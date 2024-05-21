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Новости Война
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Украина никогда не била по территории РФ западным оружием, - Зеленский

Україна не била по РФ західною зброєю, заявив Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным Западом.

Об этом глава государства заявил в интервью журналистам Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не использовали западное оружие по территории России, потому что не имеем на это акцепта. Мы не можем рисковать всем объемом оружия. Не можем рисковать санкционной политикой против России. Не можем рисковать деньгами. Не хотим доводить до этого", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас ведутся переговоры с партнерами по применению западного оружия по скоплению техники РФ на границе.

"Пока позитива на этом направлении нет", - добавил президент.

Читайте: Украине нужно предоставить больше свободы для нанесения ударов по целям в России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Удары по РФ западным оружием

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также читайте: В парламенте Франции призвали не запрещать Украине наносить удары французским оружием по территории РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) оружие (10202) россия (95413)


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Топ комментарии
+9
вася, ти вже ніхто і звати тебе ніяк! той не лізь до людей зі своїми висерами.
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21.05.2024 15:11
+8
Ось це й погано.
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21.05.2024 15:07
+6
Я вважаю що рф нелегітимна організація і у неї нема своєї території, а тільки територія окупована фашистською терористичною організацією єдина пі.дороССія, а тому лупити по тим терористам ми маємо абсолютне право як юдеї луплять терористичний іділ!
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21.05.2024 15:15
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Ось це й погано.
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21.05.2024 15:07 Ответить
вася, ти вже ніхто і звати тебе ніяк! той не лізь до людей зі своїми висерами.
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21.05.2024 15:11 Ответить
Президент Володимир Зеленський Джерело:
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21.05.2024 15:20 Ответить
А власну у асфальт закопали
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21.05.2024 15:14 Ответить
Я вважаю що рф нелегітимна організація і у неї нема своєї території, а тільки територія окупована фашистською терористичною організацією єдина пі.дороССія, а тому лупити по тим терористам ми маємо абсолютне право як юдеї луплять терористичний іділ!
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21.05.2024 15:15 Ответить
Евреи, іділ.
Речь идет о нашей планете? Может Палестина?
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21.05.2024 15:38 Ответить
А що не так сказано? Юдеї - історична назва народу, а палестина не легітимна держава що контролюється терористичною організацією іділ, по аналогії ерефія - нелегітимна недодержава
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21.05.2024 15:57 Ответить
Що контролюється терористичною організацією єдина під.ороССія
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21.05.2024 16:27 Ответить
Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю через те, що я зрадник України і її народу , не давав на це дозвіл як президент- рашистський слуга
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21.05.2024 15:18 Ответить
Максим, добре що призналися. Ви ще можете спокутувати свою вину перед народом України. Вертайтесь зі Штатів!
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21.05.2024 15:23 Ответить
будь уважний , читаючи хто саме видав "перлину признання " .що Україна не била західною зброєю по території 3,14де,рації,???Ну так хто ж це видав "коломбет" .як не "зелідор" ?Хоча можливо справляєте " вечірний намаз" до портрету "зеленого"Тоді Вам варто послухати пісню "Ой зелене жито, зелене"
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21.05.2024 15:30 Ответить
Мені здається, що це не ненавмисний необдуманий спіч Янелоха, а навмисна балаканина на користь кацапів, замаскована під ненавмисний необдуманий спіч Зє.
І от такої балаканини, у нього вагон. Все працює на користь ІПСО рашистів
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21.05.2024 15:35 Ответить
Ти і видав "перлину". Вертайся, здавай тих, у кого інвалідність купив і бігом спокутувати. Знаєш чим змивається зрада
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21.05.2024 16:06 Ответить
так Захід і корупцію забороняє....
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21.05.2024 15:20 Ответить
півнів із кабами чим пропонуєш збивати? асфальтом чи награбованим твоїми спільниками?
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21.05.2024 15:23 Ответить
Зеля, виколупуй ракети з асфальту поки тебе в той асфальт не закатали!
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21.05.2024 15:24 Ответить
можна б було за роки війни якусь свою тактичну ядерну зброю налагодити . та вжаарти по курську
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21.05.2024 15:25 Ответить
А россия постоянно бьет по Украине западным оружием. Там электроника и прочие части из США. Но США это не запрещает.
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21.05.2024 15:27 Ответить
Забороняє, але русня кладе на заборону болт, і США з цим нічого не можуть вдіяти.
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21.05.2024 15:33 Ответить
Очень даже может. Но не хочет.
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21.05.2024 15:43 Ответить
І як ви можете заборонити продавати електроніку, наприклад, в Угорщину, з якої її реекспортують в Казахстан, з якого вже піде до русні через, наприклад, Китай?
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21.05.2024 15:44 Ответить
Ну, наприклад томагавком, наданим Україні, через скажімо якусь гепотитичну уганду?
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21.05.2024 15:49 Ответить
Корчать з себе правильних, все ніяк не второпають, що той, хто грає за правилами, програє тому, хто жодними правилами не обмежений.
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21.05.2024 15:50 Ответить
Элементарно. Любой товар поставляется на определенных условиях. Включая его реэкспорт. Если машины поставляются только для конкретной страны их не могут перепродать в другую. А тем более товары двойного назначения.

Есть лицензионные соглашения, санкции, контроль конечного пользователя, мониторинг. Нужно только желание.
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21.05.2024 15:55 Ответить
Русня в ракетах використовує чипи від пралок.
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21.05.2024 17:44 Ответить
Клован есть клован.

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21.05.2024 15:35 Ответить
На територію рашки заходити підрозділам ЗСУ захід також заборонив напевно, лиш всякі легіони росіх можуть?
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21.05.2024 15:38 Ответить
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21.05.2024 15:44 Ответить
...кто этот бред придумал? Покажите документ,где это написано,как ограничение..Кто этот агент мацковитских болот..Фамилия...
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21.05.2024 15:48 Ответить
"..в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории."
Интересно, а во время Второй Мировой войны американцы тоже ставили подобный ультиматум Советскому Союзу чтобы те ни в коем случае не использовали полученное им по Ленд-лизу американское вооружение на территории гитлеровской Германии?
Или "это другое"?
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21.05.2024 16:57 Ответить
взагалі-то заяви штибу "Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю" - неправда, або, точніше, неповна правда
Такі удари є. Не щоденні, але щотижневі. Більше всього по касапам ЗСУ валить британською та французськими комплексами, і цього Сунак (Джонсонюк, еtс) та Макрон не забороняли...
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21.05.2024 17:07 Ответить
От до чого дожились. Покаяння провинившогося школяра.
.
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21.05.2024 17:40 Ответить
 
 