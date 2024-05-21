Нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы россияне не могли массированно пересекать границу, - Зеленский
Украина сейчас нуждается в дальнобойном оружии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.
По словам Зеленского, он благодарен всем странам, которые помогают оружием, но нужна оперативность и в принятии решений, и в их выполнении.
"Очень важно, чтобы к дипломатии добавлялась сила на поле боя. Благодаря моральному духу наших ребят, и благодаря современной технике, и, что очень важно, своевременной помощи наших партнеров. Не словами, а делами. Не риторикой, а конкретной техникой. Не когда-то там, а сейчас. А лучше, как говорится, вчера", - пояснил глава государства.
Президент отметил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.
Зеленский считает, что если бы украинские военные имели возможность применять их в надлежащих объемах, российские оккупанты не смогли бы массированно пересекать границу. А чтобы противостоять России в небе, Украине, по словам президента, нужно не менее 120 самолетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Можна тільки гадати який в нього там взагалі бардак в голові...
Але для цього треба свої виробляти, сумніваюсь що захід колись дозволить їхніми бити по раші.... вони торгують з орками а удари підвищать ціни на ресурси і інфляцію
21.05.2024 816 доба війни
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?
Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.
Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.
Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"
Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes management-chaos" повторюється двічі.(С)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
скликати велику прес конференцію!
відзвітувати за просрані п'ять років україни!
обґрунтувати, своє пересіденство!