Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою Заходом.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю журналістам Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї. Не можемо ризикувати санкційною політикою проти Росії. Не можемо ризикувати грошима. Не хочемо доводити до цього", - зазначив він.

За словами Зеленського, наразі ведуться перемовини з партнерами щодо застосування західної зброї по скупченню техніки РФ на кордоні.

"Поки що позитиву на цьому напрямку немає", - додав президент.

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Удари по РФ західною зброєю

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

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