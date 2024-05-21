Нам потрібні далекобійні ракети, щоб росіяни не могли масовано перетинати кордон, - Зеленський
Україна наразі потребує далекобійної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters.
За словами Зеленського, він вдячний усім країнам, які допомагають зброєю, але потрібна оперативність і в ухваленні рішень, і в їхньому виконанні.
"Дуже важливо, щоб до дипломатії додавалася сила на полі бою. Завдяки моральному духу наших хлопців, і завдяки сучасній техніці, і, що дуже важливо, вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, а справами. Не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз. А краще, як то кажуть, учора", - пояснив глава держави.
Президент зазначив, що Україна потребує далекобійних ракет: Storm Shadow, SCALP, ATACMS.
Зеленський вважає, що якби українські військові мали змогу застосовувати їх у належних обсягах, російські окупанти не змогли б масовано перетинати кордон. А щоб протистояти Росії в небі, Україні, за словами президента, потрібно щонайменше 120 літаків.
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Можна тільки гадати який в нього там взагалі бардак в голові...
Але для цього треба свої виробляти, сумніваюсь що захід колись дозволить їхніми бити по раші.... вони торгують з орками а удари підвищать ціни на ресурси і інфляцію
21.05.2024 816 доба війни
50 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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