Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон, - Зеленський

Україна наразі потребує далекобійної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, він вдячний усім країнам, які допомагають зброєю, але потрібна оперативність і в ухваленні рішень, і в їхньому виконанні.

"Дуже важливо, щоб до дипломатії додавалася сила на полі бою. Завдяки моральному духу наших хлопців, і завдяки сучасній техніці, і, що дуже важливо, вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, а справами. Не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз. А краще, як то кажуть, учора", - пояснив глава держави.

Президент зазначив, що Україна потребує далекобійних ракет: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.

Зеленський вважає, що якби українські військові мали змогу застосовувати їх у належних обсягах, російські окупанти не змогли б масовано перетинати кордон. А щоб протистояти Росії в небі, Україні, за словами президента, потрібно щонайменше 120 літаків.

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