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Новости Война
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Нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы россияне не могли массированно пересекать границу, - Зеленский

Зеленський озвучив потреби ЗСУ в зброї

Украина сейчас нуждается в дальнобойном оружии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

По словам Зеленского, он благодарен всем странам, которые помогают оружием, но нужна оперативность и в принятии решений, и в их выполнении.

"Очень важно, чтобы к дипломатии добавлялась сила на поле боя. Благодаря моральному духу наших ребят, и благодаря современной технике, и, что очень важно, своевременной помощи наших партнеров. Не словами, а делами. Не риторикой, а конкретной техникой. Не когда-то там, а сейчас. А лучше, как говорится, вчера", - пояснил глава государства.

Президент отметил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.

Зеленский считает, что если бы украинские военные имели возможность применять их в надлежащих объемах, российские оккупанты не смогли бы массированно пересекать границу. А чтобы противостоять России в небе, Украине, по словам президента, нужно не менее 120 самолетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не била по территории РФ западным оружием, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+19
И именно поэтому, с@ка, ты остановил их производство в 2020 году? Лицемер гребанный.
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21.05.2024 15:58
+10
Україна потребує "Нептун", "Вільха-М", "Кільчень", "Дніпро", а не асфальтово-оманських рєшал
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21.05.2024 16:00
+5
та згинь ти нарешті! дай нормальним людям шанс врятувати країну
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21.05.2024 16:11
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Нелегетимний імбецил, що тут не ясно. Висєри таки недоступні нормальним людям.
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21.05.2024 16:41 Ответить
А шо нам не потрібно?
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21.05.2024 15:56 Ответить
И именно поэтому, с@ка, ты остановил их производство в 2020 году? Лицемер гребанный.
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21.05.2024 15:58 Ответить
Україна потребує "Нептун", "Вільха-М", "Кільчень", "Дніпро", а не асфальтово-оманських рєшал
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21.05.2024 16:00 Ответить
Иди уже.
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21.05.2024 16:01 Ответить
Не дивно що война повільно просирається. Бо якщо на третій рік війни Лайнокомандувач думає, що ракети якось заважають піхоті та механизованим колонам перетинати кордон.
Можна тільки гадати який в нього там взагалі бардак в голові...
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21.05.2024 16:01 Ответить
Ще як можуть ударами по логістиці, по складах, нафтобазах... якщо будуть касетні БЧ якими можна ближні аеродроми накрити і там ефект буде зовсім інший чим дронами...

Але для цього треба свої виробляти, сумніваюсь що захід колись дозволить їхніми бити по раші.... вони торгують з орками а удари підвищать ціни на ресурси і інфляцію
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21.05.2024 16:18 Ответить
Це потрібно така кількість ракет і дальність, яку Україні і близько ніхто не дасть.
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21.05.2024 16:21 Ответить
Так ти ж заявив що ЗСУ не б'є по кацапії західними ракетами.
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21.05.2024 16:03 Ответить
Зеледент забыл добавить что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе... Сказочный... Дальше все знают.
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21.05.2024 16:04 Ответить
Якшо ми ьудемо витрачати на армію, нам не вистачить на дороги.....
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21.05.2024 16:07 Ответить
та згинь ти нарешті! дай нормальним людям шанс врятувати країну
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21.05.2024 16:11 Ответить
"Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон "..... А також багато набоїв для нових 15к погранців, щоб відстрілювати наших несвідомих громадян що намагаються перетнути кордон, рятуючись від війни, з протилежного від рашки боку.
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21.05.2024 16:17 Ответить
Він нічого не робить і робити не збирається, тільки озвучує хотелки. Вова, що ти казав про те, що ти комусь винний?
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21.05.2024 16:18 Ответить
Виконуючий тимчасово обов'язки на посаді Зеленський, мабуть таки ХОЧЕ ПОКАЯТИСЯ перед Українцями за нанесену їм, непоправну шкоду майну та ЗАГИБЕЛЬ їх рідних і близьких, з 2019 року! Ось тільки оті Оманські зустрічі…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі.(С)

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.05.2024 16:19 Ответить
Вочевидь потрібно було ці ракети самим розробляти, а не класти дороги, по яким русня наступає
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21.05.2024 16:21 Ответить
от вас пробило на третій рік повномаштабної війни - бистрий ви
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21.05.2024 16:27 Ответить
мене пробило після оголошення результатів виборів у 2019-му, все інше після цього - суцільний стрес
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21.05.2024 16:40 Ответить
Дебіла хоч палею, хоч ломом, а воно все одно дорогу будувати буде. Бо іншого нічого не вміє. Анонсувати.
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21.05.2024 20:51 Ответить
а воно повинно було не продовжувати накидувати свої гундоси, а:
скликати велику прес конференцію!
відзвітувати за просрані п'ять років україни!
обґрунтувати, своє пересіденство!
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21.05.2024 16:24 Ответить
Попроси у себя в 2019-м, клоун
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21.05.2024 16:36 Ответить
Цей навіть "Танчики" на "Денді" не подолав...
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21.05.2024 16:43 Ответить
А в цей час його риги будуть і далі мародерить
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21.05.2024 17:54 Ответить
ти 5 рокив де був ухилянт
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21.05.2024 18:09 Ответить
Чесно, а чому далекобійні ракети мають боронити кордон ? У мене дебет з кредитом не зходиться. Партнери забороняють далекобійні застосовувати по території кацапії. То значить їх будуть застосовувати прямо з Польщі ? Ну, ШОП по кордону без проникнення на територію ворога.
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21.05.2024 20:56 Ответить
 
 