

В результате взрыва также травмирован 24-летний житель соседнего дома. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ
Наслідки обстрілу села Ріг Покровськ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг совершил 37 штурмов на Покровском направлении, на отдельных участках наши войска маневрируют, - Генштаб ВСУ

Чем бил враг?

По данным прокуроров, взрывом повреждены 3 домохозяйства и газопровод. Предварительно, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт ракету "Искандер".

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Рог - село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Автор: 

обстрел (26995) Покровск (583) Офис Генпрокурора (2463)


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зеленский не здається. Он и только он, лідор ********** зупинить ракетний терор *****. Десь в Омані, чи Стамбулі, а може десь посередині Дніпра. Але зупиняє його одна незначна проблемка - партнери бабло не будуть давати ... для керування країною мрій з шоу задоволеннями за ваші, друзі, кревні гривні. У кашавого вже й план готовий на запит з ОПісу.
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22.05.2024 10:02 Ответить
вы идиот? это зеленский нанес ракетный удар? путинская россия нас атакует, а виноват зеленский?
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22.05.2024 14:15 Ответить
Гадаю треба розібратись ХТО ІДІОТ ! Розмова йшла про відміну ракетних ударів *****. А ви як читали ? З кінця ? Лідор ********** досі вважає, що він ще президент, і шо він все вирішить як чародій ( лідор ).
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22.05.2024 14:24 Ответить
Отмене ракетных ударов? Это новое ПВО такое? Или что? Вы о чем вообще?
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25.05.2024 17:58 Ответить
бідна дитина.... вмить сирота, поранений та й без даху над головою....
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22.05.2024 10:15 Ответить
👪🙍‍♂️ 😥😠
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22.05.2024 13:48 Ответить
 
 