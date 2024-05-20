"Настав час надати українцям більшу допомогу в завданні ударів по базах усередині Росії", - Нуланд
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю ABC News.
Коментуючи останні просування російських сил на півночі Харківської області, Нуланд наголосила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".
"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська", – додала вона.
На думку ексзаступниці держсекретаря США, "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харкову і намагається знищити його, "навіть не розгортаючи війська на землі".
"Тому я гадаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – наголосила Нуланд.
Нуланд упевнена, що це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
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наша людина !
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Лесь Подеревьянський
Дякуемо.
Але Саліван буде проти…
Взагалі у американці якась єрунда назріває у суспільстві. На рахунок комуністичної ідеології. Там навіть організувався рух метою якого є блокування селебретіс, щоб довести їх до банкрутства і втрати популярності. Наприклад на нещодавньому шоу чи що це було , під час розмови з Кім Кардаш'ян хтось з зали вигукнув - свободу Палестині. Вона сказала- свободу всім. Її внесли в чорний список, почали відписуватись з її соцмереж.
Активна підтримка Палестини дивує. Це явно чиясь інформаційна робота.
До чого я це. Назрівають тектонічні зміни.
у нас це працює навпаки..
Про яку кількість літаків йдеться, і на що це може вказувати
У відкритому доступі з'явились супутникові знімки рашистського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.
На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією із основних для "ВКС РФ" під час виконання масованих ракетних ударів по Україні.
читати далі
https://defence-ua.com/news/suputnik_pokazav_scho_rashisti_zibrali_na_bazi_olenja_tretinu_bojezdatnih_tu_95ms_i_tu_22m3-15393.html
сайт" SESTRY шлях додому
https://www.sestry.eu/statti/amerikanskiy-istorik-timoti-snayder-yakshcho-tramp-peremozhe-amerika-prosto-znikne
ґ
Завтра гіпотетичний Остін все спростує, і скаже, що невірно зрозуміли....
Це різні позиції.
Блинкин- Остін це одне.
Саліван-Бернс це інше.
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"Настав час надати українцям більшу допомогу в завданні ударів по базах усередині Росії", - Нуланд
ти чого підкинувся, ягєльний ?
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Вони розумніють, коли становляться "екс", чи становляться "екс", коли розумніють?
Чи почує її заяву президент США Байден?
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/time-ukraine-hit-bases-russia-victoria-nuland-110373092
Може головний партнер нарешті дасть відверту і зрозумілу відповідь на це очевидне запитання?
Чи відповідь є військовою таємницею?
Хотелось бы уточнить, не пора ли один авианосец выделить Украине и пару десятков баллистических ракет с дальностью от 1000 км( томагавки тоже подойдут)? Виктория может решить этот вопрос. Порт прописки значения не имеет.
На пропаганду Кремль выделил рекордные деньги в этом году, наверное от Радости и Побед?
Тетя Нуланд Понторезов не любит и сама идет до конца в любом раскладе ситуации
Новость для Орды мягко сказать.......не очень