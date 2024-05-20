"Пора оказать украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - Нуланд

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью ABC News.

Комментируя последние продвижения российских сил на севере Харьковской области, Нуланд подчеркнула, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".

"Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска", - добавила она.

По мнению экс-заместителя госсекретаря США, "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харькову и пытается уничтожить его, "даже не разворачивая войска на земле".

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"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - подчеркнула Нуланд.

Нуланд уверена, что это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а сейчас "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".

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Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.