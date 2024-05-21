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Новини Війна
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Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон, - Зеленський

Зеленський озвучив потреби ЗСУ в зброї

Україна наразі потребує далекобійної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, він вдячний усім країнам, які допомагають зброєю, але потрібна оперативність і в ухваленні рішень, і в їхньому виконанні.

"Дуже важливо, щоб до дипломатії додавалася сила на полі бою. Завдяки моральному духу наших хлопців, і завдяки сучасній техніці, і, що дуже важливо, вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, а справами. Не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз. А краще, як то кажуть, учора", - пояснив глава держави.

Президент зазначив, що Україна потребує далекобійних ракет: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.

Зеленський вважає, що якби українські військові мали змогу застосовувати їх у належних обсягах, російські окупанти не змогли б масовано перетинати кордон. А щоб протистояти Росії в небі, Україні, за словами президента, потрібно щонайменше 120 літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+19
И именно поэтому, с@ка, ты остановил их производство в 2020 году? Лицемер гребанный.
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21.05.2024 15:58
+10
Україна потребує "Нептун", "Вільха-М", "Кільчень", "Дніпро", а не асфальтово-оманських рєшал
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21.05.2024 16:00
+5
та згинь ти нарешті! дай нормальним людям шанс врятувати країну
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21.05.2024 16:11
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Нелегетимний імбецил, що тут не ясно. Висєри таки недоступні нормальним людям.
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21.05.2024 16:41 Відповісти
А шо нам не потрібно?
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21.05.2024 15:56 Відповісти
И именно поэтому, с@ка, ты остановил их производство в 2020 году? Лицемер гребанный.
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21.05.2024 15:58 Відповісти
Україна потребує "Нептун", "Вільха-М", "Кільчень", "Дніпро", а не асфальтово-оманських рєшал
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21.05.2024 16:00 Відповісти
Иди уже.
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21.05.2024 16:01 Відповісти
Не дивно що война повільно просирається. Бо якщо на третій рік війни Лайнокомандувач думає, що ракети якось заважають піхоті та механизованим колонам перетинати кордон.
Можна тільки гадати який в нього там взагалі бардак в голові...
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21.05.2024 16:01 Відповісти
Ще як можуть ударами по логістиці, по складах, нафтобазах... якщо будуть касетні БЧ якими можна ближні аеродроми накрити і там ефект буде зовсім інший чим дронами...

Але для цього треба свої виробляти, сумніваюсь що захід колись дозволить їхніми бити по раші.... вони торгують з орками а удари підвищать ціни на ресурси і інфляцію
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21.05.2024 16:18 Відповісти
Це потрібно така кількість ракет і дальність, яку Україні і близько ніхто не дасть.
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21.05.2024 16:21 Відповісти
Так ти ж заявив що ЗСУ не б'є по кацапії західними ракетами.
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21.05.2024 16:03 Відповісти
Зеледент забыл добавить что солнце должно всходить на востоке и заходить на западе... Сказочный... Дальше все знают.
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21.05.2024 16:04 Відповісти
Якшо ми ьудемо витрачати на армію, нам не вистачить на дороги.....
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21.05.2024 16:07 Відповісти
та згинь ти нарешті! дай нормальним людям шанс врятувати країну
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21.05.2024 16:11 Відповісти
"Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон "..... А також багато набоїв для нових 15к погранців, щоб відстрілювати наших несвідомих громадян що намагаються перетнути кордон, рятуючись від війни, з протилежного від рашки боку.
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21.05.2024 16:17 Відповісти
Він нічого не робить і робити не збирається, тільки озвучує хотелки. Вова, що ти казав про те, що ти комусь винний?
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21.05.2024 16:18 Відповісти
Виконуючий тимчасово обов'язки на посаді Зеленський, мабуть таки ХОЧЕ ПОКАЯТИСЯ перед Українцями за нанесену їм, непоправну шкоду майну та ЗАГИБЕЛЬ їх рідних і близьких, з 2019 року! Ось тільки оті Оманські зустрічі…

21.‎05.‎2024 816 доба війни

50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

В минулому місяці Зеленський збирав т.з. "Ставку ВГК" 11 разів. В середньому два рази на тиждень. Крім того повідомлялось про 8 візитів Зеленського в "райони бойових дій". В цьому місяці виявилось, що Зеленський не знає реальної ситуації на фронтах і "кричить на своїх генералів". Просте питання - КОГО збирав Зеленський в минулому місяці і КУДИ він їздив ?

Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Трагікомізм ситуації полягає в тому, що "заблокована" трибуна ВРУ схоже просто нікому не потрібна, бо в залі всього 120-130 депутатів ВР.

Із клоаки "загального марафону" дезертирувало "Суспільне". "Обмін контентом, взаємоузгодження думок, загальні принципи..." - все це пусті слова ресурсу, який зрозумів, що "єдиномарафонівців" чекає доля чекає доля геббельсовських пропагандистів ...

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок проходить в держдепартаменті США під цікавим грифом "Promotion of accountability of officials of Ukraine"

Візит міністра закордонних справ Германії Анналени Бербок - це узгоджена з держдепартаментом США спроба переконати Зеленського розпочати створення компетентного антикорупційного уряду в Україні. Блінкен в розмові з Бербок сказав "It's hopeless, but try". Посол Германії в Україні Мартін Єгер (нім. Martin Jäger) теж налаштований крайньо скептично, в останньому ситуаційному зведенні ситуації в Україні для міністерства фраза "korruptes ­management-chaos" повторюється двічі.(С)

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.05.2024 16:19 Відповісти
Вочевидь потрібно було ці ракети самим розробляти, а не класти дороги, по яким русня наступає
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21.05.2024 16:21 Відповісти
от вас пробило на третій рік повномаштабної війни - бистрий ви
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21.05.2024 16:27 Відповісти
мене пробило після оголошення результатів виборів у 2019-му, все інше після цього - суцільний стрес
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21.05.2024 16:40 Відповісти
Дебіла хоч палею, хоч ломом, а воно все одно дорогу будувати буде. Бо іншого нічого не вміє. Анонсувати.
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21.05.2024 20:51 Відповісти
а воно повинно було не продовжувати накидувати свої гундоси, а:
скликати велику прес конференцію!
відзвітувати за просрані п'ять років україни!
обґрунтувати, своє пересіденство!
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21.05.2024 16:24 Відповісти
Попроси у себя в 2019-м, клоун
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21.05.2024 16:36 Відповісти
Цей навіть "Танчики" на "Денді" не подолав...
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21.05.2024 16:43 Відповісти
А в цей час його риги будуть і далі мародерить
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21.05.2024 17:54 Відповісти
ти 5 рокив де був ухилянт
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21.05.2024 18:09 Відповісти
Чесно, а чому далекобійні ракети мають боронити кордон ? У мене дебет з кредитом не зходиться. Партнери забороняють далекобійні застосовувати по території кацапії. То значить їх будуть застосовувати прямо з Польщі ? Ну, ШОП по кордону без проникнення на територію ворога.
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21.05.2024 20:56 Відповісти
 
 