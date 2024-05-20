"Настав час надати українцям більшу допомогу в завданні ударів по базах усередині Росії", - Нуланд

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю ABC News.

Коментуючи останні просування російських сил на півночі Харківської області, Нуланд наголосила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".

"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська", – додала вона.

На думку ексзаступниці держсекретаря США, "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харкову і намагається знищити його, "навіть не розгортаючи війська на землі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні нові й далекобійніші види озброєння, - Нуланд

"Тому я гадаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – наголосила Нуланд.

Нуланд упевнена, що це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".

Також читайте: США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка змінить ситуацію на полі бою, - Остін

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.