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Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю, - Зеленський

Україна не била по РФ західною зброєю, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою Заходом.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю журналістам Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї. Не можемо ризикувати санкційною політикою проти Росії. Не можемо ризикувати грошима. Не хочемо доводити до цього", - зазначив він.

За словами Зеленського, наразі ведуться перемовини з партнерами щодо застосування західної зброї по скупченню техніки РФ на кордоні.

"Поки що позитиву на цьому напрямку немає", - додав президент.

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Удари по РФ західною зброєю

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) зброя (7443) росія (65007)


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Топ коментарі
+9
вася, ти вже ніхто і звати тебе ніяк! той не лізь до людей зі своїми висерами.
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21.05.2024 15:11
+8
Ось це й погано.
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21.05.2024 15:07
+6
Я вважаю що рф нелегітимна організація і у неї нема своєї території, а тільки територія окупована фашистською терористичною організацією єдина пі.дороССія, а тому лупити по тим терористам ми маємо абсолютне право як юдеї луплять терористичний іділ!
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21.05.2024 15:15
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Ось це й погано.
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21.05.2024 15:07 Відповісти
вася, ти вже ніхто і звати тебе ніяк! той не лізь до людей зі своїми висерами.
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21.05.2024 15:11 Відповісти
Президент Володимир Зеленський Джерело:
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21.05.2024 15:20 Відповісти
А власну у асфальт закопали
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21.05.2024 15:14 Відповісти
Я вважаю що рф нелегітимна організація і у неї нема своєї території, а тільки територія окупована фашистською терористичною організацією єдина пі.дороССія, а тому лупити по тим терористам ми маємо абсолютне право як юдеї луплять терористичний іділ!
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21.05.2024 15:15 Відповісти
Евреи, іділ.
Речь идет о нашей планете? Может Палестина?
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21.05.2024 15:38 Відповісти
А що не так сказано? Юдеї - історична назва народу, а палестина не легітимна держава що контролюється терористичною організацією іділ, по аналогії ерефія - нелегітимна недодержава
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21.05.2024 15:57 Відповісти
Що контролюється терористичною організацією єдина під.ороССія
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21.05.2024 16:27 Відповісти
Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю через те, що я зрадник України і її народу , не давав на це дозвіл як президент- рашистський слуга
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21.05.2024 15:18 Відповісти
Максим, добре що призналися. Ви ще можете спокутувати свою вину перед народом України. Вертайтесь зі Штатів!
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21.05.2024 15:23 Відповісти
будь уважний , читаючи хто саме видав "перлину признання " .що Україна не била західною зброєю по території 3,14де,рації,???Ну так хто ж це видав "коломбет" .як не "зелідор" ?Хоча можливо справляєте " вечірний намаз" до портрету "зеленого"Тоді Вам варто послухати пісню "Ой зелене жито, зелене"
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21.05.2024 15:30 Відповісти
Мені здається, що це не ненавмисний необдуманий спіч Янелоха, а навмисна балаканина на користь кацапів, замаскована під ненавмисний необдуманий спіч Зє.
І от такої балаканини, у нього вагон. Все працює на користь ІПСО рашистів
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21.05.2024 15:35 Відповісти
Ти і видав "перлину". Вертайся, здавай тих, у кого інвалідність купив і бігом спокутувати. Знаєш чим змивається зрада
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21.05.2024 16:06 Відповісти
так Захід і корупцію забороняє....
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21.05.2024 15:20 Відповісти
півнів із кабами чим пропонуєш збивати? асфальтом чи награбованим твоїми спільниками?
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21.05.2024 15:23 Відповісти
Зеля, виколупуй ракети з асфальту поки тебе в той асфальт не закатали!
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21.05.2024 15:24 Відповісти
можна б було за роки війни якусь свою тактичну ядерну зброю налагодити . та вжаарти по курську
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21.05.2024 15:25 Відповісти
А россия постоянно бьет по Украине западным оружием. Там электроника и прочие части из США. Но США это не запрещает.
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21.05.2024 15:27 Відповісти
Забороняє, але русня кладе на заборону болт, і США з цим нічого не можуть вдіяти.
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Очень даже может. Но не хочет.
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21.05.2024 15:43 Відповісти
І як ви можете заборонити продавати електроніку, наприклад, в Угорщину, з якої її реекспортують в Казахстан, з якого вже піде до русні через, наприклад, Китай?
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21.05.2024 15:44 Відповісти
Ну, наприклад томагавком, наданим Україні, через скажімо якусь гепотитичну уганду?
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21.05.2024 15:49 Відповісти
Корчать з себе правильних, все ніяк не второпають, що той, хто грає за правилами, програє тому, хто жодними правилами не обмежений.
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21.05.2024 15:50 Відповісти
Элементарно. Любой товар поставляется на определенных условиях. Включая его реэкспорт. Если машины поставляются только для конкретной страны их не могут перепродать в другую. А тем более товары двойного назначения.

Есть лицензионные соглашения, санкции, контроль конечного пользователя, мониторинг. Нужно только желание.
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21.05.2024 15:55 Відповісти
Русня в ракетах використовує чипи від пралок.
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21.05.2024 17:44 Відповісти
Клован есть клован.

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21.05.2024 15:35 Відповісти
На територію рашки заходити підрозділам ЗСУ захід також заборонив напевно, лиш всякі легіони росіх можуть?
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21.05.2024 15:38 Відповісти
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21.05.2024 15:44 Відповісти
...кто этот бред придумал? Покажите документ,где это написано,как ограничение..Кто этот агент мацковитских болот..Фамилия...
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21.05.2024 15:48 Відповісти
"..в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории."
Интересно, а во время Второй Мировой войны американцы тоже ставили подобный ультиматум Советскому Союзу чтобы те ни в коем случае не использовали полученное им по Ленд-лизу американское вооружение на территории гитлеровской Германии?
Или "это другое"?
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21.05.2024 16:57 Відповісти
взагалі-то заяви штибу "Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю" - неправда, або, точніше, неповна правда
Такі удари є. Не щоденні, але щотижневі. Більше всього по касапам ЗСУ валить британською та французськими комплексами, і цього Сунак (Джонсонюк, еtс) та Макрон не забороняли...
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21.05.2024 17:07 Відповісти
От до чого дожились. Покаяння провинившогося школяра.
.
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21.05.2024 17:40 Відповісти
 
 