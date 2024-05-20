"Пора оказать украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - Нуланд
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью ABC News.
Комментируя последние продвижения российских сил на севере Харьковской области, Нуланд подчеркнула, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".
"Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска", - добавила она.
По мнению экс-заместителя госсекретаря США, "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харькову и пытается уничтожить его, "даже не разворачивая войска на земле".
"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", - подчеркнула Нуланд.
Нуланд уверена, что это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а сейчас "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наша людина !
.
Лесь Подеревьянський
Дякуемо.
Але Саліван буде проти…
Взагалі у американці якась єрунда назріває у суспільстві. На рахунок комуністичної ідеології. Там навіть організувався рух метою якого є блокування селебретіс, щоб довести їх до банкрутства і втрати популярності. Наприклад на нещодавньому шоу чи що це було , під час розмови з Кім Кардаш'ян хтось з зали вигукнув - свободу Палестині. Вона сказала- свободу всім. Її внесли в чорний список, почали відписуватись з її соцмереж.
Активна підтримка Палестини дивує. Це явно чиясь інформаційна робота.
До чого я це. Назрівають тектонічні зміни.
у нас це працює навпаки..
Про яку кількість літаків йдеться, і на що це може вказувати
У відкритому доступі з'явились супутникові знімки рашистського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.
На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні.
читати далі
https://defence-ua.com/news/suputnik_pokazav_scho_rashisti_zibrali_na_bazi_olenja_tretinu_bojezdatnih_tu_95ms_i_tu_22m3-15393.html
сайт" SESTRY шлях додому
https://www.sestry.eu/statti/amerikanskiy-istorik-timoti-snayder-yakshcho-tramp-peremozhe-amerika-prosto-znikne
ґ
Завтра гіпотетичний Остін все спростує, і скаже, що невірно зрозуміли....
Це різні позиції.
Блинкин- Остін це одне.
Саліван-Бернс це інше.
.
"Настав час надати українцям більшу допомогу в завданні ударів по базах усередині Росії", - Нуланд
ти чого підкинувся, ягєльний ?
.
Вони розумніють, коли становляться "екс", чи становляться "екс", коли розумніють?
Чи почує її заяву президент США Байден?
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/time-ukraine-hit-bases-russia-victoria-nuland-110373092
Може головний партнер нарешті дасть відверту і зрозумілу відповідь на це очевидне запитання?
Чи відповідь є військовою таємницею?
Хотелось бы уточнить, не пора ли один авианосец выделить Украине и пару десятков баллистических ракет с дальностью от 1000 км( томагавки тоже подойдут)? Виктория может решить этот вопрос. Порт прописки значения не имеет.
На пропаганду Кремль выделил рекордные деньги в этом году, наверное от Радости и Побед?
Тетя Нуланд Понторезов не любит и сама идет до конца в любом раскладе ситуации
Новость для Орды мягко сказать.......не очень