Украина никогда не била по территории РФ западным оружием, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным Западом.
Об этом глава государства заявил в интервью журналистам Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не использовали западное оружие по территории России, потому что не имеем на это акцепта. Мы не можем рисковать всем объемом оружия. Не можем рисковать санкционной политикой против России. Не можем рисковать деньгами. Не хотим доводить до этого", - отметил он.
По словам Зеленского, сейчас ведутся переговоры с партнерами по применению западного оружия по скоплению техники РФ на границе.
"Пока позитива на этом направлении нет", - добавил президент.
Удары по РФ западным оружием
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
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Речь идет о нашей планете? Может Палестина?
І от такої балаканини, у нього вагон. Все працює на користь ІПСО рашистів
Есть лицензионные соглашения, санкции, контроль конечного пользователя, мониторинг. Нужно только желание.
Интересно, а во время Второй Мировой войны американцы тоже ставили подобный ультиматум Советскому Союзу чтобы те ни в коем случае не использовали полученное им по Ленд-лизу американское вооружение на территории гитлеровской Германии?
Или "это другое"?
Такі удари є. Не щоденні, але щотижневі. Більше всього по касапам ЗСУ валить британською та французськими комплексами, і цього Сунак (Джонсонюк, еtс) та Макрон не забороняли...
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