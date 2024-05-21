Враг совершил 37 штурмов на Покровском направлении, на отдельных участках наши войска маневрируют, - Генштаб ВСУ

С начала суток произошло 94 боевых столкновения. Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 21 мая.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отразили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка - Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отражена одна атака с направления Новой Таволжанки (РФ). Еще две атаки с Бугруватки продолжаются. В свою очередь, украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отразили два штурмовых действия противника. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении потерь позиций не допущено. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

Боевые действия на востоке

На Северском направлении наши защитники отразили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Роздоловки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается. Агрессор успеха не имеет.

На Краматорском направлении в целом были отражены 10 атак. В частности, российские оккупанты пять раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клещиевки, трижды - возле Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского. На этом направлении потери противника сейчас составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности, уничтожен танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ "Бурелом".

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Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретино в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеновки, продолжаются тяжелые бои. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки Первой, Северного и Нетайлово. На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры для отпора врагу и стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении наши защитники продолжают подавлять активность противника, который с начала суток дважды неудачно атаковал наши позиции.

На Времевском направлении ситуация значительных изменений не претерпела, однако агрессор в районе Старомайорского сосредоточил значительное количество средств огневого поражения и увеличил его интенсивность. Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Ситуация на юге

На Приднепровском направлении ситуация не претерпела изменений. На Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник сегодня активных наступательных действий не проводил.

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