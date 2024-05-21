Нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы россияне не могли массированно пересекать границу, - Зеленский

Украина сейчас нуждается в дальнобойном оружии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

По словам Зеленского, он благодарен всем странам, которые помогают оружием, но нужна оперативность и в принятии решений, и в их выполнении.

"Очень важно, чтобы к дипломатии добавлялась сила на поле боя. Благодаря моральному духу наших ребят, и благодаря современной технике, и, что очень важно, своевременной помощи наших партнеров. Не словами, а делами. Не риторикой, а конкретной техникой. Не когда-то там, а сейчас. А лучше, как говорится, вчера", - пояснил глава государства.

Президент отметил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.

Зеленский считает, что если бы украинские военные имели возможность применять их в надлежащих объемах, российские оккупанты не смогли бы массированно пересекать границу. А чтобы противостоять России в небе, Украине, по словам президента, нужно не менее 120 самолетов.

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