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"Пора оказать украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - Нуланд

Нуланд про дозвіл Україні стріляти по цілях в Росії

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью ABC News.

Комментируя последние продвижения российских сил на севере Харьковской области, Нуланд подчеркнула, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".

"Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска", - добавила она.

По мнению экс-заместителя госсекретаря США, "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харькову и пытается уничтожить его, "даже не разворачивая войска на земле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине новые и более дальнобойные виды вооружения, - Нуланд

"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - подчеркнула Нуланд.

Нуланд уверена, что это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а сейчас "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путинский подход к переговорам: "Что мое – мое, а что ваше – обсудим". Цель США – подготовить Киев, чтобы он смог договариваться с позиции силы, - Нуланд

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Автор: 

оружие (10202) США (26506) Украина (44926) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+21
Чого вони всі такі розумні тільки коли екси?
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20.05.2024 19:24
+9
Вікторія ти найкраща!
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20.05.2024 19:31
+8
Можете і самі вдарити, вдягнувши форму ЗСУ
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20.05.2024 19:22
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Правила форума Совет форумчан
Можете і самі вдарити, вдягнувши форму ЗСУ
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20.05.2024 19:22 Ответить
Вікі, печенюшки за печенюшками лєнтой подавай .... !"

наша людина !

.
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20.05.2024 20:06 Ответить
"до фуя дезертирів..."

Лесь Подеревьянський
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20.05.2024 20:11 Ответить
Золоті слова, Вікторія!

Дякуемо.

Але Саліван буде проти…
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20.05.2024 20:19 Ответить
Пасбл.
Взагалі у американці якась єрунда назріває у суспільстві. На рахунок комуністичної ідеології. Там навіть організувався рух метою якого є блокування селебретіс, щоб довести їх до банкрутства і втрати популярності. Наприклад на нещодавньому шоу чи що це було , під час розмови з Кім Кардаш'ян хтось з зали вигукнув - свободу Палестині. Вона сказала- свободу всім. Її внесли в чорний список, почали відписуватись з її соцмереж.
Активна підтримка Палестини дивує. Це явно чиясь інформаційна робота.
До чого я це. Назрівають тектонічні зміни.
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20.05.2024 20:41 Ответить
Yes!
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20.05.2024 19:22 Ответить
Чого вони всі такі розумні тільки коли екси?
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20.05.2024 19:24 Ответить
тому що нема відповідальності перед електоратом,
у нас це працює навпаки..
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20.05.2024 19:32 Ответить
Коментарі на вислів неекса Блінкена , обережнодипломаичний , у Франції та Ізраїлі , наприклад, були сприйняті - ЯК ЦЕ СПРАВА УКРАЇНИ !!!
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20.05.2024 19:46 Ответить
Білий дім з цього приводу висловився однозначно, що "позиція США щодо застосування американської зброї по території РФ не змінилася". Тому нам потрібен офіційний (можна не публічний) дозвіл, а не туманне висловлювання.
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20.05.2024 19:54 Ответить
Супутник показав, що рашисти зібрали на базі "Оленья" третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3

Про яку кількість літаків йдеться, і на що це може вказувати

У відкритому доступі з'явились супутникові знімки рашистського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні.

читати далі
https://defence-ua.com/news/suputnik_pokazav_scho_rashisti_zibrali_na_bazi_olenja_tretinu_bojezdatnih_tu_95ms_i_tu_22m3-15393.html
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20.05.2024 19:56 Ответить
Американський історик Снайдер: «Якщо Трамп переможе, Америка просто зникне»
сайт" SESTRY шлях додому
https://www.sestry.eu/statti/amerikanskiy-istorik-timoti-snayder-yakshcho-tramp-peremozhe-amerika-prosto-znikne
ґ
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20.05.2024 20:01 Ответить
пора бамбіть Алєнью....
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20.05.2024 20:18 Ответить
Задзьобали вже ці відставної кози барабанщики!
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20.05.2024 19:27 Ответить
Не ведіться на подібні висловлювання. Тут по кацапських НПЗ бити неможна українськими дронами, а ви думаєте, що дозволять штатівськими ракетами лупити....
Завтра гіпотетичний Остін все спростує, і скаже, що невірно зрозуміли....
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20.05.2024 19:28 Ответить
"Тут по кацапських НПЗ бити неможна українськими дронами..." - Можливо на твою Аляску новини з України доходять пізніше, ніж брехня з кацапії, і ти не в курсі подій, що кацапські НПЗ досить непогано бавовняться і зараз, але це таки факти. А якщо хтось тобі ще раз почне шепотіти подібне на вушко - дай цій кацапській падлі в пику!
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20.05.2024 20:21 Ответить
Не Остін, а Саліван. Чи Кірбі.

Це різні позиції.

Блинкин- Остін це одне.

Саліван-Бернс це інше.
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20.05.2024 20:24 Ответить
не дочекаєшся, ягєльний ти наш !

.
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20.05.2024 20:09 Ответить
Типу цей кацапський дрищ хоче, щоб ми всі здриснули з України, а він зі своєю болотною шльондрою вибере в Києві апартаменти, спире чужий одяг, книжки, меблі і т.д. і спокійно собі буде жити? Хо-хо-хо! Завтра на роботі порегочімо з цього дурня... )))
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20.05.2024 20:40 Ответить
Вікторія Томагавківна ми молимося на Вас!
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20.05.2024 19:30 Ответить
Ефшістнадцівна
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20.05.2024 19:33 Ответить
через місячішуо посмієшся-повсираєшся
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20.05.2024 20:34 Ответить
та я не глузую, а навпаки підбадьорювати намагаюсь
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20.05.2024 20:46 Ответить
Вікторія ти найкраща!
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20.05.2024 19:31 Ответить
цьом, цьом, цьом Вікусю!!!
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20.05.2024 20:20 Ответить
приклалась бабця до встановлення Демократії в Україні чимало
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20.05.2024 20:22 Ответить
Обійшли цьоцю з посадою, вона образилася і звільнилася. А тепер така радикальна стала шо аж страшно
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20.05.2024 19:34 Ответить

"Настав час надати українцям більшу допомогу в завданні ударів по базах усередині Росії", - Нуланд

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20.05.2024 19:44 Ответить
Судячи з усього, кацапи такі дурні, що досі не зрозуміли: напасти на Україну = з розгону вʼїбатися мордою в кирпичну стіну... Можу пояснити це тільки примітивною нервовою системою, коли імпульси від центрів болю доходять до мозку з величезним запізненням.
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20.05.2024 20:28 Ответить
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20.05.2024 20:35 Ответить
Читаю коменти сколковських лишньохромосомих тролів, сміюся!!!!!!,,🤣😂🤣 Невже ваше під.оросійське керівництво чи ви лишньохромосомі думаєте, що Українці, які випередили вас на декілька сходинок у еволюції та і в принципі окрім кількості у всьому іншому, повірять у те брехливе іпсо та гівно з методичок, в тому числі про представників Союзник Держав, що ви росповсюджуєте на інфоресурсах своїх Господарів! Кляті раби!!!!!🖕
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20.05.2024 19:47 Ответить
Кількість узких по різним оцінкам десь від 125 до 150 мільйонів. Українців - приблизно 70-75. При цьому слід враховувати, що українці - це ті що визначилися зі своєю ідентифікацією. А серед 125-150 узких є якась доля населення Кубані, Далекого сходу і т.д., які в даний момент типу узкие, але можуть змінити свою думку. Так що, якщо рахувати в процентному відношенні до населення земної кулі, попри всі намагання чортів знищити нас за 300 років - різниця по населенню не така вже й велика.................
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20.05.2024 21:10 Ответить
Ключове тут "ЕКС". Байден з Саліваном ставши "ЕКСами" мабуть теж будуть рішучими.
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20.05.2024 19:51 Ответить
Экс Медведев? Не переживайте Вы за Экс, ЭКС в США по влиянию не хуже чем Легитимные и Выбранные народом Болот в Орде. Нуланд заднюю передачу включать не умеет, в ее КПП, нет такой опции
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20.05.2024 21:02 Ответить
печенюшки якісні, работають що надо !

ти чого підкинувся, ягєльний ?

.
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20.05.2024 20:14 Ответить
Поясніть, будь ласка:
Вони розумніють, коли становляться "екс", чи становляться "екс", коли розумніють?
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20.05.2024 20:20 Ответить
всі екс службовці такі відверті, але це нінащо не впливає, а заборона використання всієї західної зброї по території рф досі діє.
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20.05.2024 20:26 Ответить
Пані Вікторія Нуланд в інтервʼю для ABCnews зробила свою заяву на підтримку права України нанести удари по обʼєктам на території РФ. Час настав.
Чи почує її заяву президент США Байден?
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/time-ukraine-hit-bases-russia-victoria-nuland-110373092
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20.05.2024 20:36 Ответить
Уже сьогодні прозвучали заяви що навіть літаки збивати не можна на території раші американською зброєю...
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20.05.2024 20:39 Ответить
Не тупи. Заборона використання амерської зброї на території рашки. Це означає будь-які обʼєкти, без уточнень, на небі/землі/воді чи під ними. Е-е-е, може тобі ще треба уточнення, що літаки у повітрі теж є такими обʼєктами?
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20.05.2024 20:50 Ответить
Та нах... мені ті уточнення... просто виходить що орки можуть Каби скидати з території раші і нічим їх буде збити навіть якщо дадуть літаки
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20.05.2024 21:44 Ответить
І як же ця заборона впливає на можливості ЗСУ по звільненню окупованих рашистами територій України?
Може головний партнер нарешті дасть відверту і зрозумілу відповідь на це очевидне запитання?
Чи відповідь є військовою таємницею?
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20.05.2024 21:45 Ответить
Давно пора.
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20.05.2024 20:40 Ответить
Не пройшло і два роки....
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20.05.2024 20:46 Ответить
Нуланд на Тайвань летала, а Китай грозился нанести удар по Тайваню в случае визита (Великие Китайские Войны).
Хотелось бы уточнить, не пора ли один авианосец выделить Украине и пару десятков баллистических ракет с дальностью от 1000 км( томагавки тоже подойдут)? Виктория может решить этот вопрос. Порт прописки значения не имеет.
На пропаганду Кремль выделил рекордные деньги в этом году, наверное от Радости и Побед?
Тетя Нуланд Понторезов не любит и сама идет до конца в любом раскладе ситуации
Новость для Орды мягко сказать.......не очень
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20.05.2024 20:49 Ответить
А почему и ей самой гуманиатарку разносить знаю адреса
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20.05.2024 21:01 Ответить
 
 